أمم أوروبا- بلجيكا تفوز بسهولة على روسيا وترسل إنذاراً للمنافسين

استهل المنتخب البلجيكي لكرة القدم مسيرته في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بفوز ثمين ومستحق 3 / صفر على نظيره الروسي مساء السبت (12 يونيو/ حزيران 2021) في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة.
وتصدر المنتخب البلجيكي جدول المجموعة عن جدارة برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام نظيره الفنلندي، الذي فجر أولى مفاجآت النسخة الحالية من البطولة الأوروبية بالفوز الثمين 1 / صفر على نظيره الدنماركي في وقت سابق من السبت.
وكان المنتخبان البلجيكي والروسي التقيا أيضاً في التصفيات المؤهلة للبطولة الحالية، وحقق الفريق البلجيكي الفوز 3 / 1 على ملعبه ذهاباً، ثم 4 / 1 إياباً على ملعب "غازبروم" بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، الذي استضاف مباراة اليوم أيضاً.
واحتاجت بلجيكا، متصدرة التصنيف العالمي، إلى عشر دقائق فقط لتفتتح التسجيل عبر لوكاكو، ثم أضاف مونييه الهدف الثاني في الدقيقة 34، ليحسم المنتخب البلجيكي المباراة بشكل كبير في شوطها الأول.
وفي الشوط الثاني، ظل المنتخب البلجيكي متقدماً بنفس النتيجة حتى الدقيقة 88 التي شهدت الهدف الثاني للنجم لوكاكو والثالث للفريق. وبهذا، تصدر لوكاكو قائمة هدافي البطولة مبكراً برصيد هدفين.
الحسرة على وجوه لاعبي روسيا، بينما يحتفل لاعبو بلجيكا بهدف مونييه
وجاءت الأهداف البلجيكية بعد أداء دفاعي متواضع من روسيا. وتحقق الفوز لفريق المدرب روبرتو مارتينيز في غياب كيفن دي بروين ومشاركة القائد إيدن هازارد كبديل.
فنلندا تحقق المفاجأة بعد حادثة إريكسن
وأثناء الشوط الأول من مباراة بلجيكا وروسيا، انتهت مباراة الدنمارك مع فنلندا في نفس المجموعة بفوز مفاجئ لمنتخب فنلندا بهدف نظيف، بعد توقف المباراة عندما احتاج لاعب الوسط الدنماركي، كريستيان إريكسن، إلى تدخل طبي طارئ في أرض الملعب. وسقط إريكسن (29 عاماً) مغشياً عليه بالقرب من نهاية الشوط الأول، وخضع لإنعاش قلبي رئوي من قبل مسعفين، قبل حمله على محفة ومغادرة الفريقين أرض الملعب.
وتوقفت المباراة لساعة واحدة و45 دقيقة، لكنها استؤنفت بعد أن أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أن إريكسن استعاد وعيه وفي حالة مستقرة بالمستشفى. وسجل يويل بوهيانبالو، مهاجم فنلندا، هدف الفوز عكس سير اللعب بضربة رأس في الدقيقة 60 من المحاولة الوحيدة لفريقه على المرمى، واحتفل بدون صخب على جانب الملعب الذي سقط فيه إريكسن.
لاعبو منتخب الدنمارك مصدومون بعد سقوط زميلهم كريستيان إريكسون مغشيا عليه
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى جانب أفضل 4 منتخبات حلت ثالثة في المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي.
مور يمنح ويلز التعادل مع سويسرا
وهز المهاجم كيفر مور الشباك بضربة رأس من فرصة نادرة، ليمنح ويلز التعادل 1 / 1 مع سويسرا في المجموعة الأولى من البطولة بالاستاد الأولمبي في باكو اليوم السبت أيضاً.
وحول مور، الذي أنقذ الحارس يان سومر فرصة منه في الشوط الأول، ركلة ركنية من جو موريل بضربة رأس داخل المرمى في الدقيقة 74. وكان بريل إمبولو تقدم لسويسرا عندما أظهر قوته البدنية ليتفوق على المدافع كونور روبرتس ويضع الكرة بضربة رأس من ركلة ركنية في المرمى بعد الاستراحة.
كيفر مور لاعب منتخب ويلز يحتفل بعد تسجيله التعادل أمام منتخب سويسرا بضربة رأس من فرصة نادرة.
وألغى حكم الفيديو المساعد هدفاً ثانياً لسويسرا عبر ماريو جافرانوفيتش بداعي التسلل.
وتتصدر إيطاليا المجموعة بعد انتصارها الكبير 3 / صفر على تركيا في افتتاح البطولة أمس الجمعة، وستستضيف سويسرا في روما يوم الأربعاء. بينما ستبقى ويلز في أذربيجان لمواجهة تركيا الأربعاء المقبل.
ص.ش/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
كيليان مبابي (فرنسا)
ينحدر كيليان مبابي من أصول إفريقية فوالده من الكاميرون أما ووالدته من الجزائر. كان عمره 19 عاما عندما توج مع منتخب الديوك بمونديال كأس العالم 2018 في روسيا. يعد مبابي واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي المشارك في يورو 2020 والذين ينحدرون من أصول إفريقية إلى جانب بول بوغبا (غينيا) ونغولو كانتي وموسى سيسوكو (مالي) وعثمان ديمبيلي (كوت ديفوار) وكريم بنزيمة (الجزائر).
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
روميلو لوكاكو (بلجيكا)
أصبح "القاطرة البشرية" روميلو لوكاكو الذي ولد لأبوين أصلهما من الكونغو الديمقراطية، هداف منتخب بلجيكا. قاد لوكاكو منتخب الشياطين الحمر للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم 2018. وليس لوكاكو اللاعب الوحيد من أصول إفريقية يلعب في منتخب بلجكيا المشارك في يورو 2020 إذ يضم المهاجمين ميشي باتشواي وكريستيان بينتيكي وهما مثل لوكاكو ينحدران من الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى جيريمي دوكو الذي ينحدر من غانا.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
أنطونيو روديغر (ألمانيا)
يفخر مدافع منتخب ألمانيا أنطونيو روديغر بأصوله الإفريقية إذ قال في السابق "عائلتي كلها قدمت من إفريقيا". فر والداه من الحرب الأهلية بسيراليون في تسعينيات القرن الماضي ليستقر بهما الحال في برلين. ويضم منتخب المانشافت المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول إفريقية كلاعب بايرن ليروى ساني وسيرج غنابري وجمال موسيالا. ينحدر والد ساني من السنغال فيما ينحدر والدا غنابري من كوت ديفوار وموسيالا من نجيريا
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ديفيد ألابا (النمسا)
كان من الممكن أن يلعب المدافع القوي ديفيد ألابا في صفوف منتخب نيجيريا، لكن ألابا قرر في نهاية المطاف اللعب مع منتخب النمسا مسقط رأسه. وقد لعب المدافع النمساوي مع نادي بايرن لأكثر من 13 عاما قبل أن يتركه إلى ريال مدريد. وتضم قائمة منتخب النمسا المشارك في يورو 2020 فالنتينو لازارو الذي يلعب في الدوري الألماني وينحدر والده من أنغولا وأيضا رفيقه في البوندسليغا كريم أونيسييو الذي ولد لأب من نيجيريا.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
بريل إيمبولو (سويسرا)
ولد المهاجم بريل إيمبولو في الكاميرون وعندما كان في عامه السادس قررت والدته الهجرة إلى سويسرا معه وشقيقه الثاني فيما بقى الأب في إفريقيا. ويضم منتخب سويسرا المشارك في يورو 2020 لاعبين من الدوري الألماني ينحدرون من أصول إفريقية بينهم دينيس زكريا (الأب من الكونغو الديمقراطية والأم من السودان) وكيفن مبابو (الأم من الكونغو الديمقراطية).
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ممفيس ديباي (هولندا)
والد ممفيس ديباي من غانا وقد ترك العائلة عندما كان ديباي طفلا صغيرا ولهذا يرجع السبب وراء أنه يكتب اسمه الأول ممفيس غالبا على القميص الذي يرتديه. وإلى جوار ديباي يلعب أيضا ناثان آكي الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من كوت ديفوار.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ويليام كارفالو (البرتغال)
توج المدافع ويليام كارفالو مع منتخب البرتغال ببطولة يورو 2016، لكنه في يورو 2020 يتطلع لتكرار الفوز. ولد كارفالو في عاصمة أنغولا لواندا لكنه انتقل إلى البرتغال عندما كان طفلا. ويضم منتخب البرتغال المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول أفريقية مثل دانيلو بيريرا الذي ولد في غينيا بيساو.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ألكسندر إسحاق (السويد)
ينحدر مهاجم منتخب السويد ألكسندر إسحاق لأبوين من إريتريا. فتى ريال سوسيداد الذهبي كان قد لعب لعامين في صفوف بوروسيا دورتموند. وتضم قائمة المنتخب السويدي المشارك في يورو 2020 مهاجم ماينز الألماني روبن كوايسون الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من غانا وأيضا كين سيما الذي ولد لأبوين من الكونغو الديمقراطية.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
غلين كامارا (فنلندا)
فاز خط وسط منتخب فنلندا للتوه بلقب الدوري الاسكتلندي مع نادي رينجرز. ولد كامارا في مدينة تامبيري الفنلندية لأبوين من سيراليون. تعلم مهارات كرة القدم في أكاديمية أرسنال للشباب.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
بوكايو ساكا (انجلترا)
هاجر والدا بوكايو ساكا البالغ من العمر 19 عاما من نيجيريا إلى انجلترا لذا تم استدعاؤه في السابق لينضم إلى منتخب النسور إلا انه اختار اللعب في صفوف المنتخب الإنجليزي. ويعد قرار ضمه إلى المنتخب الإنجليزي المشارك في يورو 2020 أمرا مفاجئا إلى حد ما، لكن لاعب نادي الأرسنال قد يكون حاسما في مباريات المنتخب الإنجليزي. الكاتب: شتيفان نيتسلر/ م.ع