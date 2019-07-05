أمم إفريقيا: تونس لربع النهائي بركلات الترجيح على حساب غانا

تأهل منتخب تونس إلى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في مصر بعد فوزه على نظيره الغاني 5 4/ بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1 اليوم الاثنين (الثامن من تموز/ يوليو 2019) في مدينة الاسماعيلية في دور الستة عشر للبطولة.

وتقدم منتخب تونس بهدف عن طريق طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي في الدقيقة 73 ولكن في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل المدافع التونسي البديل رامي البدوي هدفا عكسيا بالخطأ في مرمى فريقه.

واحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي لم يشهد أي جديد لتكون كلمة الفصل لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في النهاية لمنتخب تونس.

ففي ركلات الترجيح، سجل التونسيون كل محاولاتهم الخمس، بينما تمكن الحارس فاروق بن مصطفى الذي دفع به المدرب الفرنسي ألان جيريس في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني بدلا من معز حسن، من التصدي للركلة الغانية الثالثة، مانحا نسور قرطاج التأهل الى ربع النهائي لملاقاة مدغشقر الخميس على ستاد السلام في القاهرة.

أ.ح/زأ.ب (د ب أ، أ ف ب)