أنباء عن تبادل لإطلاق النار عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية

أفاد الجيش الإسرائيلي بوقوع "حدث أمني في منطقة جبل روس" بمزارع شبعا اليوم الاثنين (27 يوليو/ حزيران 2020). ولم يوضح الجيش طبيعة الحدث الأمني، إلا أنه أصدر على الفور تعليمات إلى سكان منطقة الحدود مع لبنان بالبقاء في المنازل، كما حظر جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية.

وذكرت القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي أن تبادلاً لإطلاق النار حدث بين قوات إسرائيلية ومسلحين، وأن انفجارات سُمعت في المنطقة.

فيما نقلت وكالة رويترز عن مصادر إعلامية لبنانية أن حزب الله اللبناني نفذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا على الحدود مع إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الخميس الماضي تعزيز قواته على الحدود الشمالية، بعد تهديدات من حزب الله بالرد على اغتيال إسرائيل لأحد قادته في سوريا مؤخراً.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال أمس إن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع على الحدود الشمالية، وأن "سوريا ولبنان يتحملان المسؤولية عن أي اعتداء على إسرائيل ينطلق من أراضيهما".

ع.ج.م/ ع.غ (د ب أ، رويترز)

