 أمريكا لن ترسل قوات للقتال وأوكرانيا تنتظر دعما ″فعالا″ من الحلفاء! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.02.2022

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أمريكا لن ترسل قوات للقتال وأوكرانيا تنتظر دعما "فعالا" من الحلفاء!

أعلن مسؤول أمريكي أن بلاده تعتزم إعلان إجراءات جديدة قد تتضمن عقوبات ضد روسيا، بعد اعترافها باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك. لكن واشنطن ستواصل مساعيها الدبلوماسية! وأوكرانيا تنتظر دعما "واضحا وفعالا" من حلفائها.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وهو يلقي خطابا متلفزا في كييف 22.02.2022

الرئيس الأوكراني يقول "الآن سيتضح من الصديق والشريك الحقيقي لبلاده" ويطلب دعما "واضحا وفعالا" من الحلفاء الغربيين

تعتزم واشنطن إعلان إجراءات جديدة ضد روسيا اليوم الثلاثاء (22 شباط/ فبراير 2022) بعد التصعيد المثير في النزاع بشأن أوكرانيا. وقال مسؤول بارز في البيت الأبيض مساء أمس الاثنين "سنتخذ المزيد من الإجراءات غدا (الثلاثاء) لمحاسبة روسياعلى هذا الانتهاك الواضح للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها"، وأضاف أن الإجراءات يحتمل أن تتضمن عقوبات.

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وأوضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي إرسال قوات أمريكية للقتال في أوكرانيا. وأضاف المسؤول بأن هناك قوات روسية متواجدة في دونباس منذ ثماني سنوات، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو دوما. وقال "يبدو الآن أن روسيا ستعمل علانية في تلك المنطقة. وسنرد بمقتضى ذلك".

مواصلة الجهود الدبلوماسية

واتخذت واشنطن موقف الانتظار والترقب حيال أمر الرئيس فلاديمير بوتين للقوات الروسية بالانتشار داخل المناطق الانفصالية في أوكرانيا، مشيرة الى أن المسار الدبلوماسي ممكن طالما أن الدبابات الروسية لم تتحرك بعد. وقال المسؤول الأمريكي للصحافيين "سوف نقيم ما قامت به روسيا". وأضاف أن "انتقال القوات الروسية إلى دونباس لن يكون خطوة جديدة"، وأن بلاده "ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية الى حين تحرك الدبابات".

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تزايد حدة التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية

وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي ردا على اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمنطقتين الانفصاليتين باعتبارهما "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" وإرسال قوات إلى تلك المنطقة.

من ناحية أخرى نقلت رويترز عن شاهد قوله، إنه رأى طوابير من العربات العسكرية تشمل دبابات في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء في مدينة دونيتسك الانفصالية بعدما أمر بوتين وزارة الدفاع بإرسال قوات إلى المنطقتين "لحفظ السلام" في مرسوم أصدره بعد قليل من إعلانه الاعتراف باستقلال المنطقتين.

موسكوا لم تتفاجأ بموقف الدول الغربية

وردت روسيا على الموقف الغربي عن طريق المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا التي قالت إن موسكو لم تفاجأ برد الفعل الغربي على الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك. وقالت زاخاروفا مساء يوم الاثنين في تصريح لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا": "دعونا نعود لبعض الوقت، لأن السؤال الرئيس الآن هو: ما هو المنتظر؟ وكيف ستكون ردة فعل الغرب وما إلى ذلك؟ ألم نعلم كيف سيكون رد فعلهم؟ بالطبع نعلم. وأعتقد أن الشهرين الماضيين كانا دليلا واضحا للغاية. كذبوا ويكذبون وسوف يكذبون"، بحسب ما نقلته قناة "آر تي" الروسية.

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الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات ضخمة على روسيا

أوكرانيا تنتظر دعما واضحا من الحلفاء

من جانبه اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتدمير محادثات السلام واستبعد التنازل عن أي أراض، جاء ذلك في خطاب إلى الأمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا ملتزمة بالسلام والدبلوماسية بعدما اعترفت روسيا رسميا باستقلال منطقتين انفصاليتين مساء أمس الاثنين.

وأضاف أنه ينتظر خطوات "واضحة وفعالة" من الحلفاء للتحرك ضد روسيا، وقال سيتضح الآن من "الصديق والشريك الحقيقي" لكييف ومن يرغب في إثارة خوف روسيا بالكلمات، داعيا إلى قمة طارئة لزعماء أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا.

وقال في خطابه "إن الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك المحتلتين قد يمثل انسحابا أحاديا من اتفاقيات مينسك". وأوضح أن: "حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا ستبقى كما هي، على الرغم من تصرفات روسيا" وقال إن أوكرانيا "لا تخاف" من أحد، واصفا خطوة الكرملين بأنها "انتهاك لسيادة ووحدة أراضي" بلاده.

ع.ج (رويترز، د ب أ)

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