  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماسالهجرة إلى ألمانيا وفرص العمل فيهاالتغيرات المناخية
منوعات

أمير ثري يعرض مليون دولار لمن تنجب له طفلا يحمل اسمه ويرثه

٢٩ فبراير ٢٠٢٤

الأمير فريدريك فون أنهالت، في سن الثمانين، يسعى إلى أن يصبح أبًا لوريث من دمه ويحمل اسمه، ويعرض في المقابل مبلغ مليون دولار للمرأة التي تقبل أن تحمل وتلد وريثه المنشود، لكن كيف يمكنه إنجاب طفل وهو في هذا السن؟

https://p.dw.com/p/4d0qP
الأمير فريدريك فون انهالت (08.09.2023)
الأمير فريدريك فون انهالتصورة من: ABB/picture alliance

في خضم سعيه المتواصل لتحقيق حلم  الأبوة ، أعلن الأمير الألماني ـ الأمريكي فريدريك فون آنهالت، الأمير البالغ من العمر 80 عامًا، عن رغبته الشديدة في إيجاد امرأة تتولى مهمة  الأمومة البديلة ، مقابل مبلغ ضخم يصل إلى مليون دولار أمريكي. يأتي هذا الإعلان في ظل رغبته الملحة في تأمين وريث لثروته الطائلة، مشددًا على أن المرأة التي تقبل هذه المهمة ستجد في المقابل كرما غير محدود، بحسب ما نشره موقع (فوكس) الألماني.

ووفقًا لتصريحاته التي نشرت على موقع "بيلد.دي" الألماني وعلى منصة إنستغرام، يبدو أن الأمير فون آنهالت يضع معايير محددة لاختيار أم لطفله المستقبلي، مؤكدًا أن هذه المهمة تقتصر على امرأة ذات أصول ألمانية أو مجرية، تماشيًا مع أصوله وأصول زوجته الراحلة، النجمة الهوليوودية جاجا  غابور.

الأمير فريدريك فون انهالت وزوجته الراحلة، النجمة الهوليوودية جاجا  غابور (6/2/2007)
الأمير فريدريك فون انهالت وزوجته الراحلة، النجمة الهوليوودية جاجا  غابور.صورة من: AP/picture alliance

وعلى الرغم من أن الأمير لديه أبناء بالتبني ضمن عائلته، بما في ذلك ماركوس فون آنهالت ولاعب كرة القدم كيفن فوشت، إلا أن وفاة أبنائه بالتبني ألكسندر فون آنهالت العام الماضي وأوليفر ليوبولد برينز فون آنهالت في عام 2016 قد خلفت فجوة في قلبه، مما جعله يشعر بأهمية وجود وريث من دمه ولحمه.

من جهة أخرى، يعترف الأمير بالتحديات القانونية التي قد تواجه رغبته في أوروبا، حيث لم يتم التصديق على مفهوم الأمومة البديلة بعد. مع ذلك، لم يثنه ذلك عن البحث عن طرق بديلة لتحقيق حلمه، مشيرًا إلى استعداده لتحقيق ذلك بطرق طبيعية وبمساعدة "بعض الأدوية" التي تمكنه من ذلك حتى في سنه.

وتظهر رغبة الأمير فون آنهالت القوية في إيجاد وريث حقيقي ليس فقط كرغبة شخصية، ولكن كجزء من سعيه لترك إرث يدوم.

ر.ض/ع.ج.م

 

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

أطفال وضعتهم سيدات يعملن بتجارة الأرحام في أوكرانيا والزبناء عادة من دول الغرب الغنية.

تجارة الأرحام في زمن كورونا.. أطفال عالقون في أوكرانيا

تجارة الأرحام في زمن كورونا.. أطفال عالقون في أوكرانيا

طلبات لم يستطع أصحابها أخذها! لا يتعلق الأمر هنا بسلع وإنما بأطفال تمّ التعاقد مع سيدات لإنجابهم، لكن أسرهم لم تستطع اصطحابهم بسبب قيود السفر في زمن كورونا. ألمان وأوروبيون آخرون ينتظرون أطفالهم العالقين بسبب الجائحة.
١١ يونيو ٢٠٢٠
Bildergalerie Mutterliebe Japan

ياباني هارب من تايلندا يسعى لإنجاب ألف طفل

ياباني هارب من تايلندا يسعى لإنجاب ألف طفل

ذكرت مصادر إعلامية وأمنية في اليابان وتايلندا أن رجلاً يابانياً يسعى لإنجاب ألف طفل عبر عملية تأجير الأرحام المنتشرة في تايلندا. وما تزال الشرطة تبحث عن الرجل، الذي فرّ من البلاد، بعد العثور على تسعة أطفال له بمجمع سكني.
١٦ أغسطس ٢٠١٤
حديث الأم الحامل مع طفلها قبل أن يولد مفيد له

باحثون: الجنين يتعرف على لغته الأم قبل أن يولد!

باحثون: الجنين يتعرف على لغته الأم قبل أن يولد!

من المعروف أن الجنين يتعرف على صوت أمه خلال فترة الحمل. لكن هذا المخلوق الصغير يقوم أيضاً بجمع معلومات حول لغته الأم وبالتالي يمكنه تعلمها بسهولة أكبر لاحقاً. فما الذي ينصح به خلال فترة الحمل؟
علوم٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣