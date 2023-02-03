أمريكا وكندا ترصدان منطاد "تجسس صيني" يحلق فوق مناطق عسكرية حساسة

أكدت كندا أنها تعمل مع الولايات المتحدة على تعقب منطاد تجسس يحلق على ارتفاع عال وتتابع "حادثا ثانيا محتملا". وقالت وزارة الدفاع الوطني الكندية اليوم الجمعة (الثالث من شباط/ فبراير 2023) في بيان "رصد منطاد تجسس على ارتفاع عال ونتعقب تحركاته بنشاط".

وأوضحت الوزارة "الكنديون في أمان وتتخذ كندا التدابير لضمان أمن مجالها الجوي بما يشمل تتبع حادث ثان محتمل". وأضاف البيان أن "وكالات الاستخبارات الكندية تعمل مع شركائها الأمريكيين وتواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية كندا من تهديدات تجسس أجنبي". وأحجم البيان الكندي عن ذكر الصين.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق غنها تتعقب منطاد تجسس صينيا يحلق على ارتفاع عال فوق الولايات المتحدة. وأوضح مسؤول أمريكي أن المنطاد حلق فوق شمال غرب الولايات المتحدة حيث تتواجد قواعد جوية حساسة وصواريخ نووية استراتيجية في منشآت تحت الأرض. وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم كشف هويته "من الواضح أن القصد من هذا المنطاد هو المراقبة، ومساره الحالي يقوده فوق عدد من المواقع الحساسة".

لكن البنتاغون لا يعتقد أنه يشكل تهديدا استخباريا خطيرا. وقال المسؤول "نحن نقدّر أن هذا المنطاد له قيمة مضافة محدودة من منظور جمع المعلومات الاستخبارية". وأشار المسؤول إلى أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي "قبل يومين"، مضيفا أن الاستخبارات كانت تتعقبه قبل ذلك بفترة طويلة.

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وبناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن ، بحث وزير الدفاع لويد أوستن وكبار المسؤولين العسكريين في إسقاط المنطاد، لكنهم قرروا في نهاية المطاف أن ذلك قد يعرض الكثير من الأشخاص على الأرض للخطر، حسبما صرح مسؤول دفاعي كبير للصحافيين.

وبعد أن سأل بايدن عن الخيارات المتاحة للتعامل معه، أجرى أوستن الذي كان في الفيليبين، مناقشات الأربعاء مع كبار مسؤولي البنتاغون. وقد أُرسِلت طائرات مقاتلة لتفحص المنطاد أثناء وجوده فوق مونتانا خلال إجراء المناقشات.

وقال المسؤول إن قرار البنتاغون كان "عدم اتخاذ إجراء عملي بسبب الخطر على سلامة الأشخاص على الأرض وأمنهم، من جراء أي حطام محتمل". وأضاف أن المنطاد كان يحلق على ارتفاع عالٍ بما يكفي لعدم تهديد الطيران التجاري. وأرسلت الصينمناطيد مراقبة فوق الولايات المتحدةفي الماضي.

من جهتها أكدت الصين اليوم الجمعة أنها "تتحقق" من تقارير أمريكية حول تحليق منطاد تجسس صيني فوق الولايات المتحدة، محذرة من أي "مغالاة" بهذا الخصوص. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نيغ خلال مؤتمر صحفي "نتحقق من ذلك"، مضيفة "إلى حين اتضاح الوقائع، لن تفيد الاستنتاجات المجتزأة والمغالاة بحل الأمر بطريقة سليمة".

ع.ج/ ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)