أمريكية الصنع ـ مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي

تسبب سقوط المروحية التي كانت تقل الرئيس ووزير الخارجية الإيرانيين إلى جانب عدد من المسؤولين المرافقين لهما في وفاة جميع من كانوا على متن المروحية، هي أمريكية الصنع.. تقرير إعلامي يكشف تفاصيل عن طرازها وخصائصها.

لقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما حتفهم إثرتحطم المروحية التي كانت تقلهما في شمال غرب إيران الأحد (20 مايو/ أيار 2024). وذكرت شبكة"يورونيوز" الأوروبية في تقرير لها أن الطائرة المحطمة هي مروحية من طراز "بيل(BELL( 212"وهي أمريكية الصنع وتستخدمها عدة دول لأغراض أمنية وعسكرية ومدنية.

ووفق تقرير يورو نيوز تعتبر المروحية "بيل 212" متوسطة الحجم، وهي ذات شفرتين بدأ إنتاجها بواسطة شركة "بيل تكسترون" في ولاية تكساس الأمريكية وحلقت لأول مرة عام 1968.

ونقلت الشرطة الأمريكية مصنع طائراتها إلى مقاطعة كيبيك في كندا عام 1988.

وهي تتسع لـ15 مسافرا (قائد طيار و14 شخصا) وتبلغ مساحتها الداخلية ستة أمتار مكعبة ويمكنها نقل حمولة تصل إلى 2268 كيلوغراما.

وتعملالمروحية "بيل 212" بمحركين ويمكنها التحليق باستخدام محرك واحد في حال وقوع أي ضرر بالآخر.

وبدأ إنتاج الطائرة بناء على طلب لتزويد الجيش الكندي بها، قبل أن يبدأ الجيش الأمريكي استخدامها.

وبدأ استخدامها لأغراض مدنية في بداية سبعينيات القرن الماضي، وتم تطويرها لدعم الحفر البحري للشركات العاملة في مجال الطاقة والنفط في النرويج.

وتستخدم هذه المروحية في القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية وعمليات قطع الأشجار في الغابات والإنقاذ البحري وإمدادات القطب

الشمالي. وتبلغ سرعتها 260 كيلومترا في الساعة ويمكنها التحليق لمسافة 980 كيلومترا.

وسلم سلاح الجو الإيراني هذه المروحيات إلى الهلال الأحمر الإيراني بعد تهالكها وصعوبة صيانتها بسبب العقوبات الأمريكية.

واشترت إيران مروحيات "بيل 212" قبل "الثورة الإسلامية" التي شهدتها إيران عام 1979. وإلى جانب إيران، تستخدم قطاعات عسكرية وأمنية حكومية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة والهرسك وكرواتيا وكولومبيا وغرينلاند واليابان ومقدونيا الشمالية صربيا وسلوفينيا وتايلاند، وفق تقرير يورونيوز.

و.ب/ح.ز (د ب أ)