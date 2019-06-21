 أمم إفريقيا: المنتخب المصري يفوز على أوغندا ويتصدر مجموعته | عالم الرياضة | DW | 30.06.2019

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عالم الرياضة

أمم إفريقيا: المنتخب المصري يفوز على أوغندا ويتصدر مجموعته

نجح المنتخب المصري في تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة عقب تحقيقه انتصاره الثالث على التوالي، و تغلبت مصر على أوغندا بهدفين دون مقابل. ويدين المنتخب المصري في تحقيق هذا الانتصار، لنجميه محمد صلاح والمحمدي .

Afrika-Cup 2019 | Uganda vs. Ägypten (picture-alliance/dpa/O. Zoheiry)

واصل نجم المنتخب المصري محمد صلاح وقائد الفريق أحمد المحمدي هوايتهما في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سجل كل منهما هدفا، ليقودا منتخب الفراعنة للفوز 2 / صفر على نظيره الأوغندي اليوم الأحد (30 يونيو/حزيران) في الجولة الثالثة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في مصر.

وعزز المنتخب المصري، الذي حسم تأهله لدور الستة عشر منذ الجولة الماضية، موقعه في صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة عقب تحقيقه انتصاره الثالث على التوالي. في المقابل، تجمد رصيد المنتخب الأوغندي عند أربع نقاط في المركز الثاني، ليصعد برفقة منتخب مصر للدور الثاني، ويجتاز مرحلة المجموعات للمرة الأولى في البطولة منذ نسخة المسابقة عام 1978 بغانا، التي شهدت صعوده للمباراة النهائية. 

لم تعبر نتيجة المباراة عن سير الأحداث، حيث كان المنتخب الأوغندي الطرف الأفضل في المباراة، وتبارى لاعبوه في إهدار الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي اللقاء، في ظل تألق لافت من محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري، الذي تصدى ببسالة لأكثر من فرصة محققة، لتحسم خبرة اللاعبين المصريين النتيجة لمصلحتهم في النهاية. وافتتح صلاح التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 35، قبل أن يضيف أحمد المحمدي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ليواصلا تألقهما في البطولة، بعدما سبق أن سجلا هدفي المنتخب المصري خلال فوزه 2 / صفر على الكونغو الديمقراطية في الجولة الماضية.

بهذه النتيجة، واصل منتخب مصر تفوقه على نظيره الأوغندي في مواجهاتهما المباشرة بكأس الأمم الأفريقية، بعدما فاز في جميع المباريات الخمس التي جمعت بينهما في المسابقة القارية.

هـ.د (د ب أ، أ ف ب)

  • Fußball Nationalspieler Mohamed Salah (picture-alliance/NurPhoto/A. Awaad)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    نجم النجوم

    المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، هو أهم وأغلى لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، التي تحتضنها بلاده مصر. صلاح الفائز بلقب أحسن لاعب أفريقي الموسمين الماضيين بلغ قبل أيام عامه الـ27، وهو محط آمال مصر على تحقيق اللقب الغائب منذ بطولة الغابون 2010. لقد برهن صلاح أنه الأهم في مباراة غينينا الودية، فبعدما كانت مصر متعادلة مع الضيوف صنع هدفين بطريقة رائعة لتفوز مصر بنتيجة 3-1.

  • Fußball Nationalspieler Mahmoud Hassan Trezeguet (picture-alliance/empics/G. Barker)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    تريزيجيه المصري

    لا يمكن أن يذكر صلاح دون الحديث عن الجناح الأيسر محمود حسن، الملقب بـ"تريزيجيه" (24 عاما). نجم نادي قاسم باشا التركي يتميز بالمهارة التقنية والمجهود الكبير، والإصرار والعزيمة، وكان سببا في صعود مصر لمونديال روسيا بحصوله على ركلة جزاء سددها صلاح في مباراة الكونغو. لقد خسر الاثنان نهائي أمم أفريقيا 2017، وعليهما الآن التعويض، مثلما عوض صلاح هذا العام خسارته نهائي دوري الأبطال العام الماضي.

  • Fußball Nationalspieler Youssef Msakni (picture-alliance/abaca)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    عودة "النمس"

    بعد غياب طويل عاد النجم التونسي يوسف المساكني إلى تشكيلة المنتخب التونسي المشارك في أمم أفريقيا 2019. مهاجم الدحيل القطري تمت إعارته بداية العام الجاري لمدة 6 شهور ليخوض أولى تجاربه في الملاعب الأوروبية، مع فريق "أويبن" البلجيكي. المساكني (28 عاماً) من أفضل اللاعبين الذين يجيدون مراوغة الخصم، والتسديد ويطلق عليه لقب النمس. انضم لمنتخب تونس في سن 19 عاما وخاض معه ثلاث بطولات أفريقية.

  • Fußball Nationalspieler Farouk Ben Mustapha (picture-alliance/dpa/M. Tereshchenko)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    حارس الدوري السعودي

    سيعتمد المنتخب التونسي أيضا على حارس نادي الشباب السعودي فاروق بن مصطفى (29 عاماً)، أحسن حارس مرمى بالدوري السعودي الموسم المنتهي. انضم لمنتخب تونس في أمم أفريقيا 2010، كما خاض معه منافسات كأس العالم بروسيا 2018. وإضافة إلى المساكني وبن مصطفى هناك نجوم عديدة في منتخب تونس مثل فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك المصري والمهاجم وهبي الخزري نجم سانت اتيان الفرنسي.

  • Fußball Qualilfikation African Cup of Nation 2017 Äthiopien - Algerien (Getty Images/AFP/F. Batiche)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    بطل البرمييرليغ

    النجم الجزائري رياض محرز (28 عاما)، هو الوحيد بين نجوم العرب بأمم أفريقيا 2019، الذي فاز بالدوري الإنجليزي. فقد فاز مع فريقه الحالي مانشستر سيتي هذا الموسم، بعدما سبق له تحقيق اللقب مع ليستر سيتي. محرز الذي يتميز بالرشاقة وبرود الأعصاب أمام المرمى مطالب الآن بتحقيق لقب للمنتخب الجزائري، الذي لم يفز سوى بأمم أفريقيا عام 1990، التي أقيمت آنذاك بالجزائر.

  • FIFA Fußball WM 2014 Algerien Belgien (picture-alliance/AP)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    بطل الدوري التركي

    إذا كان محرز بطل الدوري الإنجليزي فإن سفيان فغولي (29 عاما) هو بطل الدوري التركي، فقد فاز مع فريقه غلاطا سراي باللقب هذا الموسم. شارك فغولي في نسختين سابقتين بكأس أمم أفريقيا ويقول عن نسخة 2019 "لا أفكر سوى في العودة بالكأس". ولدى منتخب الجزائر أيضا المهاجم بغداد بونجاح الفائز مع فريق السد بلقب الدوري القطري في الموسم المنقضي ويوسف بلايلي الفائز مع الترجي بلقب الدوري التونسي.

  • Russland WM 2018 l Spanien vs Marokko (Reuters/M. Bazo)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    بطل الدوري الهولندي

    النجم المغربي حكيم زياش (26 عاما) واصل تألقه مع ناديه أياكس أمستردام وفاز معه بالدوري الهولندي وساهم هذا الموسم في بلوغه دور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما أقصى ريال مدريد ويوفنتوس قبل الخروج بشق الأنفس أمام توتنهام. إنه هداف خطير وصاحب مجهود ولذلك فهو هدف لكبار القارة الأوروبية مثل ريال مدريد وأرسنال وبايرن ميونيخ وغيرها، حسب وسائل إعلام.

  • Africa Cup Angola Marokko (AP)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    المرابط.. نور الدين أمرابط

    الجناح المهاجم نور الدين أمرابط (32 عاماً) من أهم من يعول عليهم أسود أطلس للفوز باللقب. أصوله من الريف بشمال المغرب، لكنه ولد وترعرع في هولندا وتنقل بين عدة دوريات أوربية قبل أن يحط الرحال في النصر السعودي. أثار أمرابط إعجاب المغاربة بروحه القتالية العالية خلال مشاركة الفريق في مونديال روسيا 2018.

  • Fußball Nationalspieler Mannschaft Mauretanien (picture-alliance/empics/S. Shivambu)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    الظهور الأول للمرابطين

    منتخبات العرب في أمم أفريقيا 2019 مرشحة جميعها للذهاب بعيدا بل والفوز بالبطولة فيما عدا منتخب موريتانيا، الذي حقق انجازا تاريخيا بصعوده إلى البطولة لأول مرة في تاريخها. فريق "المرابطين" بقيادة النجم سماعين دياكيتي يتواجد في مجموعة صعبة بها تونس ومالي وأنغولا. وإذا نجح في تحقيق أي فوز على هذه الفرق فسيكون ذلك بمثابة انجاز آخر.

    الكاتب: صلاح شرارة


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