أمم أوروبا- إنجلترا والتشيك والسويد تعزز حظوظها في التأهل لثمن النهائي

أحرج المنتخب الاسكتلندي نظيره الإنجليزي وتعادل معه سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة (18 يونيو/ حزيران 2021) في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المنتخب التشيكي، فيما حصد المنتخب الاسكتلندي أول نقطة له في البطولة في المركز الرابع الأخير بفارق الأهداف خلف المنتخب

الكرواتي.

نتيجة محبطة للمدرب الإنجليزي ساوثغيت وقائد المنتخب هاري كين.

التشيك على مشارف التأهل

وفي نفس المجموعة (الرابعة) اقتربت جمهورية التشيك أيضا من التأهل لأدوار خروج المهزوم بعد أن ساعدها هدف باتريك شيك في الشوط الأول على التعادل 1-1 مع كرواتيا الجمعة أيضا.

واستجمع شيك، الذي رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في البطولة، قواه وأزال الدم من أنفه قبل أن يسجل في الدقيقة 37 من ركلة جزاء احتسبت بعد اصطدام ذراع ديان لوفرين بوجه المهاجم التشيكي.

باتريك شيك (يسار الصورة) يحتفل بعد تسجيل هدف التقدم للتشيك على كرواتيا من خلال ركلة جزاء

لكن الهدف لم يكن كافيا لمنح المنتخب التشيكي الفوز وأنعش هدف التعادل الرائع الذي سجله إيفان بريشيتش في بداية الشوط الثاني آمال كرواتيا في التأهل.

وتلتقي جمهورية التشيك مع إنجلترا في مباراتها الأخيرة باستاد ويمبلي يوم الثلاثاء وهي تدرك أن الانتصار سيجعلها تتصدر المجموعة بينما لن تطيح الهزيمة بآمالها على الأرجح.

السويد في طريق فك العقدة

وعززت السويد الجمعة أيضا حظوظها في التأهل إلى ثمن النهائي بارتقائها إلى الصدارة، بعد فوزها على سلوفاكيا 1-صفر الجمعة على ملعب "كريستوفسكي" في سان بطرسبورغ في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

ويدين المنتخب السويدي بفوزه الأوّل في هذه النسخة بعد تعادل سلبي في مباراته الافتتاحية أمام اسبانيا، إلى لاعب وسط لايبزيغ الألماني إميل فورسبرغ صاحب هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

لاعبو السويد يحتفلون بعد تسجيل فورسبرغ هدف الفوز على سلوفاكيا

في المقابل، مني المنتخب السلوفاكي بخسارته الأولى بعد فوزه على بولندا المنقوصة عددياً 2-1، ليتجمد رصيده في المركز الثاني موقتاً برصيد 3 نقاط، بانتظار ما ستسفر عنه مباراة إسبانيا وبولندا السبت.

وتتجه السويد إلى فك عقدتها في تخطي دور المجموعات، بعدما فشلت في العبور خلال النسخ الثلاث الأخيرة من البطولة القارية.

وتميل الأرقام لصالح المنتخب السويدي في مواجهاته السبع مع سلوفاكيا منذ عام 1996، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في ثلاث.

ص.ش/م.ع.ح (د ب أن أ ف ب، رويترز)