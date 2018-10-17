 أمير سعودي لـ DW عربية: من باب الحكمة تنازل سلمان عن الحكم | سياسة واقتصاد | DW | 17.10.2018

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سياسة واقتصاد

أمير سعودي لـ DW عربية: من باب الحكمة تنازل سلمان عن الحكم

اختفاؤه ملأ الدنيا وشغل وسائل الإعلام. إنه الصحفي السعودي جمال خاشقجي. DW عربية انفردت بحوار حصري مع الأمير اللاجئ إلى ألمانيا، خالد بن فرحان آل سعود، الذي كشف معطيات جديدة حول القضية ومصير نظام الحكم في البلد.

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DW عربية في حوار حصري مع أمير معارض

لحدود الساعة لا يعرف أحد مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي دخل القنصلية السعودية في إسطنبول، ولم يخرج. معطيات كثيرة تقول إن السعودية "متورطة" في اختفاء الرجل، ووسائل إعلامية عدة تؤكد مقتله وتتحدث عن طريقة "اغتياله"، فيما تنفي السعودية تورطها. السلطات التركية التي دخلت القنصلية، قيل إنها تملك من الدلائل ما يثبت مقتل الرجل، وبهذا لم يبق الضوء مُسلطاً على مقتل الصحفي السعودي فقط، بل تجاوزه ليتم التطرق للحديث عن نظام الحكم في البلد ومستقبل العلاقات بين السعودية وباقي شركائها من العالم.

مسائية DW عربية، حاورت بشكل حصري الأمير السعودي خالد بن فرحان آل سعود الذي يعيش في منفاه الألماني، ووقفت عند هذه الأسئلة:

DW عربية: يبدو أنكم تتابعون بقلق وعن كثب قضية خاشقجي. كأمير كنت مقرباً من سدة الحكم، ما الذي تراه أنت ولا يمكن للإعلام أن يراه؟

خالد بن فرحان: يمكن أن تكون لدي معلومات شخصية عن الذين فعلوا هذه الجريمة، وأمروا باغتيال الصحفي السعودي خاشقجي المنفتح والمُتقبل للغير. خاشقجي كانت له علاقات بالأسرة الحاكمة وقد رفض أن يُطلق عليه معارضاً سياسياً ونفى الأمر كلما تمت مناداته بذلك. إنه شخص لا يُمثل أي خطورة، حتى انتقاداته كانت ناعمة وأشك أنها كانت بمثابة غزل للحكومة السعودية.

 ولكن ما هي هذه المعلومات الشخصية التي تعلمها؟

أعلم عقلية القائد السياسي في السعودية، الملك سلمان، الذي كان حاكماً لمنطقة الرياض، العاصمة السعودية، لخمسين عاماً. أهل الرياض يعرفون أنه شخصية جبارة لحد ما. وهو يستعمل العنف، لأنه لا يملك حنكة سياسية، ولكنه يملك "الأمر". طبعاً، حين صار ملكاً اتبع نفس السياسة التي كان يتبعها في طريقة حكمه للمواطنين في منطقة الرياض.. لقد اعتمد نفس النهج السياسي في التعاملات مع السياسات الدولية أيضاً.

هل يعني هذا أنه يستحيل إعطاء الأوامر العليا دون العودة إلى رأس الهرم، الملك سلمان؟ 

مختارات

حرب إعلامية وتكهنات لا تنتهي وكل طرف يحاول فرض سرديته. بيد أن الأكيد أن جمال خاشقجي مختف بلا أثر وأن "رسالة" ما وصلت للمعارضة السعودية في الخارج. DW عربية تحدثت إلى الأمير المعارض خالد بن فرحان آل سعود حول هذه القضية. (08.10.2018)

بالتأكيد. جميعنا نعرف قصة المعارضين من الأسرة الحاكمة الذين تم خطفهم من أوروبا، وكان ذلك بأمر من الملك نفسه. المعارضون الكبار المعروفون تتم معاقبتهم من الملك مباشرة. الملك هو من يُصدر الأوامر. الأستاذ جمال خاشقجي، رحمة الله عليه، كاتب كبير ومعروف عالمياً، كان يكتب في "واشنطن بوست". وبطبيعة الحال لو تمت العملية الإجرامية، فسيكونون قد أخذوا الموافقة من رأس الحكم. أنا لن أقول الملك سلمان مباشرة، الملك سلمان اسماً، ولكني سأقول إن تنفيذ هذا القرار والشروع في تنفيذه نابع من ابنه محمد بن سلمان.

كيف تنظر إلى وجود وزير الخارجية الأمريكية في الرياض ولقائه بولي العهد محمد بن سلمان ومن ثم توجه إلى أنقرة؟ ما الذي يدور وراء الكواليس الآن؟

أولاً محمد بن سلمان يمثل أهمية قصوى لإدارة دونالد ترامب لعدة أسباب، منها الأسباب المالية والأسباب العسكرية. والسبب الرئيسي هو صفقة القرن. محمد بن سلمان فرصة للإدارة الأمريكية الحالية ويسهل التحكم فيه وتحريكه. أعتقد أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للسعودية وتركيا هي في سبيل الحفاظ على الكرسي والخطة المرسومة.

ولكن كيف يمكن أن يتم ذلك؟

من الأكيد أنهم سيجعلون الرأي العام يتجه نحو "كبش فداء"، يعني أن يوضحوا للرأي العام أن هذا القرار نابع من طرف ما في المخابرات السعودية. ممكن أن يلوموا القنصل و15 شخصاً الذين نزلوا من الطيارة وقاموا بالجريمة الكبرى في حق الكاتب الكبير جمال خاشقجي، وهكذا يبعدون الاتهامات المباشرة على محمد بن سلمان والملك.

لماذا سلمت جدلاً أن خاشقجي قد قُتل بالفعل والتحقيق لم يظهر ذلك بعد؟ أيعود ذلك إلى أن وسائل الإعلام التركية نقلت ذلك أم لأنك تمتلك معلومات بهذا الخصوص؟

توجد اتهامات كبيرة موجهة للسعودية، كما توجد حملة إعلامية كبيرة بهذا الخصوص. لو لم يتم اغتيال جمال خاشقجي، فأين ذهب؟ شخص دخل مكاناً معيناً ولم يخرج منه؛ دخل قنصلية بلده التي يجب أن تكون حماية له في الخارج، ولم يخرج. خطيبته انتظرته وترك لها الهاتف ولم يخرج منذ أسبوعين. الموضوع مثير للرأي العام، فلو لم يمت جمال خاشقجي، إلى أين ذهب؟

قضية خاشقجي أعطتك إحساساً بالأمان وأنت في ألمانيا أم زادت من خوفك على نفسك؟

أتعرض للملاحقة والتهديدات منذ فترة طويلة، غيري كان من الممكن أن يخاف. لكني أرى أنهم فُضحوا أمام الرأي العام... أنا لا أعول على طريقة تفكير الإدارة السعودية لأنها طريقة غير عقلانية. كما أني مع تواصل دائم بالشرطة الألمانية، أملك رقم شخص معين يمكنني أن أتواصل معه في أي وقت. سيارة الشرطة توجد دائماً بالقرب من منزلي. أحس بالأمان. لكن المخيف هو أن عقلية الحاكم السعودي الحالي عقلية متهورة. هو لا يحسب عواقب ونتائج ما يقوم به، الأمر الذي يجعلني أحتاط أحياناً. لو كان إنساناً عاقلاً ويفكر في العواقب المترتبة عن أفعاله، كنت سأحس بالراحة أكثر.

بما أنكم متواجدون في أوروبا، فمن الأكيد أنكم سمعتم تنديدات بعض الأطراف الأوروبية. في المقابل، نحن نعلم أن العلاقات الدولية تحكمها، في الغالب، مصالح. فهل تتوقعون أن يتغير شيء في التعامل الدولي مع الرياض بعد هذه القضية؟

في التعامل الدولي تتعاطى الأمم المتحدة وكل دولة منفردة حسب مصالحها الخاصة. بالنسبة للإدارة الأمريكية، لو أصدر الكونغرس الأمريكي تشريع عقوبات على المملكة العربية السعودية حتى دونالد ترامب لن يستطيع منعها.

ما هي الرسالة الأخيرة التي توجهها للعاهل السعودي والمعارضين الهاربين إلى الخارج من الرياض؟

أوجه رسالة للملك سلمان أقول له فيها إنه ليس شرطاً أن تكون المملكة الرابعة سلمانية. أخوتك كانوا ملوكاً وأنت صرت ملكاً، ليس شرطا أن يكون أحد أحفادك حاكماً ويتسلسل لهم الحكم مستقبلاً. هناك أشخاص في العائلة أمراء، ولديهم ثقافة عالية ومستوى تعليم جيد وجانب إنساني، كما يمتلكون قبولاً شعبياً وحتى في داخل العائلة الحاكمة.

أتوجه للملك سلمان وأقول: أخوك أحمد بن عبد العزيز إنسان ذو خلق وأنت تدرك ذلك كما تدركه الأسرة والشعب السعودي كلهم، فمن باب الحكمة، إذا كانت هنالك حكمة، أن تتنازل له عن الحكم حفظاً لماء الوجه. الشعب السعودي كاملاً سوف يلتف حول الأمير أحمد، ونعتبر السنوات الماضية التي تولى فيها سلمان وابنه الحُكم ولّت. الأمير أحمد سيصير ملكاً "بإذن الله" وسيغير النظام السياسي كله بما يرضي الشعب السعودي لنحافظ على دولتنا وباقي الدول العربية والإسلامية.

  • Jamal Khashoggi saudischer Journalist und Schriftsteller (Privat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خاشقجي من منتقدي النظام السعودي

    جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.

  • Türkei Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul (picture-alliance/AP Photo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تاريخ ومكان الاختفاء

    في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية

    منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.

  • Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تفتيش القنصلية

    مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.

  • Saudischer Journalist in Türkei verschwunden (picture-alliance/dpa/AP/L. Pitarakis)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي

    بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.

  • Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة

    نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.

  • Türkei Konsulat von Saudi Arabien in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السيارة السوداء

    ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".

  • Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خطة لاستدراج خاشقجي ؟

    كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.

  • Türkei Istanbul Saudisches Konsulat (picture-alliance/AA/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تركيا تملك الأدلة

    في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.

  • Verschwinden des prominenten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/E. Yorulmaz)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السعودية تطالب بتحقيق مشترك

    قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

منذ لحظة الإعلان عن اختفاء جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض للقيادة السعودية وسيل الأخبار والتطورات حول قضيته لا يتوقف. في ما يلي أهم التطورات في قصة اختفاءه منذ دخوله مبنى القنصلية وحتى اللحظة. (12.10.2018)  

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DW عربية في حوار حصري مع أمير معارض  

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