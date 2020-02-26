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أمل كلوني

أصبحت أمل كلوني وجها حاضرا في الوسائل الإعلامية بارتباطها بالنجم السينمائي العالمي جورج كلوني في 2014، فإلى جانب تتبع حياتها الخاصة وأناقتها، فهي كذلك معروفة بكونها محامية خاصة في القضايا التي تهتم بحقوق الإنسان.

هي أمل علم الدين ولدت في بيروت سنة 1978 غير أن أسرتها هاجرت إلى لندن بعد سنتين من ولادتها. تخرجت أمل كلوني من جامعة نيويورك حيث درست القانون وتخصصت في القانون الدولي والقانون الجنائي، وحقوق الإنسان وتسليم المجرمين. تعمل أمل كلوني كمحامية وناشطة حقوقية ومستشارة قانونية ومحامية دفاع أمام المحاكم العليا في بريطانيا، كما تعتبر مستشارة قانونية لدى الأمم المتحدة وبعض الحكومات، وتولت الدفاع في قضايا كبرى مثل قضية جوليان أسانج. تزوجت أمل رسمياً من جورج كلوني في 27 أيلول/ سبتمبر 2014، في حفل تاريخي أقيم في مدينة البندقية.

Amal Clooney participates in the Press Behind Bars: Undermining Justice and Democracy event during the 73rd session of the United Nations General Assembly at the United Nations in New York on September 28, 2018. (Photo by Angela Weiss / AFP) (Photo credit should read ANGELA WEISS/AFP/Getty Images)

جزر المالديف تستعين بأمل كلوني للدفاع عن الروهينغا 26.02.2020

في سعيها لرفع الحيف عن مسلمي الروهينغا في بورما، ارتأت جزر المالديف الاستعانة بخدمات أمل كلوني، المحامية الناشطة في المجال الحقوقي، زوجة الممثل جورج كلوني، لتمثيلها في محكمة العدل الدولية.
People's Postcode Lottery Gala. George and Amal Clooney, representing the Clooney Foundation for Justice, arrive at the People's Postcode Lottery charity gala at the McEwan Hall in Edinburgh. URN:41781106 |

أمل كلوني تمنع زوجها من ركوب الدراجات النارية! 04.05.2019

الممثل الأمريكي الوسيم، المعروف بمعشوق النساء، جورج كلوني يستغني عن هوايته المفضلة "ركوب الدراجات النارية" بطلب من زوجته أمل، فماهي الأسباب؟
Bildergalerie Promis Trennung 26.09.2014 ***** US actor George Clooney ( L) and his Lebanon-born British fiancee Amal Alamuddin take a taxiboat upon their arrival in Venice on September 26, 2014, on the eve of their wedding. AFP PHOTO / ANDREAS SOLARO (Photo credit should read ANDREAS SOLARO/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/A. Solaro

جورج كلوني وأمل كلوني يرزقان بتوأم 06.06.2017

ازدان فراش النجم العالمي جورج كلوني وزوجته المحامية الدولية والناشطة الحقوقية أمل كلوني بتوأم. وطمأن كلوني في بيان لجمهوره عن الحالة الصحية للتوأم وعن حالته الصحية أيضاً!
20.09.2016 ***** FILE PHOTO - Actor George Clooney and his wife Amal attend a CEO roundtable at the United Nations during the United Nations General Assembly in New York, U.S. on September 20, 2016. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

أمل كلوني: زواجي من جورج ساعدني في معركتي ضد "داعش" 08.03.2017

قالت المحامية الحقوقية أمل كلوني إن زواجها من الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني ساعدها في معركتها التي تهدف لمحاكمة أفراد تنظيم "الدولة الإسلامية" الذين يستعبدون ويغتصبون الفتيات الايزيديات الصغيرات في العراق.
Amal Clooney, International human rights lawyer Participated on the Appointment Ceremony of Nadia Murad Basee Taha as UNODC Goodwill Ambassador for the Dignity of Survivors of Human Trafficking today at the UN Headquarters in New York City, NY, USA, September 16, 2016. Photo by Dennis Van Tine/ABACAPRESS.COM |

نادية مراد - إيزيدية شابة في مواجهة مع تنظيم "داعش" 09.10.2016

نالت الشابة الإيزيدية نادية مراد على جائزة حقوق الإنسان التي يمنحها مجلس أوروبا، وتنشط نادية لتقديم صورة لمصير الآلاف من النساء الإيزيديات، اللاتي تعرضن للسبي والاغتصاب من قبل تنظيم "داعش"
Human rights lawyer Amal Alamuddin Clooney is pictured before a meeting in the Greek Culture Ministry in Athens October 14, 2014. Lebanese-born Alamuddin, fresh from her marriage to Hollywood heart-throb George Clooney last month, arrived in Athens to advise the Greek government in its battle to repatriate the ancient Elgin Marbles statues from Britain. REUTERS/Thanasis Stavrakis/Pool (GREECE - Tags: POLITICS SOCIETY TRAVEL ENTERTAINMENT)

أمل كلوني: السلطات المصرية هددتني بالاعتقال 03.01.2015

المحامية البريطانية الشهيرة أمل كلوني تكشف عن تلقيها تهديدات من السلطات المصري باعتقالها، لأن فريقها القانوني الذي يتولى الدفاع عن صحفي كندي مسجون في مصر انتقد القضاء المصري. ومصدر مصري ينفي.
Bildunterschrift:JAKARTA, INDONESIA - DECEMBER 14: US Fashion Designer Oscar de la Renta(C) poses with his models following a fashion show featuring some of his latest creations 14 December in Jakarta. De la Renta signed a licensing agreement with Indonesian textile giant PT Great River Industry 14 December that will enable the company to manufacture Oscar de la Renta fashions under license in Indonesia. De la Renta also expressed his desire to expand into Asia through this Indonesian base. AFP PHOTO (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

فستان زفاف "أمل كلوني" آخر إبداعات أوسكار دي لارينتا 21.10.2014

توفي مصمم الأزياء أوسكار دي لا رينتا، أحد أبرز مصممي الأزياء خلال الخمسين عاماً الماضية. واشتهر بتصاميمه الرومانسية. كما ارتدت زوجات رؤساء الولايات المتحدة ونجمات هوليوود أعماله. وكان فستان أمل كلوني آخر إبداعاته.
US actor George Clooney ( L) and his Lebanon-born British fiancee Amal Alamuddin take a taxiboat upon their arrival in Venice on September 26, 2014, on the eve of their wedding. AFP PHOTO / ANDREAS SOLARO (Photo credit should read ANDREAS SOLARO/AFP/Getty Images)

أمل علم الدين تغير اسمها إلى "أمل كلوني" 14.10.2014

حدّث مكتب المحاماة الذي تعمل فيه المحامية اللبنانية الأصل "أمل علم الدين" اسمها، وبحسب البيانات التي ظهرت على الموقع الاكتروني فإن أمل، زوجة جورج كلوني، غيرت اسم عائلتها إلى "كلوني" بعد أقل من مرور شهر على زواجهما.