أنباء عن اختفاء الكاتب جمال خاشقجي في قنصلية السعودية بإسطنبول

قال أقارب وأصدقاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي الثلاثاء (الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018) إنهم قلقون بشأن سلامته بعد اختفاءه داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. وبحسب واشنطن بوست دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول. ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.

وبحلول الساعة العاشرة مساء، لم تتمكن من الاتصال به وكذلك غيرها من أصدقائه، الذين وقفوا خارج القنصلية.

وكشفت "واشنطن بوست" أنها لم تتلقى رداً من المتحدثين باسم وزارتي الخارجية التركية والسعودية أو أي تعليق على مكان وجود خاشقجي المحتمل. وجمال خاشقجي صحفي مخضرم من المملكة السعودية وأصبح مؤخراً من أشد منتقدي قيادة المملكة.

وتحدثت خديجة خطيبة جمال إلى قناة "تي آر تي" التركية، وأوضحت أن الكاتب الصحفي السعودي دخل إلى مبنى السفارة للحصول على أوراق رسمية خاصة به، ولم يخرج من مبنى السفارة إلى الآن، مشيرة إلى أن موظفي السفارة أبلغوها بأنه غادرها.

وأضافت خديجة أنها على تواصل مع الجهات الأمنية التركية من أمام مبنى القنصلية، ولم تصلها حتى الآن أي معلومات حول اختفائه.

ع.غ