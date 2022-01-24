أمم أفريقيا..بطاقة للعرب في المربع الذهبي

اختتمت الأربعاء (26 يناير/ كانون الثاني 2022)، مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والتي أسفرت عن تأهل

منتخبات عربية هي تونس والمغرب ومصر لدور الثمانية، لتواصل مسيرتها في المسابقة، التي يسعى العرب للاحتفاظ بها للنسخة الثانية على التوالي، بعد فوز المنتخب الجزائري باللقب في النسخة الماضية.

أما منتخب جزر القمر، الممثل الرابع للكرة العربية بدور الـ16، فودع المسابقة التي شارك فيها للمرة الأولى في تاريخه، وهو مرفوع الرأس، بعدما واجه العديد من المتاعب التي نادرا ما يعاني منها أي فريق آخر، خلال خسارته 1 / 2 أمام المنتخب الكاميروني ، صاحب الأرض، لتنال احترام الجميع.

وشهد دور الـ16 تأهل 3 منتخبات لدور الثمانية كانت تتصدر مجموعاتها في الدور الأول، وهي منتخبات الكاميرون، متصدر المجموعة الأولى، والسنغال (المجموعة الثانية) والمغرب (الثالثة)، في حين ودع 3 متصدرين آخرين المسابقة مبكرا، وهم نيجيريا (المجموعة الرابعة) وكوت ديفوار (الخامسة)، ومالي (السادسة).

كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات تونس تصعق نيجيريا قد لا يكون الجمهور التونسي أكثر ابداعا في لباسه في هذه الدورة، لكن الفرحة كانت فوق المعتاد بعد فوز "نسور قرطاج" أمام نيجريا (1-0) والتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات مالي تتصدر المجموعة الخامسة مفاجآت عديدة أسفرت عنها مباريات الدور الأول منها تأهل منتخب مالي إلى دور الستة عشر متصدرا المجموعة السادسة أمام غامبيا وتونس، وفرحة المشجعين لا توصف.

كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات الفرحة بقيت لأول مرة منذ نسخة 1996 يشارك منتخب سيراليون في البطولة القارية. بدأ هذا المنتخب مشواره مبتهجا وكاد أن يصنع المعجزة ويتأهل إلى الدور اللاحق لولا خسارته في المباراة الأخيرة من دور المجموعات أمام غينيا الإستوائية بهدف دون رد، ضمن منافسات المجموعة الخامسة. الحلم تبخر لكن الفرحة بقيت.

كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات التقاليد تحتفي بالكرة باللباس التقليدي والأهازيج الشعبية احتفت المشجعات بتأهل منتخبهن، منتخب غينيا الاستوائية، المتأهل إلى دور الستة عشر على حساب بطل العرب، المنتخب الجزائري، أحد المرشحين لنيل لقب البطولة.

كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات حامل اللقب لم يحصد "محاربو الصحراء" سوى نقطة واحدة من منافسات الدور الأول للمجموعة الخامسة. صدمة كبيرة للمشجعين وللكرة الجزائرية.

كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات غانا العريقة المشوار الغاني لم يكن أحسن حالاً، فغانا العريقة والمتوجة بأربعة ألقاب قارية واجهت هزيمة مريرة من مفاجأة البطولة، منتخب جزر القمر (3-2). وذلك في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، ما جعلها تودع البطولة.

كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات حماس طفولي حدث بهيج من نوع خاص عاشته الفتيات الثلاث القادمات من مخيم للاجئين في شمال الكاميرون على المدرجات. بكل حماسة شجعن منتخب بلادهن نيجيريا حين فاز على السودان (3-1) ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تصدرها "النسور الخضراء". لكن مشوارهم انتهى بعد ذلك في دور الستة عشر بعد خسارتهم أمام تونس بهدف دون رد.

كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات ألوان حاضرة بقوة الألوان الفاقعة المستمدة من ألوان العلم الوطني يحملها عادة مشجعو منتخب بوركينا فاسو، ما يجعلهم وأكثر شدّاً للانتباه على الملعب. وقد يطول هذا المشهد لو استطاعت بوركينا فاسو كسب الرهان والمضي بعيداً بعد تأهلها إلى دور الستة عشر إلى جانب الكاميرون البلد المنظم عن المجموعة الأولى.

كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات الشوارع تستقبل المشجعين لم يحصل الجميع على تذاكر لمتابعة المباريات من الملاعب، لكن ذلك لم يمنع مشجعي المنتخب الكاميروني من متابعة مباريات المنتخب جماعة.



في المقابل، تأهلت 4 منتخبات نالت المركز الثاني في مجموعاتها، هي بوركينا فاسو، وصيفة المجموعة الأولى، ومصر (المجموعة الرابعة)، وغينيا الاستوائية (الخامسة) وغامبيا (السادسة)، بينما صعدت تونس كمتخب وحيد إلى دور الثمانية، ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول، وذلك بعد حلوله ثالثا في المجموعة السادسة.

منتخبات تطمح للقلب لأول مرة

وبينما يطمح الثلاثي العربي لارتقاء منصة التتويج في البطولة من جديد، برفقة المنتخب الكاميروني، بعدما سبق لهم حمل الكأس من قبل، بينما تطمح 4 منتخبات أخرى منافسة في دور الثمانية، إلى الفوز بالبطولة للمرة الأولى.

ويأتي منتخب السنغال، الذي اكتفى بالوصافة عامي 2002 و2019، على رأس تلك المنتخبات وكذلك بوركينا فاسو، التي بلغت النهائي عام 2013، وغامبيا، التي حققت مفاجأة من العيار الثقيل بمواصلة مشوارها في البطولة التي تشارك فيها للمرة الأولى في تاريخها، ومنتخب غينيا الاستوائية، الذي سجل ظهوره الثالث بدور الثمانية في المسابقة.

وضمنت الكرة العربية مقعدا في المربع الذهبي للمسابقة القارية بشكل رسمي، بعدما اصطدم المنتخب المغربي بنظيره المصري في دور الثمانية،

ليكررا مواجهتهما في آخر مباراة جرت بينهما بتاريخ لقاءاتهما، عندما فاز أحفاد الفراعنة 1 / صفر على أسود الأطلس بالدور ذاته لنسخة البطولة التي استضافتها الغابون عام 2017، في فوز كان الأول للمصريين على المغاربة منذ 31 عاما في ذلك الوقت.

من جانبه، اقتنص المنتخب التونسي انتصارا ملحميا على نظيره النيجيري يوم الأحد الماضي بدور الـ16، بعدما تحدى غياب العديد من عناصره الأساسية مثل علي معلول وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، الذي تسبب أيضا في غياب المنذر الكبير، مدرب الفريق، عن نسور قرطاج في اللقاء.

وتغلب منتخب تونس 1 / صفر على منتخب النسور الخضراء، الذي بلغ الأدوار الإقصائية بعد تحقيقه العلامة الكاملة، حيث كان الفريق الوحيد الذي فاز بجميع مبارياته الثلاث التي خاضها بمرحلة المجموعات.

الكاميرون البلد المضيف

بعد إخفاقه في الصعود لدور الثمانية في النسخة الماضية، يعود منتخب الكاميرونمن جديد إلى هذا الدور، عقب فوزه الباهت يوم الاثنين الماضي

على منتخب جزر القمر، الذي خاض اللقاء بدون حراسه الثلاثة، ليستعين بظهيره الأيسر شاكر الهدهور لحراسة عرين الفريق في المباراة.

وعلى عكس المتوقع، أبلى الهدهور بلاء حسنا في المباراة. ويلتقي منتخب الكاميرون في دور الثمانية مع منتخب غامبيا، الذي واصل مغامرته في المسابقة، عقب تغلبه 1 / صفر على منتخب غينيا، ليستحق الحصول على لقب الحصان الأسود في المسابقة عن جدارة، لاسيما بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الرابعة على التوالي، بعدما تجنب الخسارة في لقاءاته الثلاثة التي خاضها بالدور الأول.

أما المنتخب السنغالي، فرغم صعوده لدور الثمانية بالفوز 2 / صفر على الرأس الأخضر (كاب فيردي) ، لكنه لم يقدم عروضه المنتظرة في البطولة حتى الآن.

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واستفاد منتخب أسود التيرانغا من النقص العددي الذي عانى منه منتخب كاب فيردي عقب طرد باتريك أندرادي في ثلث الساعة الأولى من عمر اللقاء، وحارس المرمى فوزينيا خلال الشوط الثاني، ليتقدم لدور الثمانية، محافظا على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة.

ويلعب منتخب السنغال في دور الثمانية يوم الأحد المقبل مع منتخب غينيا الاستوائية، الذي أطاح بمنتخب مالي من البطولة، عقب فوزه عليه بركلات الترجيح.

ويلتقي الفائز من مباراة تونس وبوركينا فاسو مع الفائز من لقاء السنغال وغينيا الاستوائية بالدور قبل النهائي في 2 شباط/فبراير القادم، في حين يلعب الفائز من مواجهة مصر والمغرب مع الفائز من مباراة الكاميرون وغامبيا، في مواجهة المربع الذهبي الأخرى في اليوم التالي، على أن تجرى المباراة النهائية للبطولة ولقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في السادس من الشهر نفسه.

و.ب/ا.ف (د ب أ، أ ف ب)