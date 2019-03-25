أم ألمانية تنقذ رضيعها من الغرق في قناة مائية

حين ذهبت شابة ألمانية لممارسة الركض عند إحدى القنوات المائية العميقة سقطت العربة التي تقل رضيعها في القناة فجأة، لكن غريزة الأمومة دفعتها للقفز في القناة لإنقاذ رضيعها.
تدحرجت عربة تقل طفلاً في شهره السادس إلى قناة مائية في ولاية سكسونيا السفلى، حين كانت الأم البالغة من العمر 30 عاماً تمارس رياضة الركض صباح الأحد على ضفة القناة وتدفع العربة أمامها، كما قالت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين (25 مارس/ آذار 2019).
وبشكل مفاجئ سقطت العربة والطفل بداخلها في القناة المائية، "ولم تتمكن الأم من توضيح مسار حدوث ذلك بالتحديد"، كما قال متحدث باسم شرطة الولاية الألمانية.
ومن دون تفكير بالخوف من العواقب انتصرت غريزة الأمومة وقفزت الشابة الألمانية إلى القناة خلف العربة وتمكنت من إنقاذ رضيعها والعودة إلى ضفة القناة عبر سلم مثبت.
ووفقاً للشرطة، قام المارة بالعناية بالأم ورضيعها اللذان كانا يرتجفان برداً. وتمكنا من مغادرة المستشفى بعد دخولهما إليها لوقت قصير .
ع.غ/ ه.د
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