يحذر خبراء الأرصاد الجوية من عواصف شديدة مستقبلاً، وتعتبر مثل هذه التساقطات المطرية غير عادية بالنسبة للمنطقة الصحراوية الجافة، كما أن العديد من الطرق فيها لا تحتوي على شبكة صرف صحي تكفي لتصريف كميات الأمطار المتهاطلة. ووصفت وكالة أنباء الإمارات الرسمية الحدث يوم الثلاثاء بأنه "حدث مناخي تاريخي" "يتجاوز كل ما تم توثيقه منذ بدء تجميع البيانات عام 1949".