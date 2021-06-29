أمم أوروبا- أوكرانيا تهزم السويد في الوقت القاتل وتبلغ ربع النهائي

سجل أرتيم دوفبيك هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع في نهاية الوقت الإضافي لتفوز أوكرانيا بصعوبة 2-1 على عشرة لاعبين من السويد باستاد هامبدن بارك في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء (29 يونيو/ حزيران 2021) وتنتزع آخر البطاقات المؤهلة لدور الثمانية (ربع النهائي) في بطولة أوروبا لكرة القدم.

وتعادل الفريقان 1-1 في الوقت الأصلي لكن سير آخر مباريات دور الستة عشر تحول لصالح المنتخب الأوكراني عندما طُرد ماركوس دانييلسون مدافع السويد بسبب تدخل عنيف بعد تسع دقائق من الوقت الإضافي.

ومنحت تسديدة أولكسندر زينتشنكو بقدمه اليسرى التقدم لأوكرانيا في الدقيقة 27 لكن إميل فورسبرغ أدرك التعادل للمنتخب السويدي بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء أبدلت اتجاهها وسكنت الشباك قبل دقيقتين على الاستراحة.

وتلتقي أوكرانيا مع إنجلترا في دور الثمانية في روما يوم السبت القادم. وكانت إنجلترا قد فازت على ألمانيا في مباراة سبقت تلك المباراة.

ص.ش (رويترز)