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الهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخية
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منوعاتالإمارات العربية المتحدة
ماجدة بوعزة | أولريكه شولتسه
١٨ أبريل ٢٠٢٤
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