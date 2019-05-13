 أنباء عن تعرض ناقلتي نفط لهجوم في خليج عمان وأسعار النفط تقفز | أخبار | DW | 13.06.2019

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أخبار

أنباء عن تعرض ناقلتي نفط لهجوم في خليج عمان وأسعار النفط تقفز

أنباء عن تعرض ناقلتي نفط مملوكة لشركة نرويجية لهجوم قبالة سواحل الإمارات، والأسطول الأمريكي يؤكد تلقيه طلبي استغاثة منفصلين. بينما قفزت أسعار النفط وسط تخوفات من انفلات الوضع في منطقة مشتعلة أصلا.

Emirate Fujairah Hafen (picture-alliance/AP Photo/K. Jebreili)

ميناء الفجيرة

نقلت صحيفة (تريد ويندز) المعنية بالشحن اليوم الخميس (13 يونيو/حزيران) عن مصادر لم تحددها إن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة (فرونت لاين) النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.

وفور صدور التقرير أكد مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني اليوم درايته  بوقوع حادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. في المقابل أكد الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية تليقه طلب استغاثة من ناقلتين. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وقال جوشوا فراي من الأسطول الخامس الذي تستضيفه البحرين "نحن على علم بأنباء الهجوم على ناقلتين في خليج عمان. تلقت القوات البحرية الأمريكية في المنطقة نداءي استغاثة منفصلين في الساعة 6:12 صباحا بالتوقيت المحلي وآخر في السابعة صباحا". 

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بورصات دول الخليج تتراجع على وقع التوترات في مضيق هرمز

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأنباء فإن أحد مشغلي الناقلتين أكد وجود شبهة في أن الحادث ناجم عن هجوم. بينما ذكرت تقارير أخرى بأن النيران اشتعلت في ناقلة في خليج عمان بعد هجمات تخريبية استهدفت ناقلات في وقت سابق بالقرب من إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم ويقع خارج مضيق هرمز القريب.

ويُخشى أن يؤدي الحادث إلى إذكاء التوترات السياسية المشتعلة بالفعل في المنطقة. ويأتي الحادث بعد أسابيع من تعرض أربع سفن، منها ناقلتا نفط سعوديتان، لأعمال تخريب، في عملية قالت الولايات المتحدة إنها هجوم إيراني تم باستخدام ألغام بحرية. وقد نفت إيران هذا الاتهام.

وفور تأكيدات الأسطول الملكي البريطاني قفزت أسعار النفط في البورصات العالمية، إذ وبحلول الساعة السابعة إلا الربع صباحا بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمعدل 3.3 بالمئة لتصل الى 61.97  دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  بمعدل 2.7 بالمئة لتبلغ 52.55  دولارا للبرميل.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز)

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