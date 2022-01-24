 أمم أفريقيا..بطاقة للعرب في المربع الذهبي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 27.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

أمم أفريقيا..بطاقة للعرب في المربع الذهبي

بعدما استقرت منافسة أحد بطاقات الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية بين مصر والمغرب، يكون العرب قد ضمنوا مقعداً على الأقل في المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بانتظار ما سوف تحققه تونس في مشوارها الإفريقي.

محمد صلاح يهدي منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كان- كاميرون

محمد صلاح يهدي منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كان- كاميرون

اختتمت الأربعاء (26 يناير/ كانون الثاني 2022)، مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والتي أسفرت عن تأهل 

منتخبات عربية هي تونس والمغرب ومصر لدور الثمانية، لتواصل مسيرتها في المسابقة، التي يسعى العرب للاحتفاظ بها للنسخة الثانية على التوالي، بعد فوز المنتخب الجزائري باللقب في النسخة الماضية.

أما منتخب جزر القمر، الممثل الرابع للكرة العربية بدور الـ16، فودع المسابقة التي شارك فيها للمرة الأولى في تاريخه، وهو مرفوع الرأس، بعدما واجه العديد من المتاعب التي نادرا ما يعاني منها أي فريق آخر، خلال خسارته 1 / 2 أمام المنتخب الكاميروني ، صاحب الأرض، لتنال احترام الجميع.

وشهد دور الـ16 تأهل 3 منتخبات لدور الثمانية كانت تتصدر مجموعاتها في الدور الأول، وهي منتخبات الكاميرون، متصدر المجموعة الأولى، والسنغال (المجموعة الثانية) والمغرب (الثالثة)، في حين ودع 3 متصدرين آخرين المسابقة مبكرا، وهم نيجيريا (المجموعة الرابعة) وكوت ديفوار (الخامسة)، ومالي (السادسة).

  • Fußball Afrika-Cup | Nigeria - Tunesien | Jubelnde tunesische Fans

    كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات

    تونس تصعق نيجيريا

    قد لا يكون الجمهور التونسي أكثر ابداعا في لباسه في هذه الدورة، لكن الفرحة كانت فوق المعتاد بعد فوز "نسور قرطاج" أمام نيجريا (1-0) والتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

  • Tobende Fansaus Mali feiern ihr Team im Stade Omnisport de Douala.

    كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات

    مالي تتصدر المجموعة الخامسة

    مفاجآت عديدة أسفرت عنها مباريات الدور الأول منها تأهل منتخب مالي إلى دور الستة عشر متصدرا المجموعة السادسة أمام غامبيا وتونس، وفرحة المشجعين لا توصف.

  • Fans aus Sierra Leone beim Afrika-Cup 2022

    كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات

    الفرحة بقيت

    لأول مرة منذ نسخة 1996 يشارك منتخب سيراليون في البطولة القارية. بدأ هذا المنتخب مشواره مبتهجا وكاد أن يصنع المعجزة ويتأهل إلى الدور اللاحق لولا خسارته في المباراة الأخيرة من دور المجموعات أمام غينيا الإستوائية بهدف دون رد، ضمن منافسات المجموعة الخامسة. الحلم تبخر لكن الفرحة بقيت.

  • Fans aus Äquatorialguinea feiern ihr erfolgreiches Team

    كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات

    التقاليد تحتفي بالكرة

    باللباس التقليدي والأهازيج الشعبية احتفت المشجعات بتأهل منتخبهن، منتخب غينيا الاستوائية، المتأهل إلى دور الستة عشر على حساب بطل العرب، المنتخب الجزائري، أحد المرشحين لنيل لقب البطولة.

  • Fans aus Algerien zeigen sich kämpferisch

    كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات

    حامل اللقب

    لم يحصد "محاربو الصحراء" سوى نقطة واحدة من منافسات الدور الأول للمجموعة الخامسة. صدمة كبيرة للمشجعين وللكرة الجزائرية.

  • Enttäuschte Fans aus Ghana beim Afrika Cup 2022

    كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات

    غانا العريقة

    المشوار الغاني لم يكن أحسن حالاً، فغانا العريقة والمتوجة بأربعة ألقاب قارية واجهت هزيمة مريرة من مفاجأة البطولة، منتخب جزر القمر (3-2). وذلك في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، ما جعلها تودع البطولة.

  • 24 Mädchen aus dem Flüchtlingslager Minawao beim Afrika-Cup 2022

    كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات

    حماس طفولي

    حدث بهيج من نوع خاص عاشته الفتيات الثلاث القادمات من مخيم للاجئين في شمال الكاميرون على المدرجات. بكل حماسة شجعن منتخب بلادهن نيجيريا حين فاز على السودان (3-1) ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تصدرها "النسور الخضراء". لكن مشوارهم انتهى بعد ذلك في دور الستة عشر بعد خسارتهم أمام تونس بهدف دون رد.

  • Kreative Fans aus Burkina Faso füllen das Stadion

    كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات

    ألوان حاضرة بقوة

    الألوان الفاقعة المستمدة من ألوان العلم الوطني يحملها عادة مشجعو منتخب بوركينا فاسو، ما يجعلهم وأكثر شدّاً للانتباه على الملعب. وقد يطول هذا المشهد لو استطاعت بوركينا فاسو كسب الرهان والمضي بعيداً بعد تأهلها إلى دور الستة عشر إلى جانب الكاميرون البلد المنظم عن المجموعة الأولى.

  • Menschen feiern in den Straßen von Kamerun

    كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات

    الشوارع تستقبل المشجعين

    لم يحصل الجميع على تذاكر لمتابعة المباريات من الملاعب، لكن ذلك لم يمنع مشجعي المنتخب الكاميروني من متابعة مباريات المنتخب جماعة.


في المقابل، تأهلت 4 منتخبات نالت المركز الثاني في مجموعاتها، هي بوركينا فاسو، وصيفة المجموعة الأولى، ومصر (المجموعة الرابعة)، وغينيا الاستوائية (الخامسة) وغامبيا (السادسة)، بينما صعدت تونس كمتخب وحيد إلى دور الثمانية، ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول، وذلك بعد حلوله ثالثا في المجموعة السادسة.

منتخبات تطمح للقلب لأول مرة

وبينما يطمح الثلاثي العربي لارتقاء منصة التتويج في البطولة من جديد، برفقة المنتخب الكاميروني، بعدما سبق لهم حمل الكأس من قبل، بينما تطمح  4 منتخبات أخرى منافسة في دور الثمانية، إلى الفوز بالبطولة للمرة الأولى.

ويأتي منتخب السنغال، الذي اكتفى بالوصافة عامي 2002 و2019، على رأس تلك المنتخبات وكذلك بوركينا فاسو، التي بلغت النهائي عام 2013، وغامبيا، التي حققت مفاجأة من العيار الثقيل بمواصلة مشوارها في البطولة التي تشارك فيها للمرة الأولى في تاريخها، ومنتخب غينيا الاستوائية، الذي سجل ظهوره الثالث بدور الثمانية في المسابقة.

وضمنت الكرة العربية مقعدا في المربع الذهبي للمسابقة القارية بشكل رسمي، بعدما اصطدم المنتخب المغربي بنظيره المصري في دور الثمانية،

ليكررا مواجهتهما في آخر مباراة جرت بينهما بتاريخ لقاءاتهما، عندما فاز أحفاد الفراعنة 1 / صفر على أسود الأطلس بالدور ذاته لنسخة البطولة التي استضافتها الغابون عام 2017، في فوز كان الأول للمصريين على المغاربة منذ 31 عاما في ذلك الوقت.

من جانبه، اقتنص المنتخب التونسي انتصارا ملحميا على نظيره النيجيري يوم الأحد الماضي بدور الـ16، بعدما تحدى غياب العديد من عناصره الأساسية مثل علي معلول وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، الذي تسبب أيضا في غياب المنذر الكبير، مدرب الفريق، عن نسور قرطاج في اللقاء.

وتغلب منتخب تونس 1 / صفر على منتخب النسور الخضراء، الذي بلغ الأدوار الإقصائية بعد تحقيقه العلامة الكاملة، حيث كان الفريق الوحيد الذي فاز بجميع مبارياته الثلاث التي خاضها بمرحلة المجموعات.

الكاميرون البلد المضيف

بعد إخفاقه في الصعود لدور الثمانية في النسخة الماضية، يعود منتخب الكاميرونمن جديد إلى هذا الدور، عقب فوزه الباهت يوم الاثنين الماضي

على منتخب جزر القمر، الذي خاض اللقاء بدون حراسه الثلاثة، ليستعين بظهيره الأيسر شاكر الهدهور لحراسة عرين الفريق في المباراة.

وعلى عكس المتوقع، أبلى الهدهور بلاء حسنا في المباراة. ويلتقي منتخب الكاميرون في دور الثمانية مع منتخب غامبيا، الذي واصل مغامرته في المسابقة، عقب تغلبه 1 / صفر على منتخب غينيا، ليستحق الحصول على لقب الحصان الأسود في المسابقة عن جدارة، لاسيما بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الرابعة على التوالي، بعدما تجنب الخسارة في لقاءاته الثلاثة التي خاضها بالدور الأول.

أما المنتخب السنغالي، فرغم صعوده لدور الثمانية بالفوز 2 / صفر على الرأس الأخضر (كاب فيردي) ، لكنه لم يقدم عروضه المنتظرة في البطولة حتى الآن.

  • نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    محمد صلاح (29 عاماً)

    يزين نجم ليفربول الإنجليزي قائمة منتخب "الفراعنة" في كأس أمم إفريقيا، ويسعى "مو"، الذي يتصدر حالياً قائمة هدافي "البريميرليغ" بـ16 هدفاً، إلى دخول سجل هدافي بطولة الأمم الإفريقية أيضاً. وسجل 4 أهداف في نسختين من كأس أمم إفريقيا. ويلعب "الفراعنة" ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

  • نجم مانشستر سيتي والمنتخب الجزائري رياض محرز

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    رياض محرز (30 عاماً)

    يأمل قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي المتصدر للدور الإنجليزي، في تحقيق حلم الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية توالياً عندما يخوض المنافسة في كانون الثاني/يناير في الكاميرون، ضمن فريق فاز بكأس العرب 2021 ولم يذق مرارة الخسارة في 33 مباراة، وينافس بقوة على لقب بطل "الكان" للمرة الثالثة. ويلعب "محاربو الصحراء" في المجموعة الخامسة برفقة كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية.

  • نجم باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي أشرف حكيمي

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    أشرف حكيمي (23 سنة)

    يعد حكيمي أبرز نجم يعول عليها المنتخب المغربي للمنافسة على لقب البطولة. وقرر نجم فريق "باريس سان جيرمان" الفرنسي، التضحية بالعطلة التي منحتها له إدارة فريقه، من أجل الالتحاق بـ"أسود الأطلس" والمشاركة في كأس أمم إفريقيا. ويلعب المغرب في المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً كلاً من غانا والغابون وجزء القمر.

  • اللاعب التونسي حنبعل المجبري

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    حنبعل المجبري (18 عاماً)

    نجم وسط فريق "الرديف" بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، هو أحد أهم المواهب التونسية، ويراهن عليه منتخب "نسور قرطاج" في المنافسة على لقب البطولة. لمع نجمه بشدة في بطولة كأس العرب 2021، وساهم في وصول منتخب بلاده إلى المباراة النهائية. ويلعب "نسور قرطاج" في المجموعة السادسة التي تضم أيضاً كلاً من موريتانيا ومالي وغامبيا.

  • لاعب المنتخب المصري عمر مرموش

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    عمر مرموش (22 عاماً)

    لاعب وسط مهاجم شتوتغارت الألماني، وأحد العناصر الجديدة في تشكيلة المنتخب المصري. ساهم في تحقيق الفوز بمباراتين لمصر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وبات من العناصر التي يراهن عليها "الفراعنة" في المنافسة على لقب البطولة، خاصة مع صغر سنه، وكذلك اكتسابه خبرة احترافية في أوروبا، برفقة شتوتغارت ومن قبله فولفسبورغ الألماني.

  • لاعب إشبيلية والمنتخب المغربي منير الحدادي

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    منير الحدادي (26 عاماً)

    اختار الحدادي، المحترف في إشبيلية الإسباني، أخيراً اللعب باسم المغرب رسمياً، بعد فترة طويلة من الانتظار، وهو لاعب مرشح لأن يكون خليفة النجم الكبير المستبعد من الحسابات حكيم زياش.

  • لاعب وست هام والمنتخب الجزائري سعيد بن رحمة

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    سعيد بن رحمة (26 عاماً)

    أصبح نجم خط وسط "وست هام" الإنجليزي، من أبرز الأوراق التي يراهن عليها منتخب الجزائر، ويعتمد عليه مدرب "المحاربين" في دور صانع الألعاب والجناح الأيسر.

  • لاعب المنتخب الجزائري رامز زروقي

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    رامز زروقي (23 عاماً)

    يلعب محور ارتكاز في فريق "تفينتي أنشخيده" الهولندي، وهو الآن اللاعب الأول في الوسط في تشكيلة "محاربي الصحراء". ويتمتع بلياقة بدنية عالية وقدرة على تشكيل الهجمات والتسديد القوي.

  • لاعب المنتخب الجزائري محمد الأمين عمورة

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    محمد الأمين عمورة (21 عاماً)

    بات عمورة، مهاجم لوغانو السويسري، رأس حربة صاعد اكتشفه مدرب "المحاربين"، وبدأ بتقديمه ليكون خليفة نجمه الكبير بغداد بونجاح هداف فريق السد القطري.

  • اللاعب المغربي إلياس شاعر

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    إلياس شاعر (24 سنة)

    يلعب في "كوينز بارك رينجيرز" الإنجليزي، ويمثل أحد العقول المفكرة في تشكيلة المنتخب المغربي. ورغم أنه أحد النجوم الجدد في صفوف "أسود الأطلس"، فقد ظهر لأول مرة مع المنتخب المغربي الأول في مباراة ودية مع المنتخب الغاني في حزيران/يونيو 2021.

  • لاعب المنتخب المغربي ريان مايي

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    ريان مايي (24 سنة)

    مهاجم " فيرينتسفاروشي" المجري. اختار اللعب ضمن صفوف المنتخب المغربي رغم أنه يحمل الجنسية البلجيكية أيضاً. لمع نجمه في تصفيات كأس العالم الأخيرة وسجل أكثر من هدف برفقة "أسود الأطلس".

  • اللاعب المغربي عمران لوزا

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    عمران لوزا (22 عاماً)

    لاعب وسط نادي "واتفورد" الإنجليزي، وهو نجم جديد، في منطقة الارتكاز، بات من أهم العناصر في صفوف "أسود الأطلس" في الأشهر الأخيرة. إعداد: محيي الدين حسين


واستفاد منتخب أسود التيرانغا من النقص العددي الذي عانى منه منتخب كاب فيردي عقب طرد باتريك أندرادي في ثلث الساعة الأولى من عمر اللقاء، وحارس المرمى فوزينيا خلال الشوط الثاني، ليتقدم لدور الثمانية، محافظا على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة.

ويلعب منتخب السنغال في دور الثمانية يوم الأحد المقبل مع منتخب غينيا الاستوائية، الذي أطاح بمنتخب مالي من البطولة، عقب فوزه عليه بركلات الترجيح.

ويلتقي الفائز من مباراة تونس وبوركينا فاسو مع الفائز من لقاء السنغال وغينيا الاستوائية بالدور قبل النهائي في 2 شباط/فبراير القادم، في حين يلعب الفائز من مواجهة مصر والمغرب مع الفائز من مباراة الكاميرون وغامبيا، في مواجهة المربع الذهبي الأخرى في اليوم التالي، على أن تجرى المباراة النهائية للبطولة ولقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في السادس من الشهر نفسه.

و.ب/ا.ف (د ب أ، أ ف ب)

 

مختارات

قتلى وجرحى في عملية تدافع قبل مباراة الكاميرون وجزر القمر

مشاهد مأساوية شهدتها منافسات كأس الأمم الإفريقية أثناء المباراة التي جمعت بين الكاميرون وجزر القمر. فبسبب عملية التدافع على أبواب ملعب ياوندي، لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم وجرح عشرات آخرين.  

كيف تفاعل المغردون مع خروج "محاربي الصحراء" من أمم إفريقيا؟

أقصي المنتخب الجزائري لكرة القدم من منافسات أمم إفريقيا من الدور الأول للبطولة، في مشهد حفل بالكثير من الجدل والشد والجذب ليس فقط على المستوى الرياضي وإنما أيضاً على المستوى السياسي.  

مواضيع ذات صلة

Soccer Football - Africa Cup of Nations - Round of 16 - Cameroon v Comoros - Stade d'Olembe, Yaounde, Cameroon - January 24, 2022 Cameroon's Karl Toko-Ekambi celebrates scoring their first goal with Vincent Aboubakar and Eric Maxim Choupo-Moting REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

أمم أفريقيا: الكاميرون إلى ربع النهائي على حساب جزر القمر 24.01.2022

قاتلت جزر القمر بعشرة لاعبين أغلب وقت المباراة وبدون حارس مرمى أساسي أمام صاحبة الأرض الكاميرون وخسرت بصعوبة 2-1، في دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، فيما واصلت غامبيا كتابة التاريخ وتأهلت على حساب غينيا.

Soccer Football - Africa Cup of Nations - Group E - Ivory Coast v Algeria - Stade de Japoma, Douala, Cameroon - January 20, 2022 Algeria's Yacine Brahimi with teammates look dejected after the match REUTERS/Thaier Al-Sudani

كيف تفاعل المغردون مع خروج "محاربي الصحراء" من أمم إفريقيا؟ 21.01.2022

أقصي المنتخب الجزائري لكرة القدم من منافسات أمم إفريقيا من الدور الأول للبطولة، في مشهد حفل بالكثير من الجدل والشد والجذب ليس فقط على المستوى الرياضي وإنما أيضاً على المستوى السياسي.

A general view of the Olembe complex at the Olembe stadium in Yaounde, Cameroon, on August 8, 2021. - The Africa Cup of Nations in January 2022 and February 2022 is a beacon of hope for a Cameroonian economy battered by the coronavirus pandemic and two conflicts, businessmen and traders say. (Photo by Daniel Beloumou Olomo / AFP) (Photo by DANIEL BELOUMOU OLOMO/AFP via Getty Images)

كورونا تعكر صفو افتتاحيات أمم أفريقيا 09.01.2022

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2022، غير أن مسار البطولة القارية هذه المرة توجد في مهب جائحة كورونا التي أصابت مجموعة من كبار النجوم، الأمر الذي استدعى تدخل الاتحاد الإفريقي (كاف).