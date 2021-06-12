أمم أوروبا- بلجيكا تفوز بسهولة على روسيا وترسل إنذاراً للمنافسين

استهل المنتخب البلجيكي لكرة القدم مسيرته في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بفوز ثمين ومستحق 3 / صفر على نظيره الروسي مساء السبت (12 يونيو/ حزيران 2021) في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة.

وتصدر المنتخب البلجيكي جدول المجموعة عن جدارة برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام نظيره الفنلندي، الذي فجر أولى مفاجآت النسخة الحالية من البطولة الأوروبية بالفوز الثمين 1 / صفر على نظيره الدنماركي في وقت سابق من السبت.

وكان المنتخبان البلجيكي والروسي التقيا أيضاً في التصفيات المؤهلة للبطولة الحالية، وحقق الفريق البلجيكي الفوز 3 / 1 على ملعبه ذهاباً، ثم 4 / 1 إياباً على ملعب "غازبروم" بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، الذي استضاف مباراة اليوم أيضاً.

واحتاجت بلجيكا، متصدرة التصنيف العالمي، إلى عشر دقائق فقط لتفتتح التسجيل عبر لوكاكو، ثم أضاف مونييه الهدف الثاني في الدقيقة 34، ليحسم المنتخب البلجيكي المباراة بشكل كبير في شوطها الأول.

وفي الشوط الثاني، ظل المنتخب البلجيكي متقدماً بنفس النتيجة حتى الدقيقة 88 التي شهدت الهدف الثاني للنجم لوكاكو والثالث للفريق. وبهذا، تصدر لوكاكو قائمة هدافي البطولة مبكراً برصيد هدفين.

الحسرة على وجوه لاعبي روسيا، بينما يحتفل لاعبو بلجيكا بهدف مونييه

وجاءت الأهداف البلجيكية بعد أداء دفاعي متواضع من روسيا. وتحقق الفوز لفريق المدرب روبرتو مارتينيز في غياب كيفن دي بروين ومشاركة القائد إيدن هازارد كبديل.

فنلندا تحقق المفاجأة بعد حادثة إريكسن

وأثناء الشوط الأول من مباراة بلجيكا وروسيا، انتهت مباراة الدنمارك مع فنلندا في نفس المجموعة بفوز مفاجئ لمنتخب فنلندا بهدف نظيف، بعد توقف المباراة عندما احتاج لاعب الوسط الدنماركي، كريستيان إريكسن، إلى تدخل طبي طارئ في أرض الملعب. وسقط إريكسن (29 عاماً) مغشياً عليه بالقرب من نهاية الشوط الأول، وخضع لإنعاش قلبي رئوي من قبل مسعفين، قبل حمله على محفة ومغادرة الفريقين أرض الملعب.

وتوقفت المباراة لساعة واحدة و45 دقيقة، لكنها استؤنفت بعد أن أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أن إريكسن استعاد وعيه وفي حالة مستقرة بالمستشفى. وسجل يويل بوهيانبالو، مهاجم فنلندا، هدف الفوز عكس سير اللعب بضربة رأس في الدقيقة 60 من المحاولة الوحيدة لفريقه على المرمى، واحتفل بدون صخب على جانب الملعب الذي سقط فيه إريكسن.

لاعبو منتخب الدنمارك مصدومون بعد سقوط زميلهم كريستيان إريكسون مغشيا عليه

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى جانب أفضل 4 منتخبات حلت ثالثة في المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي.

مور يمنح ويلز التعادل مع سويسرا

وهز المهاجم كيفر مور الشباك بضربة رأس من فرصة نادرة، ليمنح ويلز التعادل 1 / 1 مع سويسرا في المجموعة الأولى من البطولة بالاستاد الأولمبي في باكو اليوم السبت أيضاً.

وحول مور، الذي أنقذ الحارس يان سومر فرصة منه في الشوط الأول، ركلة ركنية من جو موريل بضربة رأس داخل المرمى في الدقيقة 74. وكان بريل إمبولو تقدم لسويسرا عندما أظهر قوته البدنية ليتفوق على المدافع كونور روبرتس ويضع الكرة بضربة رأس من ركلة ركنية في المرمى بعد الاستراحة.

كيفر مور لاعب منتخب ويلز يحتفل بعد تسجيله التعادل أمام منتخب سويسرا بضربة رأس من فرصة نادرة.

وألغى حكم الفيديو المساعد هدفاً ثانياً لسويسرا عبر ماريو جافرانوفيتش بداعي التسلل.

وتتصدر إيطاليا المجموعة بعد انتصارها الكبير 3 / صفر على تركيا في افتتاح البطولة أمس الجمعة، وستستضيف سويسرا في روما يوم الأربعاء. بينما ستبقى ويلز في أذربيجان لمواجهة تركيا الأربعاء المقبل.

ص.ش/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)