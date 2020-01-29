أنا ظمآن! أصيص زرع ينقل مشاعر النبات

هل تمنيت يوما لو تستطيع نباتاتك أن تخبرك بما تريد؟ تعتقد شركة أنها سوف يكون من الأسهل علينا الاعتناء بالنباتات المنزلية إذا ما كان لديها وجوه. وعلى حسب ما يحتاجه النبات من مياه أو ضوء أو تغيير في درجة الحرارة، سوف يتغير أصيص "لوا" الذكي ما بين 15 تعبير وجهي (من كان يعلم أن النباتات معقدة لهذه الدرجة؟).

وإذا ما قام المستخدم بإبعاد النبات عن ضوء الشمس سوف تبدأ أنياب مصاص دماء في الظهور على الوجه التعبيري المبني في أصيص الزرع. وإذا ما نسي المرء ري النبات فسوف تلاحظ قريبا لسانها يتدلى منها.

وظهر هذا الأصيص في معرض "سي إيه إس" التجاري للتكنولوجيا في لاس فيغاس العام الجاري. ويضم أيضا حساس مشاعر ليجعل الأمر يبدو كأنها عيون النبات تتعبك في مختلف أرجاء المنزل، وهذا ليس مخيفا على الإطلاق.

وتقول الشركة المصنعة "مو-ديزاين" ومقرها لوكسمبورغ إن الأصيص يستخدم حساسات عدة لتعقب رطوبة التربة والتعرض لأشعة الشمس ودرجة الحرارة لنقل عافية النبات. ومثلما هو الحال مع أغلب الأجهزة المنزلية الذكية هذه الأيام، يأتي هذا الأصيص مع تطبيقه الخاص حتى يمكن تعقب صحة النبات. وتبلغ تكلفة الأصيص الواحد 99 يورو ما يجعله أغلى بكثير من الأصيص العادي، ولكنه أيضا أرخص من الحيوان الأليف الحقيقي.

ر.م/ه.د (د ب أ)