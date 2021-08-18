أنالينا بيربوك زعيمة الخضر ورافعة لواء حماية المناخ

منذ البداية لم تترك أنالينا بيربوك أي مجال للشك حول من يجب أن يختار حزب الخضر رئيساً له في بداية عام 2018. مرتدية سترة جلدية سوداء اللون، سارت النائبة في البرلمان الألماني من براندنبورغ إلى المنصة في مؤتمر الحزب الانتخابي في هانوفر وألقت خطاب الحملة الانتخابية بحماسة ورباطة جأش.

تم اقتباس جملة واحدة من خطابها هذا بشكل متكرر خلال الأيام والأسابيع التي تلت ذلك، إذ صاحت بأعلى صوتها وسط تصفيق حار من قبل مؤيديها: "نحن لا ننتخب المرأة التي تقف إلى جانب روبرت (هابيك) اليوم، نحن ننتخب مستشارة جديدة!". في النهاية، تم انتخابها زعيمة حزب الخضر.

حافظت على وعدها. في البداية، كانت أقل شهرة من روبرت هابيك، شريكها في رئاسة حزب الخضر، لكن سرعان ما طورت بيربوك البالغة من العمر 40 عاماً ملفها الشخصي. فهي اليوم خبيرة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر في شؤون المناخ، سياسية دولية بارعة. مناهضة شجاعة للشعبوية وكراهية الأجانب.

وعندما تم تأكيد ترأس الثنائي الناجح للخضر بعد عامين تقريباً، في شتاء 2019، في مؤتمر حزبي في بيليفيلد حصلت بيربوك على 97 بالمائة من الأصوات، بينما حصل "الرجل بجانبها"، الرئيس المشارك هابيك، على 90 في المائة.

أنالينا بيربوك رفقة شريكها في رئاسة حزب الخضر روبرت هابيك

"سيكون ذلك بمثابة طعنة صغيرة في القلب!"

هذه هي الصورة التي رسمتها أنالينا بيربورك عن نفسها: حازمة، شجاعة، طموحة، وواثقة من نفسها. في نهاية شهر مارس/ آذار من هذا العام، قالت في مقابلة مشتركة مع هابيك للمجلة الألمانية الشهيرة "دير شبيغل"، أنه في حالة إن وقع الاختيار على هابيك ليكون مرشح حزب الخضر لمنصب المستشار، وليس هي، فسيكون ذلك بمثابة "طعنة صغيرة في القلب" بالنسبة لها.

فإذا "كان للمرء طموح ما، فهو بطبيعة الحال يريد أن يظهر بأنه يمكنه تحقيق ذلك". ولطالما كانت بيربوك طموحة. فعندما كانت مراهقة، كانت رياضية محترفة، ولدت في هانوفر عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى عام 1980. في البطولة الألمانية في القفز على الترامبولين، احتلت المركز الثالث.

وفي سن الـ 16 عاماً ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عام. بعدها درست القانون العام في هانوفر. تخرجت في "كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية" في القانون الدولي. يمكن أن تجري بيربوك المقابلات باللغة الإنجليزية بطلاقة، وهو ما لا يعد أمراً طبيعياً بين السياسيين الألمان وغير معروف عنهم إلى يومنا هذا.

منذ بداية توليها رئاسة حزب الخضر، حققت بيربورك نتائج جيدة في استطلاعات الرأي في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى نجاحات انتخابية في الانتخابات الأوروبية وانتخابات الولايات. لكن مؤخراً واجهت بيربورك وحزبها انتكاسات، قد تكلّف الحزب أصوتا انتخابية وتحول دون وصولها المستشارية.

ولعل أبرز هذه الانتكاسات اتهام رئيسة الحزب، أنالينا بيربورك بالقيام بسرقات أدبية ووضع معلومات خاطئة في سيرتها الذاتية وعدم الإبلاغ عن مدفوعات تلقتها بقيمة 25 ألف يورو. كما تم منع قائمة حزب الخضر في ولاية زارلاند من خوض المنافسة في الانتخابات التشريعية في 26 أيلول/ سبتمبر المقبل، وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، يأتي القرار بسبب مخالفات ارتكبها مرشحون محليون.

بيد أنه لا يزال أمام الخضر تحدي اللحاق بالركب، ووضع بيربوك جيد في بوتسدام، حيث عاشت مع زوجها وطفليها منذ فترة طويلة، وفق استطلاعات رأي سابقة.

تقديم موعد التخلص من الفحم

مثل زميلها روبرت هابيك، لا تخشى بيربوك التواصل مع السياسيين المحافظين. فمنذ أن تسلما زعامة حزب الخضر، كانت هناك تكهنات متكررة حول احتمال قيام ائتلاف حكومي يضم الخضر مع حزبي التحالف المسيحي بعد الانتخابات التشريعية في عام 2021. لكن بيربوك، التي تعتبر من أكثر السياسيين الذين يتمتعون بعلاقات متشعبة داخل حزب الخضر، تعلق أهمية كبيرة على أجندتها البيئية الخاصة.

بيربوك تؤيد إنهاء توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في ألمانيا قبل عام 2038، وهو الموعد الذي أقرته الحكومة الحالية، كما تؤيد تحديد الحد الأقصى للسرعة على الطرق السريعة عند 130 كيلومتراً في الساعة وتعارض الإنفاق الألماني العالي للتسلح، حتى لو كان شركاء مهمون مثل الولايات المتحدة الأمريكية يطالبون بذلك بشدة.

في برنامجه الانتخابي، يؤيد حزب الخضر اتخاذ خطوات أكثر نشاطًا في حماية المناخ وذلك راجع بالتأكيد إلى خبيرة الحزب في شؤون المناخ ورئيسته الحالية، أنالينا بربوك. لذلك هناك ما يكفي من نقاط الصراع المحتملة مع الاتحاد الشريك الائتلافي المحتمل.

صفقة الأوروبيين الخضر مع الولايات المتحدة الأمريكية

في مقابلة مع DW في يناير/ كانون الثاني2021، كانت بيربوك سعيدة أيضاً بشأن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن وعودته إلى اتفاقية حماية المناخ في باريس. في الوقت نفسه، صاغت رئيسة حزب الخضر توقعات واضحة وملموسة: "ما يتم الاتفاق عليه قد لا يتم الالتزام به. لقد رأينا ذلك في السنوات الأخيرة. ولهذا السبب، يتعين علينا نحن الأوروبيين، الحكومة الألمانية، التحرك والاستفادة من هذا الموقف أي المقترحات التي قدمتها الإدارة الأمريكية من أجل التعاون في قضية المناخ، والعمل على تنفيذ المقترحات على أرض الواقع".

وتقول مرشحة الخضر لمنصب المستشار إنه يجب علينا الآن الانطلاق بمقترحاتنا الخاصة بـ "الصفقة الأوروبية الخضراء"عبر المحيط الأطلسي. في البرنامج الانتخابي، لم يعترف حزب الخضر، كما كان معروفاً عنهم في السابق، بأنهم سيسعون على الأرجح إلى إقامة تحالفات مع الاشتراكيين الديمقراطيين.

ووفقا لاستطلاعات الرأي الحالية فإن الأمور مفتوحة على عدة احتمالات منها قيام ائتلاف حكومي يضم الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الليبرالي، أو ائتلاف بين الاتحاد المسيحي والخضر والليبرالي (المعروف بجامايكا) وكذلك بين الاتحاد المسيحي والخضر والاشتراكيين.

في بوتسدام، حيث تعيش أنالينا بيربوك، ستكون هناك بالتأكيد منافسة شرسة في الانتخابات التشريعية: في عاصمة ولاية براندنبورغ، بيربوك هي المرشح عن الخضر، في المقابل يواجهها نائب المستشار ووزير المالية أولاف شولتس، المرشح عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار.

وفي ظل أزمة الفيضانات التي شهدتها ألمانيا مؤخراً وتداعياتها الكبيرة، فهل تستفيد زعيمة حزب الخضر من ورقة حماية المناخ في الإنتخابات؟ حتى لحظة كتابة هذا التقرير لم يحدث هذا، بل هناك تراجع للخضر في الاستطلاعات، والمرشح الاشتراكي شولتس هو المستفيد حاليا، لكن هل تبقى الأمور هكذا حتى 26 أيلول/ سبتمبر القادم؟

يينس ثوراو/ إ.م

كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟ اعتماد كبير على التبرعات تلعب التبرعات –بالإضافة لدعم الدولة الذي تحصل عليه جميع الأحزاب الأخرى- دوراً مهماً في تمويل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي ترأسه المستشارة أنغيلا ميركل. وبلغت التبرعات التي حصل عليها الحزب في عام 2017 وحده، أكثر من مليوني يورو. أما تكاليف الحملة الانتخابية للحزب لانتخابات 2017 فقدرت بنحو 20 مليون يورو، وفقا لبيانات الحزب نفسه.

كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟ سرية تكاليف الحملة الانتخابية أما حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي (الحزب البافاري)، الشقيق الأصغر للحزب المسيحي الديمقراطي، والذي يشكل معه ما يعرف بـ"الاتحاد المسيحي"، فلم يكشف عن تكلفة حملته الانتخابية لأسباب استراتيجية داخله. لكن توقعات الخبراء، التي تعتمد على حملة الحزب الأخيرة في عام 2013، تشير إلى أن تكلفة الحملة الانتخابية هذا العام تقدر بنحو تسعة ملايين يورو.

كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟ الحزب الاشتراكي يكسب أموالاً بنفسه تكلفة الحملة الانتخابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال انتخابات عام 2013، تفوقت على كافة الأحزاب الأخرى وبلغت تحديداً 23 مليون يورو. وارتفعت إلى 24 مليون يورو خلال الحملة الانتخابية الحالية. وبدلا من الاعتماد بشكل كبير على التبرعات، يكسب الحزب الاشتراكي بنفسه أموالاً من خلال المشاركة في مؤسسات مختلفة، وهو ما يدر على الحزب سنوياً نحو مليوني يورو.

كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟ اعتماد أساسي على التبرعات الحزب الديمقراطي الحر هو الآخر يعتمد بشكل كبير على التبرعات مثل الحزب المسيحي الديمقراطي، وتلقى الحزب خلال العام الجاري وحده، أكثر من 1.5 مليون يورو من كبار المتبرعين. ورغم قلة ميزانية الحملة الانتخابية للحزب مقارنة بالأحزاب الأخرى، والتي بلغت نحو خمسة ملايين يورو، إلا أن حملة الحزب هذا العام جذبت الاهتمام بشكل واضح.

كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟ حملة انتخابية بأقل تكلفة ممكنة ميزانية الحملة الانتخابية لحزب الخضر كانت ضئيلة أيضا مقارنة بأحزاب أخرى، إذ بلغت هذا العام، بناء على أقوال الحزب ذاته، نحو 5.5 مليون يورو، مقارنة بنحو خمسة ملايين يورو خلال انتخابات 2013.

كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟ أعضاء الحزب يمولون حملته الانتخابية اختلاف واضح في طريقة تمويل حزب "اليسار"، الذي لا يعتمد على التبرعات وإنما على مساهمات الأعضاء، والتي تشكل نحو 34 بالمئة من مصادر دخل الحزب. وأنفق "اليسار" نحو 6.5 مليون يورو على الحملة الانتخابية لهذا العام، مقارنة بنحو 4.5 مليون يورو خلال انتخابات 2013.

كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟ حيلة مذهلة- بيع الذهب لأجل المال! ابتكر حزب البديل من أجل ألمانيا، طريقة جديدة لتمويل نفسه، تعتمد على بيع الذهب للأعضاء بالحزب؛ بحجة أن الذهب أكثر أمناً من اليورو، الذي يعارضه الحزب أصلاً. وحصل الحزب من خلال عمليات البيع – التي تم منعها مؤخراً- على نحو مليوني يورو، تستخدم في تمويل الحملة الانتخابية، التي تشير تقديرات إلى أنها بلغت نحو ثلاثة ملايين يورو.

كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟ تبرع غير مباشر في الوقت نفسه يحقق الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، مكاسب أيضا من خلال "الرعاية". فعن طريقها تحصل أحزاب على دعم مالي من شركات ومؤسسات، يتمثل في توفير مساحات للوحات الدعاية والإعلان للحزب. ينتقد الكثيرون غياب الشفافية في هذه الطريقة. ويتخلى حزب "اليسار" تماماً عن فكرة "الرعاية"، التي تلعب دورا محدودا بالنسبة لأحزاب أخرى مثل الخضر والديمقراطي الحر (الليبرالي).

كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟ مبلغ مقابل كل صوت! تشارك الدولة أيضا في تمويل الحملات الانتخابية، لكن بعد انتهاء الانتخابات، إذ يحصل كل حزب على مبلغ معين (83 سنتاً) مقابل كل صوت يحصل عليه في الانتخابات. وهي طريقة يمكن للأحزاب من خلالها تعويض تكلفة الحملات الانتخابية. اعداد: تابيا برونته/ ابتسام فوزي





