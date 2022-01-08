أمم أفريقيا: بوفال يقود المغرب لتحقيق فوز قاتل على غانا

قاد سفيان بوفال منتخب المغرب للفوز على غانا 1/ صفر الاثنين (10 يناير/ كانون الثاني 2022)، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حالياً في الكاميرون. وسجل بوفال هدف المباراة الوحيد للمنتخب المغربي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.
وجاء الشوط الأول خالياً من الفرص المتاحة للفريقين. واتضح تأثر المنتخب المغربي بغياب العديد من عناصره بفعل الإصابات بكورونا وغيرها. وعلى الجانب الآخر، لم يظهر المنتخب الغاني بالأداء المعهود عنه، وبان نقص الدعم الهجومي في صفوف الفريق، رغم تواجد قائده المخضرم أندريه أيوا وشقيقه جوردان في قيادة خط هجوم الفريق، ومن خلفهم لاعب وسط أرسنال الإنجليزي توماس بارتي.
وغلب الأداء الدفاعي على أداء الفريقين. كما أن الهجمات على مرمى كل من ياسين بونو، حارس مرمى المغرب، وجوزيف ولاكوت، حارس مرمى غانا، لم تكن خطيرة.
واعتمد البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي، على سفيان بوفال في قيادة خط هجوم الفريق المغربي، في ظل غياب يوسف النصيري المصاب.
ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي. ومع بداية الشوط الثاني، تواصل السجال بين الفريقين، لكن في منتصف الملعب دون تهديد مرمى بونو وولاكوت.
وسدد زكريا أبو خلال، لاعب المنتخب المغربي، كرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى غانا في الدقيقة 58.
وفي الدقيقة 83، استغل سفيان بوفال ارتباك الدفاع الغاني في تشتيت الكرة، لتصل إليه داخل منطقة الجزاء، ويضع الكرة في شباك ولاكوت مسجلاً هدف التقدم لمنتخب المغرب.
وحافظ المنتخب المغربي على تقدمه حتى الدقائق الأخيرة، لينتهي اللقاء بفوزه بهدف دون مقابل على نظيره الغاني.
قبيل مواجهة نيجيريا: عينات الفراعنة سلبية
في غضون ذلك أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم سلبية عينات كورونا المأخوذة من المنتخب الأول قبل مواجهة نيجيريا المقرر لها غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.
وذكر الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المسحة التي خضع لها الفريق أمس الأحد، جاءت بأكملها سلبية.
ويستهل المنتخب المصري مشواره في البطولة التي يحمل فيها الرقم القياسي بالفوز بها سبع مرات، بمواجهة نيجيريا غدا الثلاثاء في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة التي تضم أيضا السودان وغينيا بيساو.
ي.أ/ أ.ح (د ب أ)
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