 أمل مفقود.. قصة شاب سوري حاول الوصول إلى أوروبا عدة مرات ولكن! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 23.03.2020

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ثقافة ومجتمع

أمل مفقود.. قصة شاب سوري حاول الوصول إلى أوروبا عدة مرات ولكن!

كان إعلان أنقرة فتح الحدود بين تركيا واليونان، أملاً لبعض اللاجئين السوريين العالقين في تركيا، مما دفع بعضهم لمحاولة عبور الحدود على أمل تغيير واقعهم، عمر الحمود يروي لمهاجر نيوز تجربته.

قصة لاجئ سوري في تركيا

عمر الحمود، 27 عاماً

"منذ 9 سنوات يتعرض الشعب السوري لمضايقات، ضاقت بنا الأرض والحدود"، هكذا يسرد عمر الحمود، 27 عاماً، رحلة الغياب لمهاجر نيوز، القصة التي بدأت منذ هروبه الأول من قبضة يد "داعش" حتى صراعه الأخير على الحدود التركية اليونانية.

الهروب الأول

لم تكن الحياة سهلة في مدينة الميادين، حيث كان يقطن عمر مع عائلته المكونة من أشقائه الخمسة وشقيقاته الأربع ووالدته، إذ قبع سكان المدينة تحت سيطرة الدولة الإسلامية "داعش"، مطالبة إياهم بالمبايعة وإلا سيواجهون التعذيب، "اعتقلت لأسبوع، تم خلالها جلدي بالسياط، ولهذا قررت الهرب إلى تركيا"، حسبما يروي عمر.

الأشهر الأخيرة في عام 2014، حملت عمر إلى مدينة "أورفا" التركية، بعد أن انتقل عبر طرق التهريب غير القانونية، وبمساعدة المهربين، ممن وصفهم بـ"تجار البشر"، مضيفاً: "بالنسبة لهم نحن أموال متنقلة فقط".

الوصول إلى الجانب التركي كانت البداية فقط، إذ أن تأمين مكان للمبيت والحصول على عمل يكفيه قوت يومه، كانا من أولوياته، "العمل في أورفا صعب، لم أحصل على مالٍ كافٍ، وساعات عمل طويلة".

ولكنه خلال تلك الفترة استطاع استئجار منزل لعائلته في أورفا، بعد أن باعوا منزلهم وأملاكهم في سوريا، ووفروا بها بعض المال لبدء حياة جديدة بعيداً عن نيران الحرب، "تعرض جزء من منزل أهلي إلى القصف، الخروج من سوريا كان الحل".

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بيد أن تأمين لقمة العيش دفعته إلى اختيار اسطنبول كمحطة ثانية بعيداً عن أهله، "عملت آنذاك في مخبز صغير، لم أحصل على راتبي الشهري وتم فصلي من العمل"، وبهذا بقي دون مأوى أو عمل، "كان لدي 11 ليرة تركية فقط في جيبي، وتقطعت بي السبل".

كل هذه الأحداث جعلت من ظروف العيش في تركيا "تجربة مهلكة"، حسبما يذكر عمر، "لم أحصل على إقامة، ليس هناك مستقبل في العمل، لقمة العيش صعبة ومتعبة".

"التجربة الأكثر رعباً"

"الحلم الأوروبي"، لم  يعد هدفاً عادياً لعمر، بل أصبح مطلباً للاستمرار كما يروي، "شاب في مقتبل العمر، سرقت مني الحرب جامعتي ومستقبلي، وتركيا ليست مكاناً لبنائه"، ولهذا قرر أن يركض خلف أحلامه وأمانيه، "حتى أكمل تعليمي ودراستي".

المحاولة الأولى كانت في عام 2019، "قررت مع شباب آخرين، أن نهرب إلى الاتحاد الأوروبي"، ولكن كان مصير هذه الرحلة أن تموت في مرقدها، بعد أن حصل المهرب على المال وتركهم في نصف الطريق، "دفعنا 200 دولار عن كل شخص، ولكن تعرضنا للاحتيال".

هذه التجربة الأولى لم تمنعه من المحاولة مرة أخرى بعد أسابيع قليلة، لتبدأ قصة "الهرب" التي وصفها بـ"التجربة الأكثر رعباً في حياته". هذه المرة استطاع عمر ورفاقه الإحدى عشر أن يصلوا إلى الجانب اليوناني تحت كنف عاصفة هوجاء، كما ذكر لمهاجر نيوز، كانت ليالٍ طويلة بين الغابات وتحت الأمطار، وظلمة ليلٍ ينيره البرق لا غير، دون ماء والقليل من الطعام، "تربصت بنا حيوانات الغابة في كل مكان، بتنا نحاول الحصول على قطرة ماء  من أي نبع قريب، وتنقلنا تحت ستار الظلمة حتى لا يتم اكتشافنا".

أزمة اللاجئين على حدود تركيا-اليونان

مهاجرون وطالبو لجوء ينتظرون أمام الحدود اليونانية

في نهاية رحلتهم، وصلوا إلى مدينة يونانية، وبعد أيامٍ من الجوع والعطش، تمكنوا من شراء طعام وتوجهوا به إلى مسجد قريب، "أخذنا استراحة داخل المسجد، وحينما ظننا أننا في مأمن، دخل طفل المسجد وغادر، وبعد دقائق قدمت دورية الشرطة".

لم تكتفِ الشرطة اليونانية باعتقالهم وإعادتهم إلى تركيا فقط ،  إذ يذكر أنه تم "احتجازهم، وتعرضوا للضرب المبرح"، أصيبت يد عمر خلال هذه الفترة، معقباً: "لم تكسر ولكني تألمت جداً حتى اضطررت لربطها".

وفي مشهد "مؤلم" يصف عمر ساعات الاحتجاز، "بكوا الشباب من أجل رشفة ماء"، طرقوا قضبان السجن من أجل أن يصمت العطش في حناجرهم، إلا أن قوات مقنعة دخلت عليهم، كما يذكر،  "ضربونا بالهراوات يمنة ويسرة".

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يتنفس عمر الصعداء، ويعقب: "بعدها أرجعونا إلى تركيا"، العودة إلى الحدود التركية ليست سهلة، حسبما يقول، "إذا مسكنا الدرك التركي على الحدود، سوف يرحلنا إلى سوريا، وهذا ما لا نريده"، إلا أنهم استطاعوا التسلل مرة أخرى إلى داخل اسطنبول.

هذه المرة وصفها عمر بـ"نهاية تطلعاته"، أقنع نفسه بأن يترك حلم الحصول على إقامة شرعية في أوروبا، وفضل البقاء في تركيا بشكل غير قانوني، وفي عمل لا يكفيه حاجته اليومية، "مرضت أسبوعاً كاملاً، كل هذا الضرب، والمطر، والتعب أصبح كافياً، لا أريد أن أخوض هذه التجربة مرة أخرى".

محاولة ثالثة!

 فور سماع عمر خبر فتح تركيا للحدود وإمكانية  المرور  بكل سهولة، قرر الشاب السوري خوض التجربة للمرة الثالثة، "حينما ذهبت للحدود كان هناك ما يقارب 15 ألف شخص، أصبحوا خلال ليلة 40 ألف شخص".

خليط جنسيات مختلفة، أطفال ونساء، رجال وشباب، "فوضى عارمة" كما يصفها، الكل يرغب بأن يعبر الحدود إلى مأمنٍ، "كان هناك اشتباكات بين القوات الحدودية اليونانية، واللاجئين القابعين على البوابات"، حسبما يروي عمر.

انتشر الخوف بين الأطفال، المئات من القنابل الغازية سقطت على المتواجدين، كما ذكر عمر،  "لا أتمنى هذه الساعات حتى لألد أعدائي، ليكن الله في عون الناس".

ومع هذا حاول عمر ومن معه أن يجدوا سبلاً لتحقيق مبتغاهم، "قررنا أن نعبر الحدود من نقطة أخرى"، مضيفاً أنهم قوبلوا بالرصاص الحي، واستطاعت الشرطة اليونانية إلقاء القبض على المتواجدين، "جردونا من ملابسنا، وضربونا"، على حد تعبيره، مضطرا بعدها للمرة الثالثة أن يعود أدراجه إلى تركيا.

لم يفقد عمر الأمل، قائلاً: "في انتظار القرار السياسي، لعلّهم يجدون حلاً لنا، نحن المشردون في أطراف الأرض، وعلى الحدود".

مرام سالم –مهاجر نيوز

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


مختارات

مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

آلاف اللاجئين يتزاحمون على الحدود اليونانية-التركية بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سماح بلاده للمهاجرين بالعبور تجاه أوروبا. مأساة اللاجئين على أبواب أوروبا، في صور. (03.03.2020)  

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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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