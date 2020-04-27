أمريكا والصين على خط مواجهة عسكرية مجهولة العواقب؟

التقرير السري الذي دق ناقوس الخطر!

تفوق عسكري أمريكي هائل..ولكن!

آراء مشككة في سيناريو الصدام العسكري

موقع ألمانيا وأوروبا في صراع العملاقين

"الصحة العالمية" ـ استعراض قوة الصين الناعمة

الاستخبارات الألمانية تكذب رواية ترامب

التقرير السري الذي دق ناقوس الخطر!

سيناريو المواجهة العسكرية بين القوتين العظميين لم تعد ترسمه دوائر صنع القرار الغربية فقط، ولكنه بات يدخل في حسابات الصين أيضا، وكان موضوع تقرير سري صيني حذر من موجة عداء غير مسبوقة اتجاه العملاق الآسيوي في أعقاب جائحة كورونا، عداء من شأنه أن يؤسس إلى حرب باردة جديدة وربما مواجهة عسكرية في المستقبل. "رويترز" نقلت في بداية شهر مايو/ أيار الجاري عن مطّلعين على التقرير الذي أعدّته وزارة أمن الدولة، بداية شهر نيسان / أبريل 2020، أن "المشاعر العالمية المناهضة للصين وصلت أعلى مستوياتها منذ حملة ميدان تيانانمين عام 1989". التقرير نصح الصين بالاستعداد "لمواجهة عسكريّة بين القوتين العالميتين في أسوأ سيناريو".

وتعتقد سلطات بكين بأن الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب باتت مصممة أكثر من أي وقت مضى، على احتواء صعود القوة الصينية بكل الوسائل. التقرير أوضح أن واشنطن تنظر للصعود المتنامي للصين باعتباره تهديدا لأمنها القومي وتحديا للديمقراطيات الغربية. وأكد أن واشنطن تسعى لإضعاف مكانة الحزب الشيوعي الحاكم من خلال تقويض ثقة الصينيين فيه. وفي أعقاب أحداث ميدان تيانانمين قبل ثلاثين عاما، فرض الغرب حزمة عقوبات على الصين، شملت حظرا على نقل التكنولوجيا وبيع الأسلحة. غير أن الصين اليوم باتت عملاقا اقتصاديا وطورت قدرات عسكرية هائلة؛ بحرية وجوية، قادرة على تحدي الهيمنة العسكرية الأمريكية في آسيا. وتعمل الصين على تطوير قوة قتالية مؤهلة للنصر في الحروب الحديثة في تحد واضح لأكثر من سبعين عاما من الهيمنة العسكرية الأمريكية على آسيا.

تفوق عسكري أمريكي هائل.. ولكن!

المجال العسكري واحد من المجالات القليلة الذي لا يزال الأمريكيون متفوقون فيه على غريمهم الصيني، من حيث التسلح والتكنولوجيا والتحالفات، رغم أن الصينتتقدم وتُطور قدراتها باطراد. ورغم أن ليس بإمكان الصين تحدي القوة الأمريكية على المستوى العالمي، إلا أنها باتت قوة عسكرية ذات مصداقية وتأثير في محيطها الإقليمي. تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" بشأن عام 2019 والصادر يوم (27 أبريل / نيسان 2020) أكد سباقا عالميا محموما غير مسبوق نحو التسلح والإنفاق العسكري. وتتقدم الولايات المتحدة على الصين، إذ زادت نفقاتها العسكرية بنسبة 5.3٪ إلى 732 مليار دولار مقارنة بعام 2018، وهو ما يمثل 38٪ من مجموع الإنفاق العالمي. تتبعها الصين بـ 261 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.1٪ على أساس سنوي. وأوضح نان تيان، الباحث في معهد "سيبري"، أن الصين "أعلنت بشكل سعيها للتنافس مع الولايات المتحدة كقوة عسكرية عظمى". لكن النفقات الأمريكية لا تزال هي الأعلى في العالم وتوازي تقريبا مجموع نفقات الدول التالية (الصين، السعودية، الهند، فرنسا، روسيا، بريطانيا، ألمانيا واليابان).

غير أن دراسة لـ"مركز دراسات الولايات المتحدة" في جامعة سيدني الأسترالية، صدرت في (19 آب / أغسطس 2019) أكدت تراجع قوة الجيش الأمريكي في آسيا، وأنه لم يعد في موقع يسمح له بمواجهة الصين. وأكدت الدراسة أن الجيش الصيني يمكنه القضاء على القواعد الأمريكية في آسيا بصواريخه في غضون ساعات قليلة. الدراسة التي لقت صدى إعلاميا كبيرا، خلصت إلى أن "الصين أنشأت ترسانة مثيرة من الصواريخ الدقيقة وأنظمة الدفاع الأخرى، مما يقوض الهيمنة العسكرية الأمريكية في المنطقة". وقالت إن جميع المنشآت العسكرية الأمريكية وتلك التابعة لحلفائها في غرب المحيط الهادئ "في مرمى الهجمات الصاروخية الصينية الدقيقة خلال الساعات الأولى لأي صراع مسلح".

آراء مشككة في سيناريو الصدام العسكري

كتب الخبير والكاتب الأمريكي ديفيد فيكلنغ في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ عن مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية، أن إلقاء نظرة على العلاقات المتوترة للصين مع دول أخرى، يظهر أن بكين تعتمد على الواقعية السياسية أكثر مما تركز على "الذات"، مستبعدا بذلك مواجهة عسكرية. وذكًر أنه بعد ثلاث سنوات من الحرب التجارية بين البلدين، فإن قيمة الاستثمارات الأمريكية في الصين خلال 2019، توازي استثمارات عام 2005 بقيمة 14 مليار دولار سنويا. كتب هو شي جين رئيس تحرير صحيفة "غلوبال تايمز" الشعبية في الصين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأن "خطر المواجهة العسكرية بين الصين والولايات المتحدة يتصاعد رغم أن أيا من الجانبين لا يريد الحرب". ويرى يورغ لاو في مقال لموقع "تسايت أونلاين" الألماني (20 مايو/ أيار 2020) أن "الصراع بين واشنطن وبكين ليس حربًا باردة جديدة، كل ما هناك هو أن الصين تستخدم بذكاء ضعف القوة الأمريكية المتذبذبة".

غير أن وتيرة التدهور في العلاقات بين العملاقين باتت مقلقة، خاصة وأن التموقع ضد الصين صار محددا أساسيا في الخطاب السياسي الأمريكي سواء لدى الجمهوريين أو الديموقراطيين.

المفارقة هو أن التطور الاقتصادي الهائل للصين خلال العقود الثلاثة الماضية تم بمباركة أمريكية. فقد أيد الأمريكيون انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، واستضافت جامعاتهم العديد من الباحثين الصينيين. كما وضعت الشركات الأمريكية الصين في قلب سلاسل انتاج الاقتصاد العالمي. وكانت واشنطن تراهن في ذلك على تقارب وتكامل النموذجين الاقتصاديين، إلا أن ذلك لم يتحقق بالشكل الذي كانت ترجوه. كل هذا أدى إلى تحول استراتيجي في التصور الأمريكي، ظهر من خلال تراكم العقوبات التجارية والعقوبات المضادة في حرب بدأت في يناير/ كانون الثاني 2018. تأثيرات هذه الحرب هائلة، ففي عام 2019، تراجعت الصين من أول إلى ثالث أكبر مورد للولايات المتحدة بينما انخفضت الصادرات الأمريكية إلى الصين.

مشاهدة الفيديو 01:11 الصين: اختبارات على أنظمة تشغيل حاملة طائراتها الثانية

موقع ألمانيا وأوروبا في صراع العملاقين

تنظر أوروبا بقلق كبير لتطور العلاقات بين واشنطن وبكين، في دراسة لـ"مؤسسة العلوم والسياسة" الألمانية نشرت في (فبراير/ شباط 2020) في برلين، أكدت باربارا ليبيرت وفولكر بيرتس بأن الأمر يتعلق باستكشاف توازنات جديدة بين القوتين العظميين وإن كانت لكل واحدة منهما رؤيتها الخاصة: "هناك مؤشرات تؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى في التفوق، وبالأخص الهيمنة العسكرية، هدفا في حد ذاته، وليس بالضرورة أداة في خدمة مصالح وقيم معينة. فيما يبدو أن الرئيس الصيني تقوده رؤية للنظام العالمي يكون فيها التفوق الصيني هدفا ووسيلة في نفس الأن".

الدراسة دعت إلى تطوير سياسة أوروبية "غير قُطْرِيًة" اتجاه الصين تقوم على استراتيجية تعزز السيادة الأوروبية. وهذا يتطلب التعامل مع بكين بأدوات "فوق وطنية" بهدف تأكيد "استقلالية استراتيجية". ودعت الدراسة إلى تحقيق معادلة صعبة تقوم على "إعداد أوروبا لتنافس حامي الوطيس، مع تقوية النجاعة الاجتماعية والتكنولوجية، دون إضعاف علاقات التعاون المتداخلة".

"الصحة العالمية" ـ استعراض قوة الصين الناعمة

عندما كان وزراء الصحة للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية يعقدون اجتماعاتهم السنوية بجنيف، لا أحد كان يهتم تقريبا بالحدث. غير أن زمن كورونا غير كل شيء، إذ حظي مؤتمر هذا العام باهتمام دولي غير مسبوق، حتى أن بعض الدول شاركت برؤسائها بدلا من الوزراء، ومن بينهم أنغيلا ميركل وإيمويل ماكرون في دعم واضح لمنظمة الصحة العالمية، التي كانت موضوع هجمات شرسة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ارامب. غير أن المفاجأة جاءت هذا العام من بكين، فلأن الاتصال مع رئيس جنوب إفريقيا فشل بتقنية الفيديو، أخد الرئيس الصيني شي جين بينغ الكلمة.

أبرز طائرات الاستطلاع عبر التاريخ.. والحمام أولها استُخدم الحمام الزاجل منذ القدم لنقل الأخبار بفضل قدرته الطبيعية على العودة إلى موطنه، مهما بعدت المسافات الشاسعة التي يقطعها. كما استخدم في الحرب لنقل معلومات استراتيجية ولتفادي هول المتفجرات والقنابل التي يصعب على الجنود تخطيها.

أبرز طائرات الاستطلاع عبر التاريخ.. والحمام أولها رغم حل سلاح الجو الألماني نهائيا وتدمير جميع طائراته وفق معاهدة فرساي، التي حظرت على الألمان امتلاك قوات جوية، واصل الألمان تدريباتهم تحت ستار منظمة الطيران الرياضي الألماني، وابتكروا طائرة الاستطلاع هينكيل "He 42" التي كان أول طيران لها في 1931 وانتهت خدمتها في 1943.

أبرز طائرات الاستطلاع عبر التاريخ.. والحمام أولها طائرة "بوينغ إي-3 سينتري" هي طائرة استطلاعية يطلق عليها نظام المراقبة والإنذار المحمول جوا (اواكس) مجهزة بقدرات للكشف عن الطائرات والسفن والمركبات على مسافات بعيدة وتستعمل لتوجيه المقاتلات وطائرات الهجوم الضاربة أيضا.

أبرز طائرات الاستطلاع عبر التاريخ.. والحمام أولها طائرة "إمبراير إي إم بي 145" هي طائرة استطلاع من صنع برازيلي مجهزة برادار، تشبه في خاصياتها طائرة الأواكس لكنها أصغر حجما وأرخص تكلفة. وبالإضافة إلى مهامها العسكرية تستخدم طائرة إمبراير كذلك لرصد التغيرات المناخية في منطقة الأمازون.

أبرز طائرات الاستطلاع عبر التاريخ.. والحمام أولها تمتلك باكستان نظام "Erieye" المتقدم للإنذار المبكر والتحكم. هذا النظام مثبت على طائرة "ساب 2000" التي طُورت من قبل شركة ساب للطائرات السويدية. ويقوم هذا النظام بمراقبة الحدود أو يستخدم في عمليات الإنقاذ، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

أبرز طائرات الاستطلاع عبر التاريخ.. والحمام أولها أوقفت وزارة الدفاع الألمانية مشروع طائرات الاستطلاع بدون طيار "يورو هوك" بعد فشله، لما تخلل هذا المشروع من مخاطر فنية وزمنية مرتفعة. وكذلك بسبب التكاليف المالية الإضافية في حال استمرار تطوير طائرة "يورو هوك" القتالية بدون طيار لتجهيز القوات المسلحة الألمانية.

أبرز طائرات الاستطلاع عبر التاريخ.. والحمام أولها طائرة "لوكهيد يو- 2" الملقبة بـ "دراغون ليدي" هي طائرة تجسس أميركية مزودة بكاميرات وعدسات وأفلام ومعدات خاصة، قادرة على الطيران لعدة ساعات وعلى ارتفاع يتجاوز 21 ألف متر، والمراقبة ليلا ونهارا وفي جميع الأحوال الجوية.

أبرز طائرات الاستطلاع عبر التاريخ.. والحمام أولها طائرة "بيريف إيه -50" الروسية للاستطلاع تتميز بأنها مزودة بنظام للإنذار المبكر والتحكم. يبلغ طولها 47.50 مترا وطول أجنحتها 50.54 مترا. تم تطوير هذه النسخة تحت إسم "بيريف إيه -100".

أبرز طائرات الاستطلاع عبر التاريخ.. والحمام أولها طائرة استطلاع إسرائيلية تتميز بأنها طائرة تكتيكية بدون طيار تحمل إسم "هيرميس 450" مجهزة بتقنيات عالية لإمداد القوات المسلحة الإسرائيلية ببيانات استخباراتية. وقامت الطائرة بأولى تجاربها الاستطلاعية عام 1990، وفي يوليو/تموز 1997 اشترى الجيش الإسرائيلي هذا النظام لتعزيز قواته المسلحة. الكاتب: عبد الكريم اعمارا



قوة الصين لم تظهر فقط لأن رئيسها كان أول من أخذ الكلمة، ولكن لأنه وعد أيضا بتقديم مساعدات بملياري دولار للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا. استعراض القوة هذا تزامن مع تراجع الدور الأمريكي في المنظمات الدولية وتهديد ترامب بسحب تمويل "الصحة العالمية" بشكل دائم إذا لم تلتزم المنظمة بـإجراء "تحسينات جوهرية كبيرة" في غضون ثلاثين يوما. ويتهم ترامب المنظمة بسوء الإدارة من جانب المنظمة الدولية والاعتماد على المعلومات الواردة من الصين، ما أدى إلى تفاقم الوباء وتفشيه على الصعيد العالمي.

الاستخبارات الألمانية تكذب رواية ترامب

كشف الموقع الإلكتروني لـ"دير شبيغل" (الثامن من مايو/ أيار 2020)، نقلا عن مذكرة موجهة إلى وزيرة الدفاع أنيغريت كرامب كارنباور، أن جهاز الاستخبارات الألماني BND وصف في تقرير سري، التفسير الأمريكي لمصدر فيروس كورونا المستجد بأنها محاولة من دونالد تراب للتمويه و"تحويل الانتباه عن أخطائه بتوجيه غضب الأمريكيين ضد الصين". في المقابل، انتقدت مذكرة BND الصين لممارستها ضغوطا قوية على منظمة الصحة العالمية، ما أدى لتأخير صدور تحذير بشأن الفيروس.

وكتبت الصحيفة "برأي أجهزة الاستخبارات، فإن سياسة الصين في نقل المعلومات تسببت بإهدار أربعة إلى ستة أسابيع في الكفاح ضد الفيروس". ونفت الصين في أكثر من مناسبة إخفاء معلومات حول الفيروس، في وقت تتعالى فيه أصوات عبر العالم تدعو للتحقيق حول منشأ الفيروس وانتشاره. وفي وقت دعا فيه البيت الأبيض الأمريكي بكين لدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا محملا إياها مسؤولية تفشيه.

حسن زنيند