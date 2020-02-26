أصبحت أمل كلوني وجها حاضرا في الوسائل الإعلامية بارتباطها بالنجم السينمائي العالمي جورج كلوني في 2014، فإلى جانب تتبع حياتها الخاصة وأناقتها، فهي كذلك معروفة بكونها محامية خاصة في القضايا التي تهتم بحقوق الإنسان.

هي أمل علم الدين ولدت في بيروت سنة 1978 غير أن أسرتها هاجرت إلى لندن بعد سنتين من ولادتها. تخرجت أمل كلوني من جامعة نيويورك حيث درست القانون وتخصصت في القانون الدولي والقانون الجنائي، وحقوق الإنسان وتسليم المجرمين. تعمل أمل كلوني كمحامية وناشطة حقوقية ومستشارة قانونية ومحامية دفاع أمام المحاكم العليا في بريطانيا، كما تعتبر مستشارة قانونية لدى الأمم المتحدة وبعض الحكومات، وتولت الدفاع في قضايا كبرى مثل قضية جوليان أسانج. تزوجت أمل رسمياً من جورج كلوني في 27 أيلول/ سبتمبر 2014، في حفل تاريخي أقيم في مدينة البندقية.