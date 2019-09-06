أنجبت منه طفلا.. سيدة تقاضي صديقها لتقاعسه في الزواج منها

قامت امرأة من زامبيا باتخاذ إجراءات صارمة بعد أن فشل حبيبها في الوفاء بوعده بالزواج منها بعد علاقة استمرت لمدة (8) سنوات، حيث اشتكت على حبيبها في المحكمة لأنه لم يتقدم للزواج بها، وبالتالي قد أضاع وقتها.

وقد قامت غيرترود نغوما البالغة من العمر(26) عاماً، من زامبيا ببدء إجراءات قانونية ضد حبيبها هربرت سالاليكي (28) عاماً والذي يكون والد طفلها الذي تدعي أنه وعدها بالزواج منها ولم ينفذ وعده. وبعد أن سئمت من انتظاره، لجأت إلى المحكمة لتطالبه بتحديد خططه للمستقبل وتغيير الوضع المعيشي واتهمته بـ"إضاعة وقتها"، وخصوصاً بعد شكوكها بخيانته لها عندما عرفت بأنه يتواصل مع امرأة أخرى، بحسب ما نشره موقع (ديلي ميل) البريطاني.

وقالت نغوما للمحكمة:" لم يكن جاداً أبداً، ولهذا السبب اشتكيته للمحكمة لأنني أستحق أن أعرف مستقبلنا".

ومن جهة أخرى وفي دفاعه، قال سالاليكي إنه يريد الزواج من نغوما، ولكن ليس بإمكانه تحمل التكاليف، وادعى أنهما لا يتواصلان لأنها لا تعطيه الاهتمام الكافي. فيما قالت نغوما إنها تشعر بأنه غير جاد بشأن العلاقة على الرغم من أنه قد دفع المهر مسبقاً، بحسب ما نشره موقع (تايم ناو نيوز).

إذ تقتضي العادات والتقاليد في زامبيا أن يدفع الرجال ما يمثل "رسوم تقدير" أو ما يعرف "بالمهر " لأسرة "الخطيبة" كعلامة على أنهم سيعتنون بزوجتهم.

وعلى الرغم من دفعه للمهر وإنجابهما لطفل، لم يسكن الزوجان معاً أبداً، وظلت نغوما تقيم مع والديها.

فيما قالت القاضية من جهتها، إنه ينبغي على الاثنين محاولة تسوية خلافاتهما خارج المحكمة والبحث عن حل بطريقة ودية.

ر.ض