أمين عام الحزب المسيحي: الإسلام لا يمنع عضوية المسلمين في الحزب

نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية ردأ من إنغريت كرامب - كارنباو، أمين عام الحزب المسيحي الديمقراطي (حزب المستشارة ميركل) على نائبة من حزبها بولاية سكسونيا قالت فيه:" بالنسبة لي، السؤال الحاسم هو: أي القيم تقف معها؟ وبالنسبة لي، فإن المنشأ أو المجتمع أو الدين أو الهوية الجنسية أو أي شيء آخر، لا تلعب دورا في هذا الشأن".
وكانت فيرونيكا بيلمان، النائبة في البرلمان وعضو الحزب المسيحي الديمقراطي بولاية سكسونيا، قد أعربت في وقت سابق عن اعتراضها على عضوية المسلمين للحزب المسيحي، وقالت في تصريحات لصحيفة " يونغه فرايهايت" إنه من الضروري في مثل هذه الحالة تقديم " التزام علني وكتابي بالقانون العام".
في السياق نفسه، عبّرت مفوضة الحكومة الاتحادية لشؤون الاندماج أنيتا هاوتس من الحزب المسيحي الديمقراطي عن وجهة نظر مشابهة منتقدة بشدة موقف فيرونيكا بيلمان، وذهبت إلى القول" من الخطأ اطلاق تصريحات من هذا النوع، فهي لا تتطابق مع سياستنا، كما أنها تقلل من قيمة التزام وإخلاص المسلمين العاملين في الحزب المسيحي الديمقراطي". كما نقلت مجلة فوكوس الألمانية.
وفي مشاركة مكتوبة لمجلة "ايديا" البروتستانتية، سبق أن كتبت فيرونيكا بيلمان" كيف يمكن لمسلم مؤمن أن يصبح عضواً في حزب يقوم أساسا على الصورة المسيحية للإنسان؟ أليس الإسلام هو الدين الوحيد الحقيقي بالنسبة للمسلمين؟ وتنبأت بيلمان أنّ ما كتبته سيصبح مورد اعتراضات كبرى.
من جانب آخر، وفي معرض ردها على سؤال حول ما إذا كان المسلمون يتناسبون مع مبادئ الحزب المسيحي، أجابت كرامب كارنباور بقولها "نعم بالتأكيد"، مشيرة إلى أن عضوية الحزب المسيحي هي " اعتراف بالقيم الأساسية لدولتنا والقيم الأساسية لحزبنا".
م.م/ ع.خ ( د ب ا)
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وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار
ميركل في دار المسنين
توجهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى مركزسانت جونستيفت في باديربورن لرعاية المسنين. ففي برنامج حواري مع ميركل في (سبتمبر/أيلول) الماضي أثناء حملتها الانتخابية، تلقت المستشارة الألمانية شكوى من أحد العاملين هناك. وقال فيردي كيبي، إنه تم إرساء سياسات وقوانين خاصة بدارالرعاية دون معرفة تفاصيل هامة تخص العمل هناك. كما دعى كيبي المستشارة الألمانية لزيارة المركز وهو ما فعلته ميركل وفاءاً بوعدها.
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وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار
اصلاحات جديدة في مجال رعاية المسنين
رحب العاملون وما يقرب من 40 مسناً بالمستشارة الألمانية لدى استقبالها في مركز سانت جونستيفت. وتحدث العاملون عن التحديات التي تواجههم. فعلى الرغم من كثرة عدد المسنين في ألمانيا، إلا أن انخفاض المرتبات في هذا المجال مقابل المجهود المبذول، لا تشجعهم على الاستمرار ولا تجذب أيدي عاملة جديدة. ولكن مع الاصلاحات التي تقرها ميركل في هذا المجال، سيتم توفير ما يقرب من 13 ألف فرصة عمل في السنوات القادمة.
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وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار
لقاء مع شابة تعاني من متلازمة داون
وفي كولونيا، التقت ميركل مع ناتالي ديدريوكس البالغة من العمر 19 عاماً وتعاني من متلازمة داون. وكانت الشابة قد طلبت من ميركل خلال حملتها الانتخابية في العام الماضي، أن تعرف السبب وراء السماح بإجهاض العديد من الأطفال المصابين بمتلازمة داون قبل ولادتهم بفترة وجيزة. قالت ميركل إن حكومتها وضعت برنامجاً لتقديم الاستشارة للنساء ممن يفكرن في الإجهاض وأوضحت الأمر لديدريوكس وكيف أنه كان القرار الصائب.
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وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار
جمعية خيرية ودور فعال في دمج الشباب
التقت ميركل مع ديدريوكس في الجمعية الخيرية كاريتاس سنتر بكولونيا حيث تعمل هناك في المقهى الخاص بالجمعية، كما تدرس الاقتصاد المنزلي. وأشادت ميركل بأعمال الدمج التي تقوم بها الجمعية الخيرية الكاثوليكية قائلة: "من الرائع أن يتوفر هنا التدريب المهني لهؤلاء الأشخاص مما يؤهلهم لوظائف أخرى في سوق العمل."
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وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار
ميركل تزور رواد المستقبل
قامت ميركل بزيارة حضانة تديرها جمعية كاريتاس في كولونيا. ووعدت ميركل في لقائها مع المدرسين وأولياء الأمور أنها ستعمل على تحسين فرص العمل في مجال التعليم. وأضافت ميركل أن هؤلاء المدرسين يلعبون دوراً حاسماً، إذ أن السنوات الأولى للطفل لها تأثير كبير على مستقبلهم.
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وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار
ميركل في مزرعة الألبان
سافرت ميركل إلى ولاية شليسفيغ هولشتاين الشمالية، حيث زارت مزرعة ألبان في منطقة ريفية. وكان مالك المزرعة، أورسولا تريدي، قد دعا ميركل لزيارته حتى ترى بنفسها تهديدات السوق التي يواجهها المزارعون. وجاءت دعوة تريدي للمستشارة الألمانية خلال برنامج تليفزيوني، يطرح من خلاله الجمهور الأسئلة والاستفسارات بشأن الأوضاع والقضايا التي تهمهم.
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وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار
ميركل "عرابة" عجل مولود
تزامنت زيارة أنغيلا ميركل إلى قرية نينبورستيل مع ولادة عجل جديد. فبعد بضع ساعات فقط من ولادته، أصبحت ميركل "عرابة" المولود الجديد الذي سُمى Wirbelwind.
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وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار
معاناة المزارع المتوسطة
أكدت ميركل أن زيارتها للمزرعة كشفت لها عن التحديات التي تواجه المزارع المتوسطة. فقد واجهت تلك المزرعة في قرية نينبورستيل ضغوطاً كبيرة بسبب انخفاض أسعار الحليب ومستويات النترات في المياه. وبعد رحلة استغرقت عدة أيام، عادت المستشارة الألمانية إلى برلين اليوم الجمعة ( 20 يوليو/ تموز 2018) حيث تم عقد المؤتمر الصحفي السنوي. ديفيد مارتن/ س.م