 أمم أفريقيا: بوفال يقود المغرب لتحقيق فوز قاتل على غانا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 10.01.2022

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رياضة

أمم أفريقيا: بوفال يقود المغرب لتحقيق فوز قاتل على غانا

المغرب يحقق فوزا قاتلا على غانا ضمن تصفيات المجموعة الثالثة في الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا المقام في الكاميرون. والاتحاد المصري يعلن سلبية العينات المأخوذة من اللاعبين قبيل مواجهة الفراعنة مع نيجيريا.

فرحة مهاجم المغرب سفيان بوفال بعد تسجيل هدف المباراة الوحيد لصالح منتخب بلاده

غاب عدد من اللاعبين الرئيسيين عن تشكيلة منتخب المغرب بسبب الإصابة بكورونا وغيرها.

قاد سفيان بوفال منتخب المغرب للفوز على غانا 1/ صفر الاثنين (10 يناير/ كانون الثاني 2022)، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حالياً في الكاميرون. وسجل بوفال هدف المباراة الوحيد للمنتخب المغربي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وجاء الشوط الأول خالياً من الفرص المتاحة للفريقين. واتضح تأثر المنتخب المغربي بغياب العديد من عناصره بفعل الإصابات بكورونا وغيرها. وعلى الجانب الآخر، لم يظهر المنتخب الغاني بالأداء المعهود عنه، وبان نقص الدعم الهجومي في صفوف الفريق، رغم تواجد قائده المخضرم أندريه أيوا وشقيقه جوردان في قيادة خط هجوم الفريق، ومن خلفهم لاعب وسط أرسنال الإنجليزي توماس بارتي.

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وغلب الأداء الدفاعي على أداء الفريقين. كما أن الهجمات على مرمى كل من ياسين بونو، حارس مرمى المغرب، وجوزيف ولاكوت، حارس مرمى غانا، لم تكن خطيرة.

واعتمد البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي، على سفيان بوفال في قيادة خط هجوم الفريق المغربي، في ظل غياب يوسف النصيري المصاب.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي. ومع بداية الشوط الثاني، تواصل السجال بين الفريقين، لكن في منتصف الملعب دون تهديد مرمى بونو وولاكوت.

وسدد زكريا أبو خلال، لاعب المنتخب المغربي، كرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى غانا في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 83، استغل سفيان بوفال ارتباك الدفاع الغاني في تشتيت الكرة، لتصل إليه داخل منطقة الجزاء، ويضع الكرة في شباك ولاكوت مسجلاً هدف التقدم لمنتخب المغرب.

وحافظ المنتخب المغربي على تقدمه حتى الدقائق الأخيرة، لينتهي اللقاء بفوزه بهدف دون مقابل على نظيره الغاني.

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قبيل مواجهة نيجيريا: عينات الفراعنة سلبية

في غضون ذلك أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم سلبية عينات كورونا المأخوذة من المنتخب الأول قبل مواجهة نيجيريا المقرر لها غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وذكر الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المسحة التي خضع لها الفريق أمس الأحد، جاءت بأكملها سلبية.

ويستهل المنتخب المصري مشواره في البطولة التي يحمل فيها الرقم القياسي بالفوز بها سبع مرات، بمواجهة نيجيريا غدا الثلاثاء في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة التي تضم أيضا السودان وغينيا بيساو.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ)

  • نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    محمد صلاح (29 عاماً)

    يزين نجم ليفربول الإنجليزي قائمة منتخب "الفراعنة" في كأس أمم إفريقيا، ويسعى "مو"، الذي يتصدر حالياً قائمة هدافي "البريميرليغ" بـ16 هدفاً، إلى دخول سجل هدافي بطولة الأمم الإفريقية أيضاً. وسجل 4 أهداف في نسختين من كأس أمم إفريقيا. ويلعب "الفراعنة" ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

  • نجم مانشستر سيتي والمنتخب الجزائري رياض محرز

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    رياض محرز (30 عاماً)

    يأمل قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي المتصدر للدور الإنجليزي، في تحقيق حلم الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية توالياً عندما يخوض المنافسة في كانون الثاني/يناير في الكاميرون، ضمن فريق فاز بكأس العرب 2021 ولم يذق مرارة الخسارة في 33 مباراة، وينافس بقوة على لقب بطل "الكان" للمرة الثالثة. ويلعب "محاربو الصحراء" في المجموعة الخامسة برفقة كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية.

  • نجم باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي أشرف حكيمي

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    أشرف حكيمي (23 سنة)

    يعد حكيمي أبرز نجم يعول عليها المنتخب المغربي للمنافسة على لقب البطولة. وقرر نجم فريق "باريس سان جيرمان" الفرنسي، التضحية بالعطلة التي منحتها له إدارة فريقه، من أجل الالتحاق بـ"أسود الأطلس" والمشاركة في كأس أمم إفريقيا. ويلعب المغرب في المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً كلاً من غانا والغابون وجزء القمر.

  • اللاعب التونسي حنبعل المجبري

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    حنبعل المجبري (18 عاماً)

    نجم وسط فريق "الرديف" بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، هو أحد أهم المواهب التونسية، ويراهن عليه منتخب "نسور قرطاج" في المنافسة على لقب البطولة. لمع نجمه بشدة في بطولة كأس العرب 2021، وساهم في وصول منتخب بلاده إلى المباراة النهائية. ويلعب "نسور قرطاج" في المجموعة السادسة التي تضم أيضاً كلاً من موريتانيا ومالي وغامبيا.

  • لاعب المنتخب المصري عمر مرموش

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    عمر مرموش (22 عاماً)

    لاعب وسط مهاجم شتوتغارت الألماني، وأحد العناصر الجديدة في تشكيلة المنتخب المصري. ساهم في تحقيق الفوز بمباراتين لمصر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وبات من العناصر التي يراهن عليها "الفراعنة" في المنافسة على لقب البطولة، خاصة مع صغر سنه، وكذلك اكتسابه خبرة احترافية في أوروبا، برفقة شتوتغارت ومن قبله فولفسبورغ الألماني.

  • لاعب إشبيلية والمنتخب المغربي منير الحدادي

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    منير الحدادي (26 عاماً)

    اختار الحدادي، المحترف في إشبيلية الإسباني، أخيراً اللعب باسم المغرب رسمياً، بعد فترة طويلة من الانتظار، وهو لاعب مرشح لأن يكون خليفة النجم الكبير المستبعد من الحسابات حكيم زياش.

  • لاعب وست هام والمنتخب الجزائري سعيد بن رحمة

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    سعيد بن رحمة (26 عاماً)

    أصبح نجم خط وسط "وست هام" الإنجليزي، من أبرز الأوراق التي يراهن عليها منتخب الجزائر، ويعتمد عليه مدرب "المحاربين" في دور صانع الألعاب والجناح الأيسر.

  • لاعب المنتخب الجزائري رامز زروقي

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    رامز زروقي (23 عاماً)

    يلعب محور ارتكاز في فريق "تفينتي أنشخيده" الهولندي، وهو الآن اللاعب الأول في الوسط في تشكيلة "محاربي الصحراء". ويتمتع بلياقة بدنية عالية وقدرة على تشكيل الهجمات والتسديد القوي.

  • لاعب المنتخب الجزائري محمد الأمين عمورة

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    محمد الأمين عمورة (21 عاماً)

    بات عمورة، مهاجم لوغانو السويسري، رأس حربة صاعد اكتشفه مدرب "المحاربين"، وبدأ بتقديمه ليكون خليفة نجمه الكبير بغداد بونجاح هداف فريق السد القطري.

  • اللاعب المغربي إلياس شاعر

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    إلياس شاعر (24 سنة)

    يلعب في "كوينز بارك رينجيرز" الإنجليزي، ويمثل أحد العقول المفكرة في تشكيلة المنتخب المغربي. ورغم أنه أحد النجوم الجدد في صفوف "أسود الأطلس"، فقد ظهر لأول مرة مع المنتخب المغربي الأول في مباراة ودية مع المنتخب الغاني في حزيران/يونيو 2021.

  • لاعب المنتخب المغربي ريان مايي

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    ريان مايي (24 سنة)

    مهاجم " فيرينتسفاروشي" المجري. اختار اللعب ضمن صفوف المنتخب المغربي رغم أنه يحمل الجنسية البلجيكية أيضاً. لمع نجمه في تصفيات كأس العالم الأخيرة وسجل أكثر من هدف برفقة "أسود الأطلس".

  • اللاعب المغربي عمران لوزا

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    عمران لوزا (22 عاماً)

    لاعب وسط نادي "واتفورد" الإنجليزي، وهو نجم جديد، في منطقة الارتكاز، بات من أهم العناصر في صفوف "أسود الأطلس" في الأشهر الأخيرة. إعداد: محيي الدين حسين


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