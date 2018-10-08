أمير سعودي معارض: حاولوا خطفي بنفس الطريقة من القاهرة

"إغراء المنشقين للذهاب إلى لقاء في مكان ما، حيث يجري تغييبهم، وهو أسلوب تتبعه السلطات السعودية بانتظام للتخلص من المعارضين". هكذا تحدث الأمير خالد بن فرحان آل سعود لصحيفة الإندبندنت البريطانية، كاشفاً عن أن خمسة من أفراد العائلة المالكة السعودية، هم من أحفاد الملك الراحل عبد العزيز مؤسس المملكة، قد جرى تغييبهم خلال الأسبوع الماضي لوحده، لمجرد أنهم أبدوا استياءهم علناً مما جرى للصحفي السعودي جمال خاشقجي، ومضى إلى الزعم أنّهم قد اعتقلوا ثم غابت أخبارهم عن الجميع.
وكشف الأمير البالغ من العمر 41 عاماً والمقيم في ألمانيا أن السلطات السعودية كانت قد عرضت على عائلته مبلغاً هائلاً من المال إذا ما وافق أن يطير إلى القاهرة للقاء مسؤولين سعوديين في مبنى القنصلية السعودية بالقاهرة. ونقل له أقرباؤه أن السلطات السعودية عرفت أنه يمر بضائقة مالية وتسعى لمساعدته، ووعدت أسرته بعودته سالماً لهم بعد اللقاء. وفي هذا السياق قال الأمير خالد: "عرضت علي السلطات السعودية أكثر من 30 مرة أن التقي بهم في مبنى السفارة. لكني رفضت بشدة، لأني أعرف ما يمكن أن يجري لو ذهبت للسفارة".
ومضى إلى القول: "قبل عشرة أيام من تغييب جمال، طلبوا من عائلتي أن تأتي بي إلى القاهرة كي أستلم منهم صكاً (بمبلغ كبير)، لكني رفضت الطلب".
وكشف الأمير خالد عن وجود كثير من الأمراء حالياً في سجون سعودية. وقبل خمسة أيام، حاولت مجموعة من الأمراء أن تلتقي بالملك سلمان ليعلنوا له مخاوفهم على مستقبل العائلة المالكة السعودية، في إشارة إلى قضية خاشقجي، مضيفاً أن المجموعة تقبع الآن في السجن.
يشار إلى أنه عام 2016 تحدث مقربون من الأمير سلطان بن تركي بن عبد العزيز لصحيفة الإندبندنت عن إغراء الأمير تركي للذهاب إلى القاهرة على متن طائرة ملكية خاصة للقاء أبيه. وما جرى هو خطفه في طائرة خاصة وتسفيره إلى السعودية، حيث يعتقد أنه يعيش تحت الإقامة الجبرية في منزله. وفقد أصدقاؤه كل اتصال به.
وكشفت الصحيفة البريطانية أنها حاولت الاتصال بالسفارة وبالسلطات السعودية، إلا أنها لم تتلق رداً منهم. وقد دأبت المملكة العربية السعودية على أن تنكر بقوة قيامها بتغييب الناس.
وسبق أن نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين القول إن مصادر استخبارية أمريكية تأكدت من أن ولي العهد محمد بن سلمان هو الذي أمر شخصياً باستدراج خاشقجي للعودة إلى المملكة واعتقاله هناك، فيما ترى السلطات التركية أنه قد قتل في داخل مبنى القنصلية بإسطنبول.
م.م/ ي.أ
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مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية
التأسيس الديني للسعودية
يعود التأثير الواضح للدين على السياسة في تاريخ السعودية إلى الدولة السعودية الأولى، حيث تحالف أمير الدرعية (التي كانت بداية تأسيس الدولة السعودية الأولى) محمد آل سعود مع محمد بن عبدالوهاب، مؤسس "الوهابية"، لبسط السيطرة على الجزيرة العربية، حيث اتفقا معاً على نشر الدعوة سياسيا ودينيا.
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مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية
الدولة السعودية الثانية
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مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية
الدولة السعودية الثالثة
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مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية
تراجع للوهابيين أمام النفط
كان الملك عبدالعزيز يسعى لإقامة دولة قائمة على تحالفات دولية، لكن الوهابيين عارضوا إحدى اتفاقياته مع شركة أمريكية للتنقيب على النفط لأنها –بحسب رأيهم- ستؤدي إلى دخول غير المسلمين فواجههم الملك عسكرياً في معركة السبلة في 29 آذار/مارس عام 1929 فهزمهم وسجن قائدهم.
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مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية
تأسيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
طاوع الملك عبدالعزيز الوهابيين حيث كان يخشى من قوتهم فأنشأ لهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي تعرف أيضاً باسم "المطاوعة"، حيث نشطت في تبليغ الدعوة الوهابية بأكثر من عشرة آلاف مركز ومئات آلاف الموظفين.
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مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية
جهيمان العتيبي
اقتحم جهيمان العتيبي الذي كان عضواً سابقاً في الحرس السعودي المسجد الحرام مع أتباعه وحاول السيطرة عليه، وفقاً للرواية السعودية الرسمية، لكنه استسلم بعد مقتل بعض أتباعه وأعدم بعد ذلك. يعتبر البعض أن حركة التطرف في السعودية بدأت بعد حركة جهيمان، كالمحلل السياسي السعودي عبدالمجيد الجلّال.
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مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية
حرب الخليج الثانية
أدى قدوم القوات الأمريكية لتحرير الكويت عام 1990 لإعادة تشكيل التيار السلفي في السعودية بسبب السخط على قدوم "قوات احتلال" غير مسلمة لبلد مسلم، فانضم آلاف السعوديين للجماعات الإسلامية وتأثروا بها، وساهم السعوديون الذين كانوا يقاتلون في أفغانستان بتكوين نواة للجهاد السلفي في السعودية وفي المنطقة.
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مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية
تغيير الجيل الملكي
تعاقب أبناء الملك عبدالعزيز، مؤسس المملكة، على استلام الحكم منذ عام 1953 واحداً تلو الآخر. لكن الملك سلمان قام بعد توليه السلطة بتغيير هذه المتوالية مانحاً ولاية العهد للجيل الثاني من أبناء الملك عبدالعزيز، حيث استلمها الأمير محمد بن نايف، وبذلك فقد تم نقل ولاية العهد إلى الجيل التالي.
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مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية
"ثورة" الجيل الثالث
في حزيران 2017 حدث تغيير كبير في البيت السعودي بإعفاء ولي العهد الأمير محمد بن نايف من منصبه وتصعيد الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ليحل محله، وتعهد بن سلمان بقيادة مملكة معتدلة ومتحررة من الأفكار المتشددة.
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مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية
إصلاحات اقتصادية واعتقالات
وبموازاة الاصلاحات ضمن خطة "رؤية 2030" لتنويع الاقتصاد، يؤكد الامير محمد بن سلمان من خلال حملة اعتقالات أن القيادة الجديدة للمملكة لن تتسامح مع اي معارضة للمسار الحالي الذي تمضي به، حيث شهدت المملكة السعودية في أيلول/سبتمبر توقيف رجال دين بينهم الداعيان البارزان سلمان العودة وعوض القرني، من دون أن توضح أسباب اعتقالهم.
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مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية
القيادة الإصلاحية تسمح للمرأة بالقيادة
نتيجة الإصلاحات التي برزت مع صعود الأمير محمد ابن سلمان، حصلت المرأة السعودية وبموجب أمر ملكي على حقها في قيادة السيارة بعد نضال دام 27 عاماً.
الكاتب: محي الدين حسين