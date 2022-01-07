 أنجلينا تزور اليمن لـ″تسليط الضوء على الآثار الكارثية للحرب″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.03.2022

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أنجلينا تزور اليمن لـ"تسليط الضوء على الآثار الكارثية للحرب"

وصلت إلى مدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن أنجلينا جولي، المبعوثة الخاصة لمفوضية المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في زيارة تهدف إلى تسليط الضوء على الآثار الكارثية للنزاع المستمر منذ سبع سنوات.

المبعوثة الخاصة لمفوضية المتحدة السامية لشؤون، أنجلينا جولي، توزر اليمن (6/3/2022)

المبعوثة الخاصة لمفوضية المتحدة السامية لشؤون، أنجلينا جولي، توزر اليمن

 

وصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،  انجلينا جولي ، اليوم الأحد (السادس من مارس/آذار 2022) إلى اليمن في زيارة تهدف إلى تسليط الضوء على الآثار الكارثية للنزاع المستمر منذ سبع سنوات، حسب لمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

أظهرت أولى الصور المتداولة للنجمة الامريكية الشهيرة والمبعوثة الخاصة لمفوضية المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أنجلينا جولي، لدى وصولها إلى مطار  عدن الدولي اليوم الأحد (السادس من آذار/مارس 2022) آثار قصف صاروخي منسوب للحوثيين كأحد شواهد الدمار الهائل الذي أحدثه النزاع في أنحاء اليمن.

وقالت أنجلينا جولي على صفحتها على إنستغرام "لقد هبطت في عدن، لألتقي بالعائلات النازحة واللاجئين من أجل إظهار دعمي للشعب اليمني". وأضافت "سأبذل قصارى جهدي على أرض الواقع في الأيام المقبلة.. وبينما نشاهد الفظائع في أوكرانيا، فإنني أدعو لوقف الصراع هناك ووصول المساعدات الإنسانية، وأنا هنا في اليمن لدعم الأشخاص الذين هم أيضا في أمس الحاجة إلى السلام".

واعتبرت جولي أن الوضع في  اليمن يعد  من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وقالت مصادر حكومية، إنه من المتوقع أن تلتقي جولي بمسؤولين في الحكومة اليمنيةالمعترف بها دوليا في عدن. وذكرت المصادر أن النجمة الأمريكية من المقرر أن تزور العاصمة صنعاء وتلتقي بالمسؤولين في حكومة الحوثيين في إطار زيارتها إلى اليمن، للقاء بالمتضررين من الحرب.

وأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان صحفي اليوم إلى أنها تأمل أن تسلط هذه الزيارة الضوء على الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن، وتساعد في حشد الدعم العاجل للعمل الإنساني قبل مؤتمر التعهدات السنوي لليمن في 16 آذار/مارس. ودعت الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية إلى الالتزام بإنهاء الصراع.

 خ.س/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)

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