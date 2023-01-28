 أمريكا- صدمة بعد نشر فيديو لاعتداء الشرطة على رجل أسود قبل وفاته | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.01.2023

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أمريكا- صدمة بعد نشر فيديو لاعتداء الشرطة على رجل أسود قبل وفاته

أثار نشر مقطع فيديو يظهر اعتداء رجال شرطة على أمريكي أسود قبل وفاته احتجاجات في الولايات المتحدة، وسط تجدد الجدل حول عنف الشرطة. وقارن كثيرون وفاة تايري نيكولز بمقتل جورج فلويد في 2020.

مظاهرات في مدينة ممفيس احتجاجًا على وفاة الأمريكي الأسود تايري نيكولز بعد تعرضه للضرب من قبل رجال شرطة (27.01.2023)

مظاهرة في مدينة ممفيس احتجاجًا على وفاة الأمريكي الأسود تايري نيكولز بعد تعرضه للضرب من قبل رجال شرطة

نشرت سلطات مدينة ممفيس الأمريكية الجمعة (27 كانون الثاني/يناير 2023) مقطع فيديو مؤلمًا يظهر رجال شرطة ينهالون ضربًا على رجل أسود في التاسعة والعشرين أفضى إلى وفاته، ما أثار احتجاجات محدودة في عدد من المدن الأمريكية تنديدًا بسلوك الشرطة، دون أن تتطور إلى اضطرابات كان يخشاها المسؤولون.

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ووجهت إلى خمسة من عناصر شرطة ممفيس، وجميعهم أيضًا من السود، تهمة القتل من الدرجة الثانية لإقدامهم على ضرب تايري نيكولز، الذي توفي في المستشفى في 10 كانون الثاني/يناير بعد ثلاثة أيام على توقيفه بشبهة "القيادة المتهورة".

ويُظهر مقطع فيديو طويل التُقط بكاميرات الشرطة وكاميرا لمراقبة الشوارع عناصر الشرطة يعتقلون نيكولز ويحاولون تثبيته باستخدام صاعق ثم مطاردته بعد محاولته الفرار منهم. وتظهر مشاهد لاحقة من الفيديو الذي يمتد قرابة الساعة وتُسمع في أجزاء منه أصوات، نيكولز وهو يبكي وينادي والدته ويئن بينما كان الشرطيون ينهالون عليه لكمًا وركلًا.

وخلال مؤتمر صحافي في وقت سابق الجمعة، دعت والدة الضحية روفون ويلز إلى التزام الهدوء، لكنها توجهت إلى رجال الشرطة الذين ضربوا ابنها "حتى الموت" على حد تعبيرها، بالقول "لقد تسببتم بالعار لعائلاتكم بفعلتكم هذه".

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع والدة نيكولز التي قال إنها "من الواضح أنها تعاني ألمًا شديدًا"، وأثنى على "شجاعة الأسرة وعزيمتها" و"مناشدتها القوية" للحفاظ على سلمية الاحتجاجات.

لقطة من الفيديو الذي نشرته سلطات مدينة ممفيس ويوثق تعرض تايري نيكولز للضرب من قبل الشرطة (07.01.2023)

لقطة من الفيديو الذي نشرته سلطات مدينة ممفيس ويوثق تعرض تايري نيكولز للضرب من قبل الشرطة (07.01.2023)



مظاهرات في عدة مدن
ونيكولز أب لطفل عمره أربعة أعوام، وكان يعمل لدى شركة فيديكس. وكان يحب التزحلق على ألواح الركمجة والتقاط الصور، وكان على ذراعه وشم يحمل اسم والدته. وقالت ويلز في المؤتمر الصحفي: "قلبي يعتصر ألمًا ... أن تعرف أم أن ابنها كان يناديها في وقت الحاجة ولم أكن بجانبه"، وأضافت: "ابني كان طيب القلب ... كان صالحًا. لا يوجد إنسان كامل لكنه كان قريبًا من ذلك".

وخرجت احتجاجات في ممفيس وواشنطن ونيويورك وفيلادلفيا وأتلانتا ومدن أخرى مساء الجمعة وإن بقيت محدودة وسلمية إلى حد كبير. في وسط مدينة ممفيس، تجمع حوالى 50 متظاهرًا في حديقة عامة وأغلقوا لاحقًا طريقًا رئيسيًا وساروا هاتفين "لا عدالة، لا سلام" و"قولوا اسمه: تايري نيكولز".

وقال البيت الأبيض إن كبار موظفيه عرضوا على رؤساء بلديات أكثر من 12 مدينة، من بينها أتلانتا وشيكاغو وفيلادلفيا تقديم مساعدة فدرالية في حال خروج تظاهرات. وقارنت قائدة شرطة ممفيس سيريلين ديفيس الفيديو بمشاهد ضرب رودني كينغ عام 1991 والتي أعقبتها أيام من أعمال شغب خلفت عشرات القتلى.

صورة الأمريكي تايري نيكولز الذي توفي بعد تعرضه للضرب على يد رجال الشرطة (07.01.2023)

صورة الأمريكي تايري نيكولز الذي توفي بعد تعرضه للضرب على يد رجال الشرطة

وقالت ديفيس: "كنت في أجهزة تطبيق القانون أثناء حادثة رودني كينغ، وهذا يشبه كثيرًا ذلك النوع من السلوك"، مضيفة: "بل أقول إنه نفس السلوك، إن لم يكن أسوأ". وكانت والدة نيكولز قد اتهمت الشرطة بمحاولة إخفاء ضرب ابنها بعد أن جاؤوا إلى منزلها لإبلاغها بأنه أوقف بسبب القيادة تحت تأثير الكحول وبأنهم اضطروا لاستخدام رذاذ الفلفل والصاعق بعد مقاومته تكبيلهم له.

"جورج فلويد" جديد؟
وقارن كثيرون وفاة الشاب بمقتل جورج فلويد في أيار/مايو 2020، الأمريكي الأسود الذي قضى اختناقًا تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس. وأثار فيديو مقتل فلويد موجة من الاحتجاجات العنيفة في أنحاء البلاد وخارجها، وأعاد إطلاق الجدل بشأن العنصرية وسلوك الشرطة الوحشي في الولايات المتحدة. وأدين الشرطي ديريك شوفين بالقتل في قضية غير مسبوقة، بعد أن ضغط بركبته على رقبة فلويد لنحو عشر دقائق.

وبعد عامين من مقتل فلويد، بلغ عدد الذين قتلوا في احتكاك مع الشرطة مستوى قياسيًا هو الأعلى منذ عشر سنوات وصل إلى 1186 قتيلًا خلال العام 2022، وفق ما أورد موقع "مابينغ بوليس فايلنس" (مسح عنف الشرطة)، وبينهم 26% من السود في حين أنّهم لا يمثّلون سوى 13% من مجموع السكان.
ويرى الناشطون أن المشكلة تكمن في الصلاحيات الواسعة الممنوحة للشرطة الأمريكية لتوقيف أشخاص حتى في قضايا مخالفات صغرى. ورأت كاثي سينباك مديرة الفرع المحلي للاتحاد الأمريكي للحقوق المدنية أنه "يجب أن نتوقف عن الاعتماد على الشرطة لمعالجة المشكلات المرتبطة بالفقر أو سوء الاستثمار في بعض الأحياء"، مضيفة أن "هذا يقود إلى أعمال أكثر تواترًا وغير مفيدة وعدوانية". وبحسب أرقام منظمة هيومن رايتس ووتش، قتلت الشرطة الأميركية حوالى 600 شخص في عمليات تدقيق مروري منذ 2017.

العنصرية في صفوف الشرطة الأمريكية


"خوف كبرنا عليه ونعيش معه"!
وفي حديقة عامة في ممفيس حيث كان يقيم نيكولز، وضعت أزهار وأضيئت شموع قرب لافتات كتب عليها "العدالة لتايري". وقال روبرت والترز (67 عامًا) الذي جاء في زيارة إلى المدينة مع زوجته إنهما سيعودان إلى منزلهما في فرجينيا تجنبًا لاندلاع أعمال عنف. وأضاف لفرانس برس: "أنا مواطن أسود في أمريكا وهذا الخوف شيء كبرنا عليه ونعيش معه" في إشارة إلى عنف الشرطة.

وأوقف الشرطيون الخمسة المتورطون في ضرب نيكولز الخميس بعد تحقيق داخلي سريع توصل إلى أنهم استخدموا القوة المفرطة ولم يقدموا المساعدة. وإضافة إلى تهمة القتل من الدرجة الثانية، يُتهم عناصر الشرطة بالاعتداء المشدد والخطف المشدد.

وأطلق سراح أربعة منهم بكفالة، على ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن وثائق قضائية. وحقيقة أن الشرطيين من السود "تؤلم"، وفق والترز.

وقال: "قد تعتقد أن هؤلاء الأشخاص، يجب أن يعرفوا (أكثر من غيرهم)، لكن الأمر يظهر أن أي شخص يمكن أن يقع في الفخ"، وأضاف: "أريد فحسب أن يحافظ الناس على الهدوء وألا يتسببوا بأضرار أو أذى".

م.ع.ح/ع.أ.ج (أ ف ب)

  • Ein Graffitikunstwerk auf einer Backsteinwand zeigt das Gesicht George Floyds sowie seinen Namen als großformatigen Schriftzug, außerdem die Namen weiterer afro-amerikanischer Opfer von Polizeigewalt in den USA. Das Gemälde ist in hellblau und orange gehalten. Vor dem Gemälde liegen Gegenstände und Protestschilder, die Trauernde hinterlassen haben.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    مينيابوليس

    هز العالم مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد في 25 آيار/ مايو عام 2020 بعد ضغط شرطي بركبته على رقبة فلويد. مقتله أطلق موجة من التظاهرات تحت شعار "حياة السود مهمة". في مدينته وحيث قتل تنتشر صور مرسومة على جدران.

  • Ansicht einer Wand in der Hennepin Avenue in Minneapolis, auf der die Gesichter von George Floyd, Eric Garner, Breonna Taylor, Tamir Rice und Philando Castile zu sehen sind.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    وجوه مختلفة ورسالة واحدة...

    على هذا الجدار رسمت وجوه مواطنات ومواطنين أميركيين من أصول أفريقية قضوا نحبهم نتيجة عنف الشرطة. جورج فلويد، إيريك غارنر، بريونا تايلر، تامير رايس، فيلاندو كاستل. تعددت الوجوه والنتيجة واحدة.

  • Ein Wandgemälde von George Floyd ganz in schwarz-weiß. Davor liegen im Schnee Blumen und andere Gedenkstücke.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    رسائل مختلفة

    فن الشارع المعادي للعنصرية في الولايات المتحدة تنوع بين صور على الجدران إلى صور معلقة على الرصيف تحيطها باقات الورد ورسائل ضد العنصرية.

  • Auf dem verschneiten Union Square in New York City prangt ein grau-schwarz-weißes Wandgemälde hinter einem blauen Briefkasten, auf dem der Schriftzug Black Lives Matter sowie die Namen derer zu lesen sind, die Opfer von Polizeigewalt geworden sind.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    نيويورك

    "حياة السود مهمة" الجملة التي حركت مئات آلاف المتظاهرين المناهضين للعنف ضد السود. هذه الصورة في مانهاتن في قلب مدينة نيويورك، خُطت عليها أسماء ضحايا من أصول أفريقية على يد الشرطة.

  • Ein Wandgemälde in Washington, D. C.: Eine schwarze Faust hält eine US-amerikanische Flagge in die Höhe, auf der Black Lives Matter steht.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    واشنطن بعد تنصيب الرئيس بايدن

    في العاصمة واشنطن، في قلب الصورة جورج فلويد وحوله ضحايا آخرين. جملة "حياة السود مهمة" كتبت بألوان العلم الأميركي، في إشارة إلى المواطنة والمطالبة بالمواساة.

  • Diese Streetart zeigt eine schwarze Frau mit pinkem, langen Haar. Um sie ist der Schriftzug Fight the Power in rot angeordnet.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    أغنية ورمز

    أغنية "Fight the Power" لفريق "Public Enemy" على جدار في مدينة واشنطن. أغنية الهب هوب الشهيرة ظهرت عام 1989 تطالب بالحرية والمساواة للمواطنين من أصول أفريقية.

  • Ein goldenes Portrait des Bürgerrechtlers Martin Luther King jr.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    الحاضر الغائب

    مارتن لوثر كينغ جونيور زعيم الحركة المطالبة بالحقوق المدنية للسود في الولايات المتحدة في ستينات القرن الماضي. "عندي حلم"، "I have a dream" جملته الشهيرة التي مازالت حية، رغم مقتله في الرابع من أبريل 1968.

  • George Floyds Kopf vor einem gelben Hintergrund auf einer Häuserecke in Venezuela.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    حتى في فنزويلا

    في مدينة فالنسيا في فنزويلا المجاورة للولايات المتحدة، صورة جورج فلويد على جدار. رئيس بلدية المدينة طلب رسم الصورة مع مايكروفون، للتذكير بأن فلويد كانت له محاولات في عالم غناء الراب.

  • George Floyds Gesicht neben dem knalligen, rot-gelben Schriftzug I can't breath

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    برلين ...

    على جدار برلين ، فلويد حاضر مع جملته الاخيرة قبل أن يموت خنقا تحت ركبة شرطي: "لا أستطيع التنفس".

  • An einer Gebäudewand in Köln recekn auf einem schwarz-blauen Gemälde Aktivistinnen und Aktivisten ihre Fäuste in die Höhe und halten ein Black Lives Matter-Schild

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    كولونيا

    تظاهر الآلاف في ألمانيا لنصرة حركة "حياة السود مهمة"، في رابع أكبر مدينة بألمانيا، مدينة كولونيا، حيث رسمت هذه الصورة.

  • An einem sonnigen Tag in Gazastadt läuft eine Frau mit pinkem Kopftuch und Jeans an einer Mauer vorbei, auf der ein Portrait von George Floyd zu sehen ist, außerdem die Slogans We Are Not Numbers und Black Lives Matter und zwei Hände, eine schwarz, eine weiß, die ein Herz bilden.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    حتى في غزة

    فلويد وصل إلى قطاع غزة، غادر الحياة لكن طريقة قتله بلغت كل مكان. أدانت محكمة أميركية ديريك تشوفين، الشرطي الذي مات فلويد تحت ركبته ولم يسمح له بالتنفس. يواجه ديريك شوفين (45 عاما) حكما بالسجن لمدة 40 عاما كحد أقصى في التهمة الأكثر خطورة وهي القتل من الدرجة الثانية. إعداد: كريستينا ليهنين/ عباس الخشالي.