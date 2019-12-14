أمريكا.. ردود قوية على أكاديمي ألف كتابا يدعو لتقنين الهيروين

بعد دراسته للمخدرات واستخداماتها وتآثيرها على الصحة لأكثر من 25 عاما، قرر أستاذ علم الاجتماع وعلم الأعصاب كارل هارت الدعوة لتقنين استخدام المخدرات بالولايات المتحدة.
ويحكي هارت في كتابه "استخدام المخدرات للبالغين" عن تجربته للهيروين لأول مرة، حينما كان في الأربعين من عمره ويعمل أستاذا بجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، وفقا للنسخة الدولية من موقع "بيزنس إنسايدر".
ويصف هارت استخدامه للمخدرات بكونه "إبداعيا مثل استخدام المشروبات الكحولية"، حيث يدعي أن بعض المواد المخدرة يمكن أن تحقق "فوائد ذهنية على المدى القصير، مثل زيادة الانتباه وسرعة الاستجابة".
ويقول هارت إن عائلته تدعم استهلاكه للهيروين، فهو يستهلكها بشكل ”يساعده على تحقيق التوازن" في حياته، كما أنه "قادر على تحمل مسؤولياته كأكاديمي وكزوج وأب"، وفقا لما يذكره في كتابه.
ويرى هارت أن الاعتقاد بأن التجريم سيؤدي إلى ”عدم استخدام الناس للمخدرات" هو أمر "سخيف وغير ناضج"، فهو مقتنع بأن على الولايات المتحدة تنظيم ”الاستخدام الإبداعي للمخدرات وتعليم الناس استخدامها بشكل أمن"، على حد قوله.
ويعد الهيروين مادة فعالة في علاج الألم حيث يُصنف ضمن مجموعة مواد مسكنة للألم مستخلصة من الأفيون، ولكن استهلاكه يخلق على المدى الطويل اعتماد للجسم عليه ويمكن أن يؤدي لمشاكل في التنفس والوفاة في بعض الحالات.
ويعتبر الهيروين بالتحديد سببا في نصف حالات الوفاة بسبب تعاطي المخدرات في الولايات المتحدة، حيث فقد حوالي 15 ألف شخص حياتهم بسبب الإفراط في تعاطي المخدرات، ومن بينها الهيروين، في عام 2018.
ويتخوف الكثيرون من أن الدعوة لتقنين استهلاك المخدرات يمكن أن تفتح الباب واسعا للإفراط في التعاطيوما يترتب على ذلك من مشاكل جسدية ونفسية واجتماعية.
وحذرت مديرة عيادة ستانفورد لتشخيص الإدمان أنا ليمبك من خطورة تعاطي المخدرات، ومن ضمنها الهيروين، بمقدار ثقيل ومنتظم حيث يجعل الشخص أكثر عرضة للإدمان. ونبهت ليمبك إلى أن استهلاك المواد المخدرة على المدى الطويل يعتبر ”ساما للخلايا العصبية".
أما مديرة المعهد القومي لتعاطي المخدرات بالولايات المتحدة نورا فولكوف فتشير إلى أدلة علمية تثبت أن "الاستهلاك المستمر للمخدرات يمكنه إحداث تغيير في المخ"، فضلا عن ”أعراض الانسحاب المؤلمة والمنهكة" في حالة التوقف عن تعاطيه.
د.ب/ ص.ش
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المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها
بداية اليوم
جيسي تبقى في مقعد الأطفال داخل السيارة في الوقت الذي تسحب فيه شريل عربة الأطفال من الصندوق الخلفي للتوجه مع البنت الصغيرة إلى مركز التسوق. لا تقوم السيدة المتقاعدة شريل في الغالب بهذه الرحلات، لأنها تكون متعبة. فهي تفضل البقاء في البيت مع الطفلة الصغيرة أو تذهب معها إلى ساحة اللعب، أو تقومان بزيارة أخت جيسي التي تسكن عند أقارب.
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المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها
تنفس الصعداء في يوم مجهد
تربية بنت تبلغ من العمر ثلاث سنوات أمر يجهد امرأة عمرها 71 سنة. في الولايات المتحدة الأمريكية يزداد عدد الأجداد المرغمين على السهر من أجل تربية الأحفاد، لأن الأبوين مدمنان على المخدرات، لاسيما من خلال استعمال أفيونيات توجد أيضا في أدوية مهدئة. وتفيد دراسات أن 12 في المائة من الأطفال في ولاية أريزونا يعيشون لدى أقارب مثل الخالة شريل، وبينهم تسعة في المائة لدى الأجداد.
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المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها
متاعب بيروقراطية وعدم مساواة
بداية يوليو/ تموز الفائت 2018 دخل حيز التنفيذ في الولايات المتحدة الأمريكية قانون يُراد منه مساعدة الأجداد الذين يسهرون على تربية أحفادهم. ومن بين الأشياء التي ينص عليها القانون تقديم معلومات حول حق التبني، والخدمات الاجتماعية ودعم التطبيب النفسي. لكن القانون لا يحل مشكلة تتمثل في أن أعضاء العائلة الذين يربون طفلا لا يحصلون على نفس الدعم المالي مثل الآباء بالتبني.
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المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها
قسط من المتعة
جيسي كانت تخاف قبل جلوسها لأول مرة فوق أرجوحة على شكل خيل. عندما اشترت شريل التذاكر، سأل الرجل خلف الشباك عن جيسي. "إنها ابنتي"، أجابت شريل. وهي تعتقد أن والدة البنت ماتزال على قيد الحياة، لكنها لا تعرف أين وهل تخضع لإعادة تأهيل من المخدرات. والمرة الأخيرة تمت رؤيتها في الخريف الماضي.
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المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها
السهر على أن تستمر الحياة
شريل تعلم أنه بسبب سنها لن تشهد جيسي وهي في سن الرشد. فهي تعاني من مشاكل صحية والحياة مع جيسي ترهقها ـ لكن ذلك يجلب لها أيضا الكثير من الفرح. شريل تعتقد أنه من المهم بالنسبة إلى البنت أن تكبر في حضن العائلة بدلا من أن تكبر عند غرباء. وإذا توفيت شريل، فإن ابنها، عم جيسي سيعتني بالصغيرة.
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المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها
أفراح الأحد
يوم الأحد تذهب شريل وجيسي إلى الكنيسة. وجيسي صغيرة للمشاركة في القداس، لكنها تذهب إلى قداس الأطفال. بعدها تلتقيان مع أسر أخرى في قاعة البلدية. والكنسية تدعم شريل التي فقدت ثلاثة أزواج وابنا بسبب الإدمان على المخدرات. وجيسي هي أملها الأخير، تعتقد شريل.
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المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها
دفع ماما إلى الأمام
شريل تعاني من آلام ظهر مستمرة والتهاب المفاصل في اليدين وآلام النسا في الرجلين. وهي تضع حزاما لدعم الظهر من شأنه التقليل من الآلام، وتحتاج إلى أدوية مهدئة. ولا خيار آخر أمامها، لاسيما إن أرادت طفلة صغيرة اللعب معها ومشاكستها.
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المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها
عيد ميلاد سعيد
جيسي تحتفل بعيد الميلاد ـ أضحى عمرها ثلاث سنوات. وشريل استدعت فقط عددا قليلا من الضيوف، لكي لا تشعر البنت الصغيرة بالإجهاد. جيسي لها أخت وأخ: أختها الأكبر تعيش عند أخ شريل وزوجته اللذين لم يتمكنا من تربية طفلين. أما أخ جيسي الصغير فتبنته عائلة غريبة.
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المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها
مشاكل صحية
قبيل شعور والدة جيسي بآلام الوضع كانت لا تزال تأخذ الميثامفيتامين. وعندما رأت جيسي نور الحياة كانت تصرخ وتبكي وترتعش ـ وهي أعراض تقليدية أثناء التخلص من المخدرات. منذ تلك اللحظة وجيسي تقاوم جملة من المشاكل الصحية، وهي تخضع للمراقبة الطبية لتفادي أضرار إضافية.