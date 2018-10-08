 أمير سعودي معارض: حاولوا خطفي بنفس الطريقة من القاهرة | أخبار | DW | 12.10.2018

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أخبار

أمير سعودي معارض: حاولوا خطفي بنفس الطريقة من القاهرة

كشف الأمير خالد بن فرحان آل سعود، المعارض السعودي المقيم في ألمانيا، عن اختفاء خمسة من أفراد العائلة الملكية الأسبوع الماضي لإدانتهم علناً تغييب الصحفي جمال خاشقجي. وكشف الأمير أنه تعرض لمحاولة تغييب كما جرى لخاشقجي.

Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Bolat)

"إغراء المنشقين للذهاب إلى لقاء في مكان ما، حيث يجري تغييبهم، وهو أسلوب تتبعه السلطات السعودية بانتظام للتخلص من المعارضين". هكذا تحدث الأمير خالد بن فرحان آل سعود لصحيفة الإندبندنت البريطانية، كاشفاً عن أن خمسة من أفراد العائلة المالكة السعودية، هم من أحفاد الملك الراحل عبد العزيز مؤسس المملكة، قد جرى تغييبهم خلال الأسبوع الماضي لوحده، لمجرد أنهم أبدوا استياءهم علناً مما جرى للصحفي السعودي جمال خاشقجي، ومضى إلى الزعم أنّهم قد اعتقلوا ثم غابت أخبارهم عن الجميع.

مختارات

وكشف الأمير البالغ من العمر 41 عاماً والمقيم في ألمانيا أن السلطات السعودية كانت قد عرضت على عائلته مبلغاً هائلاً من المال إذا ما وافق أن يطير إلى القاهرة للقاء مسؤولين سعوديين في مبنى القنصلية السعودية بالقاهرة. ونقل له أقرباؤه أن السلطات السعودية عرفت أنه يمر بضائقة مالية وتسعى لمساعدته، ووعدت أسرته بعودته سالماً لهم بعد اللقاء. وفي هذا السياق قال الأمير خالد: "عرضت علي السلطات السعودية أكثر من 30 مرة أن التقي بهم في مبنى السفارة. لكني رفضت بشدة، لأني أعرف ما يمكن أن يجري لو ذهبت للسفارة". 

ومضى إلى القول: "قبل عشرة أيام من تغييب جمال، طلبوا من عائلتي أن تأتي بي إلى القاهرة كي أستلم منهم صكاً (بمبلغ كبير)، لكني رفضت الطلب".

 

وكشف الأمير خالد عن وجود كثير من الأمراء حالياً في سجون سعودية. وقبل خمسة أيام، حاولت مجموعة من الأمراء أن تلتقي بالملك سلمان ليعلنوا له مخاوفهم على مستقبل العائلة المالكة السعودية، في إشارة إلى قضية خاشقجي، مضيفاً أن المجموعة تقبع الآن في السجن.

يشار إلى أنه عام 2016 تحدث مقربون من الأمير سلطان بن تركي بن عبد العزيز لصحيفة الإندبندنت عن إغراء الأمير تركي للذهاب إلى القاهرة على متن طائرة ملكية خاصة للقاء أبيه. وما جرى هو خطفه في طائرة خاصة وتسفيره إلى السعودية، حيث يعتقد أنه يعيش تحت الإقامة الجبرية في منزله. وفقد أصدقاؤه كل اتصال به.

وكشفت الصحيفة البريطانية أنها حاولت الاتصال بالسفارة وبالسلطات السعودية، إلا أنها لم تتلق رداً منهم. وقد دأبت المملكة العربية السعودية على أن تنكر بقوة قيامها بتغييب الناس.

وسبق أن نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين القول إن مصادر استخبارية أمريكية تأكدت من أن ولي العهد محمد بن سلمان هو الذي أمر شخصياً باستدراج خاشقجي للعودة إلى المملكة واعتقاله هناك، فيما ترى السلطات التركية أنه قد قتل في داخل مبنى القنصلية بإسطنبول.

م.م/ ي.أ

  • Saudi Arabien Pilger (Getty Images/AFP)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    التأسيس الديني للسعودية

    يعود التأثير الواضح للدين على السياسة في تاريخ السعودية إلى الدولة السعودية الأولى، حيث تحالف أمير الدرعية (التي كانت بداية تأسيس الدولة السعودية الأولى) محمد آل سعود مع محمد بن عبدالوهاب، مؤسس "الوهابية"، لبسط السيطرة على الجزيرة العربية، حيث اتفقا معاً على نشر الدعوة سياسيا ودينيا.

  • Saudi-Arabien Kamel-Korps (picture-alliance/dpa)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    الدولة السعودية الثانية

    بعد تدمير الدرعية بأوامر من العثمانيين، اجتمعت القبائل مرة أخرى حول الفكر الوهابي، واستطاع تركي بن عبدالله، حفيد محمد آل سعود، أن يؤسس إمارة نجد التي تسمى بـ"الدولة السعودية الثانية"، وذلك بعد أن عاد حفيد أبن عبد الوهاب من المنفى وهو (عبد الرحمن بن حسن آل شيخ) ليدعو القبائل إلى العودة إلى "الإسلام الأصيل".

  • Abd al-Aziz ibn Saud (Saudi National Museum)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    الدولة السعودية الثالثة

    بعد سقوط الدولة السعودية الثانية على أيدي العثمانيين، بقي الفكر الوهابي يجذب الكثيرين في الجزيرة العربية، حتى قامت الدولة السعودية الثالثة بعد ضعف الخلافة العثمانية. وكان ذلك نتيجة تحالف مؤسس المملكة الثالثة عبدالعزيز آل سعود مع الوهابيين.

  • Saudi Arabien Pipeline (Getty Images/Evans/Three Lions)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    تراجع للوهابيين أمام النفط

    كان الملك عبدالعزيز يسعى لإقامة دولة قائمة على تحالفات دولية، لكن الوهابيين عارضوا إحدى اتفاقياته مع شركة أمريكية للتنقيب على النفط لأنها –بحسب رأيهم- ستؤدي إلى دخول غير المسلمين فواجههم الملك عسكرياً في معركة السبلة في 29 آذار/مارس عام 1929 فهزمهم وسجن قائدهم.

  • Saudi Arabien Plakat Saudi religious police (picture alliance/dpa7AP Photo)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    تأسيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

    طاوع الملك عبدالعزيز الوهابيين حيث كان يخشى من قوتهم فأنشأ لهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي تعرف أيضاً باسم "المطاوعة"، حيث نشطت في تبليغ الدعوة الوهابية بأكثر من عشرة آلاف مركز ومئات آلاف الموظفين.

  • Mekka Besetzung Moschee November 1979 (AFP/Getty Images)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    جهيمان العتيبي

    اقتحم جهيمان العتيبي الذي كان عضواً سابقاً في الحرس السعودي المسجد الحرام مع أتباعه وحاول السيطرة عليه، وفقاً للرواية السعودية الرسمية، لكنه استسلم بعد مقتل بعض أتباعه وأعدم بعد ذلك. يعتبر البعض أن حركة التطرف في السعودية بدأت بعد حركة جهيمان، كالمحلل السياسي السعودي عبدالمجيد الجلّال.

  • Golfkrise - USA-Soldat spricht mit Beduinen (picture-alliance/dpa)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    حرب الخليج الثانية

    أدى قدوم القوات الأمريكية لتحرير الكويت عام 1990 لإعادة تشكيل التيار السلفي في السعودية بسبب السخط على قدوم "قوات احتلال" غير مسلمة لبلد مسلم، فانضم آلاف السعوديين للجماعات الإسلامية وتأثروا بها، وساهم السعوديون الذين كانوا يقاتلون في أفغانستان بتكوين نواة للجهاد السلفي في السعودية وفي المنطقة.

  • Mohammed bin Naif (Imago)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    تغيير الجيل الملكي

    تعاقب أبناء الملك عبدالعزيز، مؤسس المملكة، على استلام الحكم منذ عام 1953 واحداً تلو الآخر. لكن الملك سلمان قام بعد توليه السلطة بتغيير هذه المتوالية مانحاً ولاية العهد للجيل الثاني من أبناء الملك عبدالعزيز، حيث استلمها الأمير محمد بن نايف، وبذلك فقد تم نقل ولاية العهد إلى الجيل التالي.

  • Kronprinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/AP Photo/Saudi Press Agency)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    "ثورة" الجيل الثالث

    في حزيران 2017 حدث تغيير كبير في البيت السعودي بإعفاء ولي العهد الأمير محمد بن نايف من منصبه وتصعيد الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ليحل محله، وتعهد بن سلمان بقيادة مملكة معتدلة ومتحررة من الأفكار المتشددة.

  • Saudi Arabien - Kronprinz Mohammed bin Salman bei Militärübung (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    إصلاحات اقتصادية واعتقالات

    وبموازاة الاصلاحات ضمن خطة "رؤية 2030" لتنويع الاقتصاد، يؤكد الامير محمد بن سلمان من خلال حملة اعتقالات أن القيادة الجديدة للمملكة لن تتسامح مع اي معارضة للمسار الحالي الذي تمضي به، حيث شهدت المملكة السعودية في أيلول/سبتمبر توقيف رجال دين بينهم الداعيان البارزان سلمان العودة وعوض القرني، من دون أن توضح أسباب اعتقالهم.

  • Saudi Arabien Verschleierte Frau in einem Auto in Riad (picture-alliance/dpa/EPA/Str)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    القيادة الإصلاحية تسمح للمرأة بالقيادة

    نتيجة الإصلاحات التي برزت مع صعود الأمير محمد ابن سلمان، حصلت المرأة السعودية وبموجب أمر ملكي على حقها في قيادة السيارة بعد نضال دام 27 عاماً.

    الكاتب: محي الدين حسين


مختارات

مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

تأسست المملكة العربية السعودية على أساس السلطة الدينية، لكن تأثير هذه السلطة على السياسة السعودية مر بمراحل مختلفة. في ألبوم الصور هذا نتعرف على أهم هذه المراحل. (25.10.2017)  

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حرب إعلامية وتكهنات لا تنتهي وكل طرف يحاول فرض سرديته. بيد أن الأكيد أن جمال خاشقجي مختف بلا أثر وأن "رسالة" ما وصلت للمعارضة السعودية في الخارج. DW عربية تحدثت إلى الأمير المعارض خالد بن فرحان آل سعود حول هذه القضية.

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