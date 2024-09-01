You need to enable JavaScript to run this app.
تخطي إلى المحتوى
تخطي إلى القائمة الرئيسية
تخطي إلى المزيد من صفحات DW
أحدث الفيديوهات
ملفات صوتية
مناطق
الشرق الأوسط
شمال إفريقيا
ألمانيا
أوروبا
محاور
بيئة ومناخ
صحة
هجرة ولجوء
حقوق الإنسان
أبواب
سياسة واقتصاد
علوم وتكنولوجيا
رياضة
ثقافة ومجتمع
منوعات
بث مباشر
ملفات صوتية
أحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروبا
حرب غزة وارتداداتها
التغيرات المناخية
أناستازيا بوتسكو
تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من أناستازيا بوتسكو
موضوعات من أناستازيا بوتسكو
مهرجان بيتهوفن 2024 يحتفي بالتعايش بين الثقافات
مهرجان بيتهوفن 2024 يحتفي بالتعايش بين الثقافات
مهرجان بيتهوفن 2024 ينطلق في بون، مهد الديمقراطية الألمانية بمشاركة فنانين من عدة دول وعشرات الفعاليات على مدى أسابيع.
ثقافة
2024/9/5
٥ سبتمبر ٢٠٢٤
الانتقال إلى الصفحة الرئيسية