 أمين عام الأمم المتحدة غوتيريش يتسلم جائزة شارلمان في آخن | أخبار | DW | 30.05.2019

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أخبار

أمين عام الأمم المتحدة غوتيريش يتسلم جائزة شارلمان في آخن

وسط حضور ألماني وأوروبي، تسلم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جائزة شارلمان لمدنية آخن السنوية وذلك تكريما للسياسي البرتغالي على جهوده لإحياء وترسيخ التعاون الدولي. غوتيريش دعا بالمناسبة إلى "أوروبا موحّدة".

Karlspreis für UN-Generalsekretär Guterres (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

تسلم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الخميس (30 مايو/ أيار) جائزة شارلمان والمعروفة في ألمانيا بجائزة كارل لمدينة آخن، وذلك في حفل كبير ببلدية المدينة بغرب ألمانيا على المثلث الحدودي لألمانيا مع هولندا وبلجيكا حضره جمع كبير من شخصيات ألمانية وأوروبية، في مقدمتهم العاهل الإسباني الملك فيليب السادس.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة ألقاها بالمناسبة، إلى "أوروبا موحّدة" تجنباً لاندلاع "حرب باردة" جديدة في العالم. وقال غوتيريش "إذا كنا نريد منع حرب باردة جديدة" مشابهة للمواجهة السابقة بين المعسكرين الأميركي والسوفياتي، "وأردنا تثبيت نظام متعدد الأطراف (...) فسنحتاج قطعاً لأوروبا موحّدة".  وأضاف أمام حضور كان من بينه رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جان كلود يونكر، "بصفتي أميناً عاماً للأمم المتحدة، لم أشعر يوماً بالحاجة إلى أوروبا موحّدة وقوية بشكل أوضح من الوقت الحالي".

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تسلم الرئيس الفرنسي ماكرون الخميس جائزة "شارلمان" الألمانية المرموقة التي مُنحت له تكريماً لـ "رؤيته القوية من أجل أوروبا جديدة". (10.05.2018)

تسلم بابا الفاتيكان في روما جائزة شارلمان الألمانية لما يقوم به من أجل أوروبا وقيمها. فيما دعا البابا في كلمته إلى هدم الجدران التي بنيت لإقصاء اللاجئين واعتماد اقتصاد اجتماعي تيمنا بمؤسسي الاتحاد الأوروبي. (06.05.2016)

وتكرم مدينة آخن السياسي البرتغالي غوتيرش الذي كان رئيس وزراء البرتغال لولايتين متتاليتين بعدها شغل منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين لدى الأمم المتحدة قبل أن يتولى منصب أمينها العام، خلفا للكوري الجنوبي  بان كي مون، وذلك تثمينا لجهوده من أجل إحياء وترسيخ مبدأ التعاون الدولي متعدد الأطراف وفق القيم الأوروبية.

وفي كلمة التكريم، وصف الملك فيليب السادس انطونيو غوتيرش بالأوروبي العظيم والمواطن العالمي. وتابع العاهل الإسباني في كلمته أنه من أجل احتواء التحديات الكبيرة، مثل أزمة اللاجئين وتداعيات التغيير المناخي، لابد من عمل أوروبي مشترك. كذلك دعا فيليب السادس إلى العمل من أجل تنفيذ أهداف الأمم المتحدة الألفية إلى جانب تنفيذ بنود اتفاقية باريس لحماية المناخ.

يُذكر أن جائزة كارل(شارلمان) تمنح منذ عام 1995 لشخصيات ومؤسسات التي تقدم خدمات جليلة من أجل الوحدة الأوروبية.

ح.ع.ح/ه.د(د.ب.ا)

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