 أمستردام تدرس فكرة ″فندق الدعارة″ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 19.02.2020

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منوعات

أمستردام تدرس فكرة "فندق الدعارة"

منطقة "الضوء الأحمر" من أشهر معالم أمستردام، لكن ازدياد المشاكل في المنطقة، دفع السلطات للتفكير في إقامة "مركز متخصص" يوفر المزيد من الحماية للنساء العاملات في هذا المجال. علامات استفهام حول آلية تنفيذ الفكرة.

Niederlande Amsterdam Videoinstallation (picture-alliance/dpa/R. Utrecht)

تدرس العاصمة الهولندية أمستردام  إقامة فندق كبير مخصص للدعارة لنقل العاملين في هذا المجال خارج منطقة  الضوء الأحمر التي تعود لقرون. ويتسبب السائحون المخمورون في الكثير من المشاكل في المنطقة، ويتصرفون  بصورة غير لائقة تجاه النساء العاملات في مجال الدعارة.

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حي تجارة الجنس في هولندا - انزعاج السكان من السياح

وقالت مدينة امستردام في بيان صحفي" العمل في مجال الجنس يعد مهنة اعتيادية"، مضيفة "الهدف ليس نقل مجال الدعارة خارج المدينة". وقالت عمدة المدينة فيميكي هالسيما إن الهدف هو إيجاد مناخ أفضل في الأزقة  المتعرجة في المنطقة الأقدم بالمدينة.

تعود منطقة الضوء الأحمر للعصور الوسطى، وتشمل الكنيسة القديمة،  أقدم مباني في المدينة، التي تعود إلى 700 عام.

وتسعى المدينة إلى إنشاء منشآه مركزية لا يمكن الوصول إليها بنفس السهولة التي يمكن الوصول إليها لنوافذ العرض  الحالية، بالإضافة إلى  التحكم قيها بصورة أفضل. ولم يتضح بعد شكل هذه المنشأة. وتشمل الخيارات  فندق أو مركز يضم مسرح جنسي وملاهي ليلية ومطاعم.

ا.ف/   (د.ب.أ)

  • Beate Uhse (Gründerin Beate Uhse AG) (imago/teutopress)

    بين النبذ والاحتفاء ـ رحلة صاحبة أول وأشهر متجر للأدوات الجنسية

    رائدة في التوعية الجنسية وصاحبة تجارة ضخمة

    بيآتا أوزه، اسم تحول لعلامة تحظى بشهرة عالية في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وصار يرمز لخروج المواضيع الخاصة بالجنس والإغراء من قائمة المحظورات الاجتماعية والمحاطة بالصمت. اليوم (25 تشرين أول/أكتوبر) تحل الذكرى الـ 100 لميلاد أوزه، التي توفيت عام 2001.

  • Schwarz-weiß Porträtfoto von Beate Uhse mit Fliegerbrille (Foto: picture-alliance/dpa).

    بين النبذ والاحتفاء ـ رحلة صاحبة أول وأشهر متجر للأدوات الجنسية

    معاناة من ويلات الحرب

    عشقت بيآتا الرياضة منذ طفولتها وبعد الثانوية العامة سافرت لقضاء عام للعمل والعيش مع أسرة في إنجلترا وأتمت تدريبها المهني في مجال الطيران. وخلال الحرب العالمية تزوجت من معلم الطيران الخاص بها وعملت لفترة طويلة ضمن سلاح الجو، لكن حياتها انقلبت رأسا على عقب بعد وفاة زوجها خلال الحرب لتصبح أرملة شابة تعول طفلا صغيرا.

  • Schwarz-weiß Foto vom Eingang eines Beate Uhse-Shops, davor stehen einige Menschen (Foto: imago).

    بين النبذ والاحتفاء ـ رحلة صاحبة أول وأشهر متجر للأدوات الجنسية

    حث تجاري مميز

    دخلت بيآتا دائرة الاهتمام بعد كتابتها لمنشور للتوعية بأيام الخصوبة لدى المرأة وذلك مع نهاية الحرب العالمية، ليتحول هذا المنشور لحجر الأساس لمؤسسة ضخمة قائمة على مواضيع الجنس والإغراء، زاد من انطلاقها تزامن ذلك مع ما عرف بالثورة الجنسية نهاية ستينات القرن الماضي. وبعد إعادة توحيد ألمانيا، فتحت محلات بيآتا التجارية أبوابها فيما كان يعرف بألمانيا الشرقية.

  • Schwarz-weiß Portätfoto von Beate Uhse mit kurzen Haaren (Foto: picture-alliance/Imagno/Votava).

    بين النبذ والاحتفاء ـ رحلة صاحبة أول وأشهر متجر للأدوات الجنسية

    جرأة ووضوح في الحديث

    لا تقتصر أسرار نجاح بيآتا على شجاعتها في تحويل الجنس لعمل تجاري يدر المال فحسب، لكن شخصيتها لعبت دورا مهما في هذا النجاح، إذ لم يقتصر حديثها على الجنس والإغراء، على الناحية النظرية فحسب، لكنها كانت تتكلم عن هذه المواضيع من منظورها كامرأة بشكل واضح. كل هذه الأمور حولت اسم "بيآتا أوزه" إلى علامة مسجلة للمجلات والمنتجات التي تتعلق بمسألة الجنس.

  • Deutschland Beate Uhse Shop in Hamburg (picture-alliance / dpa/dpaweb)

    بين النبذ والاحتفاء ـ رحلة صاحبة أول وأشهر متجر للأدوات الجنسية

    رفض واتهامات

    بسرعة شديدة حققت بيآتا مبيعات ضخمة من خلال المحلات التجارية التي تقدم كل ما له علاقة بالجنس سواء مجلات وملابس وأدوات وغيرها، مسألة أحدثت ضجة في المجتمع وتسببت في موجة من الاعتراضات لاسيما من الكنيسة والقضاء واتهامها بـ "تخطي الحدود والتقاليد" في الحياة الجنسية.

  • Beate-Uhse-Shop am Berliner Breitscheidplatz im Jahr 2002 (imago)

    بين النبذ والاحتفاء ـ رحلة صاحبة أول وأشهر متجر للأدوات الجنسية

    من نبذ المجتمع إلى وسام الاستحقاق

    لم تكن علاقة بيآته أوزه بالمجتمع سهلة طوال الوقت، إذ كان الرفض لها قويا في بعض الأحيان، لدرجة أن أحد نوادي التنس رفض قبول عضويتها. هذا الوضع تغير تماما مع مرور السنوات، إذ احتفى بها المجتمع وبدورها في التوعية الجنسية، كما حصلت على وسام الاستحقاق عام 1989.

  • Schwarz-weiß Porträt von Beate Uhse (Foto: Gründerin Beate Uhse AG) ( imago/teutopress).

    بين النبذ والاحتفاء ـ رحلة صاحبة أول وأشهر متجر للأدوات الجنسية

    ضيف مفضل لبرامج التليفزيون

    لم تمارس بيآتا أوزه، الرقابة على كلامها قبل أن تنطقه مطلقا، فقد كانت تتحدث بكل جرأة وبتعبيرات واضحة وصادمة في بعض الأحيان، ما جعلها من الضيوف المفضلين لبرامج التليفزيون، كما كانت شخصية معروفة لنحو 90 بالمئة من الألمان وفقا لاستطلاعات الرأي التي أجريت خلال تسعينات القرن الماضي.

  • Beate Uhse -Shop (picture-alliance/ dpa/dpaweb)

    بين النبذ والاحتفاء ـ رحلة صاحبة أول وأشهر متجر للأدوات الجنسية

    قفزة تجارية

    بعد تخفيف القيود فيما يتعلق بالمواد الجنسية وأفلام البورنو، بدأت تجارة بيآتا مرحلة جديدة، إذ دخلت عام 1999 للبورصة، وحققت أسهم شركتها خلال ثلاثة أيام فقط ارتفاعا بلغ ثلاثة أضعاف القيمة.

  • Seitenansicht eines LKW-Anhängers, auf dem eine Frau in rotem Dessous und die Aufschrift Beate Uhse zu sehen ist (Foto: picture-alliance/dpa).

    بين النبذ والاحتفاء ـ رحلة صاحبة أول وأشهر متجر للأدوات الجنسية

    إفلاس بعد سنوات من الازدهار

    لم يستمر الصعود الكبير في البورصة طويلا، إذ تراجعت قيمة أسهم بيآتا أوزه بشكل كبير لتتراجع قيمة السهم عام 2018 لأقل من سنت واحد. وبعد سنوات أفلست الشركة، التي عملت في سبع دول ووفرت أماكن عمل لنحو 1400 شخص وبلغت مبيعاتها نحو 280 مليون يورو. لم تعش بيآتا هذه الهزيمة، إذ توفيت عام 2001. الكاتب/ شتيفان جيغ/ نادين فويك/ ا.ف


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