 أمم أوروبا: يويفا يعاقب إنكلترا بسبب تصرف جمهورها أمام الدنمارك | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 10.07.2021

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رياضة

أمم أوروبا: يويفا يعاقب إنكلترا بسبب تصرف جمهورها أمام الدنمارك

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاتحاد الانجليزي للعبة بسبب توجيه أضواء الليزر باتجاه حارس مرمى الدنمارك شمايكل خلال لحظة تنفيذ ركلة جزاء في الوقت الإضافي في المباراة بين منتخبي البلدين بالدور قبل النهائي ليورو 2020.

حارس مرمى الدنمارك كاسبر شمايكل

وجه عدد من مشجعي المنتخب الانجليزي أضواء الليزر باتجاه حارس مرمى الدنمارك كاسبر شمايكل اثناء تنفيذ ضربة جزاء

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم السبت (10 يوليو/تموز 2021) إنه عاقب الاتحاد الانجليزي للعبة بغرامة مالية بقيمة 30 ألف يورو (نحو 36 ألف دولار) بسبب سلوك مشجعي المنتخب الإنجليزي خلال المباراة أمام نظيره الدنماركي في الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

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سيستعيد المهاجمان الإيطاليان الدوليان السابقان مانشيني وفيالي ذكريات أليمة لخسارة على ملعب ويمبلي في نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما سيحاول البريطاني غاريث ساوثغيت، تجاوز آثار النهاية المحبطة لمشواره مع سام ألاردايس.

واصل منتخب إنجلترا حلمه بالتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه المثير على منتخب الدنمارك بعد التمديد. وأنهى هدف هاري كين من ضربة جزاء مثيرة الحلم الدنماركي في البطولة القارية.

وكان عدد من مشجعي المنتخب الانجليزي قد قاموا بتوجيه أضواء الليزر باتجاه حارس مرمى الدنمارك كاسبر شمايكل خلال لحظة حاسمة في المباراة بين منتخبي البلدين بالدور قبل النهائي لبطولة أوروبا 2020 الأسبوع الماضي.

وأظهرت صور تلفزيونية قيام مشجع لإنكلترا بتوجيه أشعة الليزر الخضراء نحو شمايكل بينما تقدم قائد انجلترا هاري كين لتنفيذ ركلة جزاء في الوقت الإضافي ليمنح بلاده التقدم والفوز 2-1 في استاد ويمبلي الأربعاء الماضي.

وقال اليويفا إنه بدأ إجراءات جزائية ضد انكلترا الخميس الماضي بعد الفوضى التي حدثت خلال عزف النشيد الوطني للفرق وإطلاق الألعاب النارية.

وأطلق الجمهور صيحات الاستهجان خلال النشيد الوطني للدنمارك قبل انطلاق المباراة. كما أطلقت صيحات الاستهجان خلال عزف النشيد الوطني لألمانيا في ويمبلي أيضا الأسبوع الماضي عندما فازت انجلترا على فريق المدرب يواخيم لوف في دور 16.

وتسعى انكلترا للفوز بأول لقب كروي كبير منذ تتويجها بكأس العالم في 1966 عندما تواجه إيطاليا في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية في ملعب ويمبلي اللندني غدا الأحد.

ع.ح./ ز.أ.ب. (رويترز ، د ب أ)

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