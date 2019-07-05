أمم إفريقيا 2019.. مصر تلاقي جنوب أفريقيا بنصيحة مغربية!

في ثاني أيام الدور ثمن النهائي بكأس الأمم الإفريقية، تلتقي مصر بجنوب أفريقيا يوم السبت (السادس من تموز/ يوليو 2019 ) في مباراة ستكون الثالثة بين الفريقين في تاريخ البطولة، وكان المنتخب المصري قد أنهى منافسات الدور الأول بثلاثة انتصارات وشباك نظيفة، ليكون على رأس المجموعة الأولى في البطولة.

وبالرغم من تسجيل المنتخب المصري خمسة أهداف وعدم تلقيه أي هدف، يتعرض الفراعنة للنقد في أوساط المحللين والمشجعين المحليين، على خلفية عدم تقديمهم الأداء المرتجى.

وما يجعل موقف المنتخب المصري أكثر صعوبة هو توقعات جمهوره، الذي سيبلغ عدده 75 ألف متفرج ستغص بهم مدرجات ستاد القاهرة، لاسيما وأن مصر الدولة المُضيفة والخسارة في تلك المرحلة يعني الخروج تلقائيا من البطولة.

نصيحة حذرة

ومن المفترض أن يعود الى تشكيلة المنتخب بدءا من مباراة الغد اللاعب غير الأساسي عمرو وردة، بعد الجدل الذي أثاره في الأيام الماضية على خلفية فضيحة "التحرش" عبر مواقع التواصل بعارضة أزياء مصرية.

وقبل نحو 48 ساعة من المباراة، تلقى المنتخب المصري نصيحة من نظيره المغربي، حيث وجه المدرب الفرنسي هيرفيه رونار حديثه للمصريين عشية لقاء المغرب مع بنين، والتي خسر فيها المنتخب المغربي 4 / 1 بركلات الترجيح، قائلا: "كونوا حذرين مع جنوب أفريقيا، بالنسبة إلينا كانت مباراة صعبة جدا"، في إشارة الى لقاء المنتخبين في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، حيث احتاج المغرب لهدف متأخر من مبارك بوصوفة ليخرج فائزا بصعوبة 1- صفر على منتخب "بافانا بافانا".

كما اعتبر المدرب الفرنسي المنتخب الجزائري الأفضل في البطولة حتى الآن حيث وصفه قائلا: "هو منتخب يتمتع بالسرعة والعفوية مع لاعبين كبار، ولاعبين من طراز عالمي هو رياض محرز، وشبان يقوموا بعمل لافت"، كما وجه تحية للمنتخب الأخضر "الذي نجح في إيجاد تركيبة جميلة للفريق".

ذكرى طيبة

لقاء مصر وجنوب إفريقيا سيكون الثالث بينهما في تاريخ البطولة، ويحمل آخرهما ذكرى طيبة للمصريين عندما فازوا بثنائية نظيفة في نهائي 1998، ليحرزوا اللقب الرابع في بوركينا فاسو، ويكرروا بذلك فوزا حققوه قبل عامين في الدور الأول لنسخة 1996 في جوهانسبورغ بهدف نظيف.

وسيلتقي الفائز في مباراة منتخبي مصر وجنوب إفريقيا بالفائز من اللقاء الصعب بين نيجيريا، الحاصلة على اللقب ثلاث مرات، والكاميرون، التي أحرزت لقبها الخامس عام 2017.

د ب/ ع.أ.ج (د ب ا)