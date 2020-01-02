 أنبوب غاز شرق المتوسط - مشروع ضخم بمزالق ومطبات | سياسة واقتصاد | DW | 04.01.2020

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سياسة واقتصاد

أنبوب غاز شرق المتوسط - مشروع ضخم بمزالق ومطبات

وقعت اليونان وقبرص وإسرائيل على اتفاق لمد خط أنابيب تحت البحر بطول 1900 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا. غير أن تمويل المشروع يبدو غير مضمون لعدة أسباب منها الشكوك في جدواه.

حقل غاز طبيعي اسرائيلي في البحر المتوسط

حقل غاز طبيعي اسرائيلي في البحر المتوسط

تهدف اليونان وقبرص وإسرائيل للتوصل إلى قرار نهائي بشأن تفاصيل الاستثمار في المشروع وإكماله بحلول 2025. واتفقت حكومات أوروبية مع إسرائيل العام الماضي على المضي قدما في المشروع المعروف باسم "إيست-ميد" أو مشروع شرق المتوسط الذي تبلغ تكلفته نحو ستة مليارات دولار، ومن المتوقع أن تبلغ طاقته المبدئية عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا. وسيمتد الخط من إسرائيل عبر المياه الإقليمية القبرصية مرورا بجزيرة كريت اليونانية إلى البر اليوناني الرئيسي وصولا لشبكة أنابيب الغاز الأوروبية عبر إيطاليا. ووقع وزراء الطاقة من الدول الثلاث على الاتفاق في مراسم أقيمت في أثينا الخميس. وحضر التوقيع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس.

مختارات

بعد الأردن، وقعت إسرائيل عقداً ضخماً للغاز مع مصر لمدة عشر سنوات. حاجة مصر للغاز الإسرائيلي ستستمر لغاية استغلال حقولها المكتشفة في البحر. فهل يساهم هذا التقارب في استتباب السلام أم يزيد من مخاطر التوتر في المنطقة؟ (27.09.2018)

أكدت روسيا أن العقوبات الأمريكية ضد خط غاز نورد ستريم 2 لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق لن تستطيع وقف المشروع الذي يتكلف مليارات. جاء ذلك غداة اقرار الكونغرس الأمريكي عقوبات أثارت استنكارا أوروبيا. (18.12.2019)

وقع المغرب ونيجيريا على إعلان مشترك في الرباط يحدد الخطوات التالية لاستكمال اتفاق لمد خط لأنابيب الغاز بين البلدين عبر غرب إفريقيا. وبدأ البلدان دراسات جدوى انتهت لبلورة خطة لمد الخط برا وبحرا. (11.06.2018)

ومن المتوقع أن تستفيد دول في جنوب شرق أوروبا من إمدادات الغاز. وتفيد تقارير أن أنبوب الغاز "سيكون أطول أنبوب في العالم تحت الماء". ووصفت صحيفة يونانية المشروع بأنه "اتفاق تاريخي" ستتقوى من خلاله دبلوماسية الطاقة في المنطقة: ففي نهاية الأسبوع سيتشاور وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص في القاهرة حول إمكانيات تعاون إضافية. وفي الـ 7 يناير سيصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى قبرص. وبهذا تلمح الجهات المشاركة إلى حصول حركة في الجانب الشرقي للبحر المتوسط. لكن ماذا بالتحديد؟

في التلفزة الحكومية اليونانية يتم وصف مشروع "إيست ـ ميد" باستمرار على أنه "حصن ضد استفزازات تركيا". وبهذا يظهر جليا أن أنبوب الغاز المرتقب يُعد من وجهة نظر يونانية ردا على التقارب الأخير الحاصل بين تركيا والحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا.

وللتذكير نفيد بأن اليونان وقبرص وتركيا تتصارع منذ سنوات على احتياطات غاز في شرق البحر المتوسط. وفي نهاية 2019 وقعت ليبيا وتركيا على اتفاقية تحدد المجال الاقتصادي المشترك وتقسم جزء كبيرا من شرق بحر إيجه بين البلدين. وترى الاتفاقية أن المنطقة البحرية شرقي كريتا تقع تحت السيطرة التركية. لكن بالتحديد عبر هذه المنطقة يراد مد أنبوب "إيست ـ ميد". فهل يظهر نزاع مباشر بين اليونان وتركيا في الأفق؟ وفي مقابلة مع التلفزة الحكومية اليونانية يظهر وزير الطاقة، كوستيس هاتسيداكيس متحفظا:" اردوغان له وجهات نظره ونحن لنا مواقفنا. ونحن نعتمد في ذلك على القانون الدولي ومقتنعون من أن الدول التي لها كلمتها في المنطقة تقف إلى جانبنا"، كما أعلن السياسي المحافظ.

قمة حول الطاقة في أثينا جمعت وزراء الطاقة من اليونان واسرائيل وقبرص

قمة حول الطاقة في أثينا جمعت وزراء الطاقة من اليونان واسرائيل وقبرص

اللغز حول ايطاليا

غير أن انتكاسة صغيرة يعاني منها مشروع "إيست ـ ميد" بسبب غياب ايطاليا عن مراسم التوقيع في أثينا. فحسب وسائل إعلام يونانية يوجد داخل الحكومة الايطالية خلافات في وجهات النظر تجاه مشروع أنبوب الغاز. ويدل على ذلك قول نائب المتحدث باسم حكومة قبرص، بناغيوتيس سينتوناس مؤخرا في مقابلة أن ايطاليا "لأسباب فنية" لن تشارك في التوقيع على الاتفاقية في أثينا. لكن "ممثلا" لروما بدون ذكر اسم سيحضر المراسم. ويبدو أن وزير الطاقة الايطالي ستيفانو باتوانيلي أعلن في رسالة الثلاثاء لنظيره اليوناني أن روما تدعم بناء أنبوب إيست ـ ميد وأنها ستدافع عن المشروع داخل الاتحاد الأوروبي. ومن أجل الوفاء بدورها المتوقع كزبون رئيسي، يتوجب على ايطاليا بناء أنبوب إضافي تحت الأرض يربط البلاد مع ميناء إيغومنيتسا شمال غرب اليونان.

شكوك في جدوى الأنبوب

وأنبوب إيست ـ ميد له بالأساس بُعد جيوسياسي هام، كما يقول أليكس لاغاكوس، نائب مدير "منتدى الطاقة اليوناني" في حديث مع دويتشه فيله. وفيما يخص مردودية الأنبوب يثير هذا الخبير بعض الشكوك. ففي المقام الأول تبقى التكاليف عالية: على الأقل عشرة مليارات يورو. وحقيقة أن توافق اليونان واسرائيل وقبرص على المشروع لا يعني أنها تملك رأس المال الضروري لتنفيذه. ومن غير المتوقع الحصول على مساعدات أوروبية، لأن أوروبا انسحبت من موارد الطاقة الأحفورية وتراهن على مشاريع طاقة خضراء. فهناك أجندة جديدة في بروكسيل والخلاصة هي أنه "يجب تمويل أنبوب إيست ـ ميد من جهات خاصة وهذا سيكون صعبا".

 وهل سيكون أنبوب الغاز في شرق البحر المتوسط جذابا لمستثمرين من القطاع الخاص؟ فأمام العرض الكبير اليوم للغاز في السوق العالمية يظهر الخبير متشككا. كما أن "عددا متزايدا من الزبائن يركز على استيراد الغاز السائل عبر الموانئ البحرية. فلماذا سيرتبط مشتري بإمدادات أنبوب على المدى الطويل، إذا كان بإمكانه الحصول بمرونة في كل لحظة على الغاز السائل بأسعار معقولة؟

كما لا يوجد نقص في أنابيب جديدة، ففي 8 يناير يعتزم رئيسا روسيا وتركيا إطلاق تشغيل أنبوب الغاز الممتد عبر البحر الأسود. ويقوم هذا الأنبوب بنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.

يانيس باباديميتريو/ م.أ.م

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/Construction Photography/Photoshot)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (نحو14 بالمئة من الاحتياطي العالمي) وتعتزم قطر نقل الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وسوريا ومنها إلى تركيا التي ستتولى توزيعه إلى أوروبا.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/V. Salemi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    وترجع أهمية هذا الخط إلى أن روسيا لن تصبح مصدر الغاز الوحيد لأوروبا. ويربط كثير من الخبراء والمحللين الأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر بأطماع في ثرواتها الهائلة من الغاز.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2 - خط غاز شرق المتوسط

    تم إنشاؤه في البداية لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. وكانت إسرائيل تتسلم الغاز المصري بأسعار تفضيلية. تعرض الخط لعشرات العمليات التخريبية ما كلف مصر مبالغ طائلة.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2- خط غاز شركة شرق المتوسط

    لكن شركات ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي (مقرها تكساس) وغاز الشرق المصرية اعلنت التوصل لاتفاق لشراء حصة من شركة غاز شرق المتوسط نسبتها 39 بالمئة من الأسهم مقابل 518 مليون دولار، وهي صفقة ستمكن إسرائيل من توريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصرعلى مدى عشر سنوات من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين في إطار اتفاق التصدير الموقع سلفاً بين البلدين.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    3- خط الأنابيب الإسرائيلي - الأوروبي

    أعلنت حكومات أوروبية وحكومة إسرائيل دعمها لإنشاء مشروع خط أنابيب بالبحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا وحددت موعداً مستهدفا لاستكماله في عام 2025. ويهدف خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 200 كيلومتر إلى ربط حقول الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص باليونان وربما إيطاليا بتكلفة تصل إلي ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار).

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/Saipem)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    4 - خط الغاز المصري - القبرصي

    وقعت قبرص ومصر اتفاقاً يمهد الطريق لإنشاء أول خط أنابيب تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأراضي المصرية لاسالته في المحات المصرية تمهيداً لإعادة تصديره الى أوروبا. وفق الاتفاق سيتم نقل الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي إلى مصر ما يفتح الباب أمام جذب استثمارات بمليارات الدولارات للبنية التحتية.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    5 - خط الغاز الأردني - الإسرائيلي

    وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ووزارة الطاقة مع إسرائيل وشركة "نوبل إنيريجي" اتفاقا يقضي باستيراد عمان للغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل ليفياثان، وهو الاتفاق المعطل حتى اليوم بسبب الرفض الواسع من النقابات والأحزاب والمبادرات الأردنية سواء لأسباب سياسية أو بيئية. من المقرر أن يبلغ طول خط الأنابيب نحو64 كيلومتراً على أن يبدأ استقبال أولى دفعات الغاز الإسرائيلي بنهاية عام 2019 ولمدة 15 عاماً.

  • Infografik Karte most important Gas Pipelines in the in the eastern of the Mediterranean sea AR

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    انفوغرافيك لخطوط الغاز الطبيعي في المنطقة

    يوضح الانفوغرافيك أهم خطوط الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بعضها يعمل بالفعل والبعض الآخر قيد الإنشاء. ومع تزايد عدد اكتشافات حقول الغاز الطبيعي في المنطقة تعاظمت أهميته وأثره على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول.


مختارات

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

تحفل منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بعدد غير قليل من حقول الغاز الطبيعي بعضها يعد الأكبر في العالم من حيث التوقعات بحجم الغاز الذي يمكن استخراجه منها. فما هي أهم خطوط الغاز في هذه المنطقة؟ (27.09.2018)  

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