 أمريكا وكندا ترصدان منطاد "تجسس صيني" يحلق فوق مناطق عسكرية حساسة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.02.2023

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أمريكا وكندا ترصدان منطاد "تجسس صيني" يحلق فوق مناطق عسكرية حساسة

أكدت السلطات الأمريكية والكندية عن رصد منطاد تجسس يعتقد أنه صيني، يحلق فوق أمريكا وكندا. مسؤول أمريكي قال إن المنطاد حلق فوق منطقة تتواجد فيها "قواعد جوية حساسة وصواريخ نووية استراتيجية". وبكين تحذر من "المبالغة".

صورة لمنطاد التجسس الصيني فوق الولايات المتحدة 01.02.2023

هل هو فعلا هو منطاد تجسس صيني يحلق فوق الولايات المتحدة وكندا؟

أكدت كندا أنها تعمل مع الولايات المتحدة على تعقب منطاد تجسس يحلق على ارتفاع عال وتتابع "حادثا ثانيا محتملا". وقالت وزارة الدفاع الوطني الكندية اليوم الجمعة (الثالث من شباط/ فبراير 2023) في بيان "رصد منطاد تجسس على ارتفاع عال ونتعقب تحركاته بنشاط".

مختارات

 وأوضحت الوزارة "الكنديون في أمان وتتخذ كندا التدابير لضمان أمن مجالها الجوي بما يشمل تتبع حادث ثان محتمل". وأضاف البيان أن "وكالات الاستخبارات الكندية تعمل مع شركائها الأمريكيين وتواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية كندا من تهديدات تجسس أجنبي". وأحجم البيان الكندي عن ذكر الصين.

 وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق غنها تتعقب منطاد تجسس صينيا يحلق على ارتفاع عال فوق الولايات المتحدة. وأوضح مسؤول أمريكي أن المنطاد حلق فوق شمال غرب الولايات المتحدة حيث تتواجد قواعد جوية حساسة وصواريخ نووية استراتيجية في منشآت تحت الأرض. وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم كشف هويته "من الواضح أن القصد من هذا المنطاد هو المراقبة، ومساره الحالي يقوده فوق عدد من المواقع الحساسة".

لكن البنتاغون لا يعتقد أنه يشكل تهديدا استخباريا خطيرا. وقال المسؤول "نحن نقدّر أن هذا المنطاد له قيمة مضافة محدودة من منظور جمع المعلومات الاستخبارية". وأشار المسؤول إلى أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي "قبل يومين"، مضيفا أن الاستخبارات كانت تتعقبه قبل ذلك بفترة طويلة.

الصين: الإجبار على التجسس

الصين تحذر من "المبالغة"

 وبناء على طلب الرئيس الأمريكي  جو بايدن ، بحث وزير الدفاع لويد أوستن وكبار المسؤولين العسكريين في إسقاط المنطاد، لكنهم قرروا في نهاية المطاف أن ذلك قد يعرض الكثير من الأشخاص على الأرض للخطر، حسبما صرح مسؤول دفاعي كبير للصحافيين.

وبعد أن سأل بايدن عن الخيارات المتاحة للتعامل معه، أجرى أوستن الذي كان في الفيليبين، مناقشات الأربعاء مع كبار مسؤولي البنتاغون. وقد أُرسِلت طائرات مقاتلة لتفحص المنطاد أثناء وجوده فوق مونتانا خلال إجراء المناقشات.

 وقال المسؤول إن قرار البنتاغون كان "عدم اتخاذ إجراء عملي بسبب الخطر على سلامة الأشخاص على الأرض وأمنهم، من جراء أي حطام محتمل". وأضاف أن المنطاد كان يحلق على ارتفاع عالٍ بما يكفي لعدم تهديد الطيران التجاري. وأرسلت الصينمناطيد مراقبة فوق الولايات المتحدةفي الماضي.

 من جهتها أكدت الصين اليوم الجمعة أنها "تتحقق" من تقارير أمريكية حول تحليق منطاد تجسس صيني فوق الولايات المتحدة، محذرة من أي "مغالاة" بهذا الخصوص. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نيغ خلال مؤتمر صحفي "نتحقق من ذلك"، مضيفة "إلى حين اتضاح الوقائع، لن تفيد الاستنتاجات المجتزأة والمغالاة بحل الأمر بطريقة سليمة".

ع.ج/ ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)

  • Ein Belugawal mit einem Kameragurt (picture-alliance/AP Photo/J. R. Wiig)

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  • Taube mit Kamera (picture-alliance/dpa/Cortesía del Museo Internacional del Espionaje)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

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  • Delfin springt durchs Wasser (Robert Pitman)

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  • Eichhörnchen im Sprung (picture-alliance/Wildlife/R.Usher)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

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  • Eine Katze starrt in die Kamera (DW/K. Zeineddine)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    مشروع القطة كيتي

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  • Blauhai (Prionace glauca) schwimmt im blauen Wasser (picture-alliance/dpa/imageBROKER)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    أسماك القرش

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  • Honigbiene auf einer Blüte (Imago/C. Ohde)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    النحل - الأنف الجديد؟

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    الكاتب: علاء جمعة