أمل جديد..ألمانيا تعيد توطين دفعة أخرى من السوريين في تركيا

ترغب ألمانيا في المشاركة في برنامج إعادة التوطين لاجئين هاربين من ظروف منعدمة الآفاق. ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإنجيلية، فإن الحكومة الألمانية أعلنت عن نيتها إعادة توطين نحو 5500 شخص العام المقبل 2020. وكانت ألمانيا تعهدت في العامين الماضيين 2018 و2019 بإعادة توطين نحو 10.200 شخص.

وتشارك ألمانيا في برنامج إعادة التوطين أطلقته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويعنى البرنامج بالأشخاص واللاجئين الذين فروا من الحرب في بلادهم ويعيشون في مخيمات لجوء بدون آفاق مستقبلية. إذ سيتم نقلهم إلى دول أخرى.

أماكن كثيرة للاجئين السوريين

ووفقاً لوكالة الأنباء الإنجيلية، تم تخصيص 3000 مكان لإعادة توطين لاجئين سوريين لأسباب إنسانية حسب الاتفاقية التركية الأوروبية. تنص الاتفاقية على إعادة قوارب اللاجئين الواصلين إلى اليونان عبر المتوسط إلى تركيا. في المقابل يقوم الاتحاد الأوروبي بإعادة توطين ذات العدد من اللاجئين السوريين من تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي. ولأسباب تم تقديرها بضرورة إنسانية، سيتم إعادة توطين لاجئين يقيمون في مخيمات النيجر ولبنان والأردن.

ويتضمن برنامج إعادة التوطين التابع للاتحاد الأوروبي نحو 50 ألف مكان لهذا العام والعام الماضي. ووفقاً للمفوضية الأوروبية تم إعادة التوطين 37.520 شخص حتى بداية سبتمبر/ أيلول الماضي. ووفقا لأرقام أصدرتها الحكومة الألمانية، ووصل إلى ألمانيا 7200 شخص ضمن برنامج إعادة التوطين. لايزال هناك مكان لـ 3000 شخص سيتم جلبهم إلى ألمانيا وفقا لبرنامج إعادة التوطين حتى منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول.

وتهدف برامج إعادة التوطين إلى الحد من الهجرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. استجابة لدعوة الأمم المتحدة، أطلقت المفوضية الأوروبية عام 2017 برنامجا لإعادة توطين 50 الف لاجئ. وبلغت تكلفة البرنامج حوالي نصف مليار يورو. وحصلت كل دول مشاركة في برنامج إعادة التوطين على 10 آلاف يورو. من بين البلدان المشاركة كانت ألمانيا والسويد وبريطانيا وفرنسا والنرويج وهولندا.

د.ص/خ.س (إ ب د)-مهاجر نيوز