أمم إفريقيا: المنتخب المصري يفوز على أوغندا ويتصدر مجموعته

واصل نجم المنتخب المصري محمد صلاح وقائد الفريق أحمد المحمدي هوايتهما في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سجل كل منهما هدفا، ليقودا منتخب الفراعنة للفوز 2 / صفر على نظيره الأوغندي اليوم الأحد (30 يونيو/حزيران) في الجولة الثالثة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في مصر.

وعزز المنتخب المصري، الذي حسم تأهله لدور الستة عشر منذ الجولة الماضية، موقعه في صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة عقب تحقيقه انتصاره الثالث على التوالي. في المقابل، تجمد رصيد المنتخب الأوغندي عند أربع نقاط في المركز الثاني، ليصعد برفقة منتخب مصر للدور الثاني، ويجتاز مرحلة المجموعات للمرة الأولى في البطولة منذ نسخة المسابقة عام 1978 بغانا، التي شهدت صعوده للمباراة النهائية.

لم تعبر نتيجة المباراة عن سير الأحداث، حيث كان المنتخب الأوغندي الطرف الأفضل في المباراة، وتبارى لاعبوه في إهدار الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي اللقاء، في ظل تألق لافت من محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري، الذي تصدى ببسالة لأكثر من فرصة محققة، لتحسم خبرة اللاعبين المصريين النتيجة لمصلحتهم في النهاية. وافتتح صلاح التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 35، قبل أن يضيف أحمد المحمدي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ليواصلا تألقهما في البطولة، بعدما سبق أن سجلا هدفي المنتخب المصري خلال فوزه 2 / صفر على الكونغو الديمقراطية في الجولة الماضية.

بهذه النتيجة، واصل منتخب مصر تفوقه على نظيره الأوغندي في مواجهاتهما المباشرة بكأس الأمم الأفريقية، بعدما فاز في جميع المباريات الخمس التي جمعت بينهما في المسابقة القارية.

هـ.د (د ب أ، أ ف ب)