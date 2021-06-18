أمم أوروبا- إنجلترا وكرواتيا والتشيك تصعد إلى دور الستة عشر

حسم المنتخب الإنجليزي صدارة المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بفوزه على نظيره التشيكي 1 / صفر على استاد ويمبلي مساء الثلاثاء (22 يونيو/ حزيران 2021) في ختام فعاليات مباريات المجموعة.

ويدين المنتخب الإنجليزي بالفضل في هذا الفوز لنجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 12.

وضمن المنتخبان الإنجليزي والتشيكي التأهل لدور الستة عشر قبل انطلاق المباراة بفضل نتائج باقي المنافسين في المجموعات الأخرى.

وتصدر منتخب إنجلترا المجموعة بسبع نقاط وحل منتخب كرواتيا ثانيا برصيد أربع نقاط متفوقا بفارق الأهداف أمام التشيك صاحبة المركز الثالث ويتذيل منتخب اسكتلندا الترتيب بنقطة واحدة بعد خسارته أمام كرواتيا 1/ 3 في المباراة التي جرت بالتوازي مع لقاء إنجلترا والتشيك.

وسجل لوكا مودريتش وإيفان بريشيتش هدفين في الشوط الثاني لتحجز كرواتيا مكانها في دور الستة عشر بالبطولة.

وكان الفائز بالمباراة سيحصل على كل شيء في غلاسغو حيث تعني النقاط الثلاث التأهل لدور خروج المغلوب لكن

تسديدة مودريتش الرائعة في الدقيقة 62 وضربة رأس برزيتش المتقنة حسمتا الأمور لصالح كرواتيا.

نجما كرواتيا إيفان بريشيتش ولوكا مودريتش، سجلا هدفين في مرمى اسكتلندا وأهديا فريقهما الفوز وتذكرة التأهل لدور الـ16 في يورو 2020.

وكان كالوم ماكغريغور أدرك التعادل لاسكتلندا قبل ثلاث دقائق من الاستراحة بتسديدة قوية ليلغي هدف التقدم الذي سجله نيكولا فلاشيتش لكرواتيا.

وباحتلالها المركز الثاني في المجموعة ستلعب كرواتيا مع وصيف المجموعة الخامسة في كوبنهاغن في 28 يونيو/ حزيران في دور الستة عشر.

ص.ش/ف.ي (د ب أ، رويترز)