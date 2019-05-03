أمل كلوني تمنع زوجها من ركوب الدراجات النارية!

رغم أن البعض يستخدم الدراجات النارية كوسيلة للترفيه، إلا أنها تشكل مصدر خوف وقلق لعائلات سائقيها. نجم السينما جورج كلوني تعرض لحادث العام الماضي حيث سقط عن دراجته بعد اصطدامه بسيارة في منطقة أولبيا بجزيرة ساردينيا الإيطالية ودخل على إثر هذا الحادث المستشفى. وجاء في موقع "كلاتش تراتش" الألماني أن كلوني البالغ من العمر 57 عاما كان محظوظا، إذ لم يصب إلا بجروح طفيفة فقط.

الحادث خلف صدمة كبيرة ليس فقط عند جورج كلوني لكن عند زوجته أمل أيضا، ما دفع الأسرة إلى مغادرة سردينيا مباشرة بعد الحادث في حالة معنوية مضطربة وجعل أمل كلوني تفكر في تدابير لمنع زوجها من ركوب الدراجات النارية.

وكشف النجم ​جورج كلوني​ في مؤتمر صحفي حول مسلسله الجديد "Catch 22" أن زوجته، المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين، منعته من ركوب الدراجات النارية وذلك بعد الحادث الذي تعرض له العام الماضي وقال: "تعرضت لحادث مروع حقا. كنت أقود دراجتي النارية بسرعة 113 كيلومترا في الساعة، واصطدمت بسيارة وسقطت على الأرض. هذا كل شيء، لن أركب الدراجات النارية من بعد ذلك"، حسب ما ذكر موقع "بونته" الألماني.

وأضاف كلوني أنه كان بصحبة شريكه في الإنتاج غرانت هيلسوف الذي منعته زوجته أيضا من ركوب الدراجات النارية وأردف قائلا: "لقد أفسدنا الأجواء، وزوجاتنا قلن إنهن لن يسمحن لنا مطلقا بركوب الدراجات النارية مرة أخرى".

استغناء نجم هوليود عن هوايته المفضلة "ركوب الدراجات النارية" يبين أنه يولي اهتماما كبيرا لزوجته أمل ولعلاقة سعيدة معها ويولي أيضا هتماما كبيرا لحياته العائلية، ما رأيك؟

ع. اع/ ع.ج