 أنجبت منه طفلا.. سيدة تقاضي صديقها لتقاعسه في الزواج منها | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 12.12.2020

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منوعات

أنجبت منه طفلا.. سيدة تقاضي صديقها لتقاعسه في الزواج منها

بعد أن انتظرت صديقها وحبيبها لمدة طويلة لتنفيذ وعده بالزواج منها، لجأت إلى المحكمة، حيث اشتكت عليه لإضاعة وقتها طوال فترة العلاقة دون أن يلتزم بوعده لها بالزواج منها. وبعد سماع قصتها، كان للمحكمة وجهة نظر أخرى، ما هي؟

صورة رمزية

صورة رمزية

قامت امرأة من زامبيا باتخاذ إجراءات صارمة بعد أن فشل حبيبها في الوفاء بوعده بالزواج منها بعد علاقة استمرت لمدة (8) سنوات، حيث اشتكت على حبيبها في المحكمة لأنه لم يتقدم للزواج بها، وبالتالي قد أضاع وقتها.

مختارات

قد يحدث أن يكون المرء مرتبطا بعلاقة حب أو زواج ولكن فجأة وبشكل لا إرادي يجد نفسه معجبا بشخص آخر من محيطه الاجتماعي ويبدأ القلب يخفق ونبضاته تزيد كلما ألتقيا فتفضحهما لغة العيون .. فما العمل؟ وهل هذا الأمر طبيعيا؟

يبدو أن بعض رجال الشرطة في ألمانيا لديهم "ميول إجرامية"، ففي قضية هي الأولى من نوعها قضت محكمة بالسجن لمدة ثمانية أشهر وغرامة مالية على عنصر شرطة وفصله من عمله مؤقتاً بسبب واق ذكري. لماذا؟

وقد قامت غيرترود نغوما البالغة من العمر(26) عاماً، من زامبيا ببدء إجراءات قانونية ضد حبيبها هربرت سالاليكي (28) عاماً والذي يكون والد طفلها الذي تدعي أنه وعدها بالزواج منها ولم ينفذ وعده. وبعد أن سئمت من انتظاره، لجأت إلى المحكمة لتطالبه بتحديد خططه للمستقبل وتغيير الوضع المعيشي واتهمته بـ"إضاعة وقتها"، وخصوصاً بعد شكوكها بخيانته لها عندما عرفت بأنه يتواصل مع امرأة أخرى، بحسب ما نشره موقع (ديلي ميل) البريطاني.

وقالت نغوما للمحكمة:" لم يكن جاداً أبداً، ولهذا السبب اشتكيته للمحكمة لأنني أستحق أن أعرف مستقبلنا".

ومن جهة أخرى وفي دفاعه، قال سالاليكي إنه يريد الزواج من نغوما، ولكن ليس بإمكانه تحمل التكاليف، وادعى أنهما لا يتواصلان لأنها لا تعطيه الاهتمام الكافي. فيما قالت نغوما إنها تشعر بأنه غير جاد بشأن العلاقة على الرغم من أنه قد دفع المهر مسبقاً، بحسب ما نشره موقع (تايم ناو نيوز).

إذ تقتضي العادات والتقاليد في زامبيا أن يدفع الرجال ما يمثل "رسوم تقدير"  أو ما يعرف "بالمهر " لأسرة "الخطيبة" كعلامة على أنهم سيعتنون بزوجتهم.

وعلى الرغم من دفعه للمهر وإنجابهما لطفل، لم يسكن الزوجان معاً أبداً، وظلت نغوما تقيم مع والديها.

فيما قالت القاضية من جهتها، إنه ينبغي على الاثنين محاولة تسوية خلافاتهما خارج المحكمة والبحث عن حل بطريقة ودية.

ر.ض

  • Symbolbild Seminar Flirt

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    تبادل النظرات والتقاء العينين والابتسام والإنصات إلى مَن ترغب في أن يقع في غرامك، وبهذا يكون من تحبه وترغب في أن يحبك قد وقع في حبك. بهذه البساطة قد يكسب الإنسان قلب شخص آخر، بحسب ما يرى الاختصاصي النفسي الأمريكي نويمان بحسب موقع "بيكسا باي" وموقع "إن 24" الإلكترونيين.

  • Junges und fröhliches Paar

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    الابتسام يجعل الناس أكثر جاذبيةً ولطفاً وإثارة للاهتمام. فلا يوجد أفضل من أن يبتسم الشخص لمن يريد أن يقع في حبه.

  • Liebespaar Eisbecher

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    تبادل النظرات والتقاء العينين: فالعاشقون يقضون 75% من أوقاتهم المشتركة في النظر إلى أعين بعضهم البعض بحسب دراسة استنتجتها جامعة هارفارد المرموقة.

  • Das sagt man so 01 +++ EINSCHRÄNKUNG BEACHTEN +++

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    المبدأ سهل: الذين ينظرون كثيراً وطويلاً إلى بعضهم البعض تنشأ ثقة متبادلة بينهم أكثر وأكثر.

  • Pärchen händchenhaltend

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    إبداء الاحترام لمن ترغب في أن يقع في حبك وكذلك إظهار قيمته لديك، ومنحه الانطباع بأنه يربح شيئاً من خلال الارتباط بك، ألا وهو احترامك وتقديرك له.

  • Symbolbild Paar Streit

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    فـ 48% من شركاء الحياة أو العشاق الذين ينفصلون عن بعضهم يكون سبب الانفصال هو قلة الاحترام المتبادل أو من أحد الطرفين على الأقل.

  • Symbolbild Paar Pärchen Seitensprung

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    الإنصات والاستماع الجيد: لا بد أن تنصت جيداً إلى الشخص الذي تحبه، فهذا هو المفتاح إلى قلبه أو قلبها.

  • Symbolbild Romantischer Spaziergang

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    فالإنسان لا يوجد لديه أجمل وأحب من أن ينظر إليه ويهتم به وبحياته شخص آخر بأمانة وود. وهذا يعني أنه عندما يتحدث الشخص الذي تريده أن يقع في غرامك فلا تغيّر موضوع الكلام للحديث عن نفسك بل استمع جيداً واترك المجال له كي يتحدث عن نفسه.

    الكاتب: علي المخلافي


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