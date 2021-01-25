 أنباء عن إخلاء سبيل الصحافي محمود حسين والجزيرة تلتزم الصمت | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.02.2021

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أخبار

أنباء عن إخلاء سبيل الصحافي محمود حسين والجزيرة تلتزم الصمت

ذكرت أنباء عن إخلاء محكمة مصرية سبيل الصحفي بقناة الجزيرة القطرية محمود حسين بعد أربع سنوات من السجن بتهمة نشر أخبار كاذبة، حسب ما أكد مصدر أمني مصري ومنظمة حقوقية مصرية. والجزيرة تلتزم الصمت إزاء هذه الأنباء.

الصحفي المصري محمود حسين

إطلاق سراح الصحافي في قناة الجزيرة محمود حسين بعد أربع سنوات من الحبس الاحتياطي في مصر.

ذكرت مصادر مصرية أن السلطات أخلت سبيل مساء الخميس (الرابع من فبراير/ شباط 2020) سبيل الصحافي محمود حسين الذي يعمل في قناة الجزيرة القطرية، والذي يقبع منذ أربع سنوات في الحبس الاحتياطي بتهمة نشر أخبار كاذبة.

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انتقادات وتنديد دولي بالاعتقالات الأخيرة التي طالت نشطاء من "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، والتي اعتبرت دليلا على "تصميم مصر التصعيد" ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

تواجه السلطات المصرية اتهامات بالإهمال بعد وفاة سجناء ومعتقلين. ونددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بما اسمته "إهمالا غير مقبول" بعد وفاة أربعة معتقلين في سجون "العقرب" وبرج العرب والفيوم والتحقيق بطره خلال أقل من ثلاثة أيام.

وقال مصدر أمني مصري لفرانس برس "تم إطلاق سراح محمود حسين مساء الخميس" من دون مزيد من التفاصيل. وقال المرصد المصري للصحافة والإعلام (مركز غير حكومي) على صفحته على فيسبوك الخميس إن محكمة جنايات القاهرة قررت في الأول من شباط/ فبراير "إخلاء سبيل الصحفي ومدير مراسلي قناة الجزيرة محمود حسين جمعة، بتدابير احترازية (...) بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي". وتتضمن التدابير الاحترازية عادة مراقبة شرطية للشخص الذي يتم إخلاء سبيله.

 

ولم يصدر تأكيد أو نفي من قناة الجزيرة.

وألقي القبض على محمود حسين في كانون الأول/ديسمبر 2016 في مطار القاهرة لدى عودته إلى مصر في عطلة قادما من الدوحة، حيث يعمل في قناة الجزيرة. ويأتي إطلاق سراح حسين بعد أسبوعين من إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في حزيران/ يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة. وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت بداية الشهر الماضي في مدينة العلا السعودية. واستؤنفت في 18 كانون الثاني/يناير الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وقطر تنفيذا لاتفاقية المصالحة.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب)

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