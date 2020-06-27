أمريكا خارج قائمة دول مقترحة لإعادة فتح حدود الاتحاد الأوروبي أمامها

خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي وفضاء شنغن وضعت لائحة تضم 15 دولة يسمح لمواطنيها بدخول الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من تموز/ يوليو المقبل، وتستثني اللائحة الولايات المتحدة وتشمل الصين بشروط، كما أفادت مصادر دبلوماسية.
ولم يتخذ البعض أي موقف وأمام العواصم مهلة حتى الساعة 18,00 من نهار اليوم السبت (27 حزيران/ يونيو 2020) الساعة 16,00 (ت غ) لإعطاء رد بحسب مصادر أوروبية، تتخذ الرئاسة الكرواتية الدورية بعدها المسار الواجب اتباعه.
وتتضمن اللائحة 14 بلداً هي الجزائر واستراليا وكندا وجورجيا واليابان ومونتينيغرو والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس والأوروغواي إضافة إلى الصين، شرط المعاملة بالمثل، أي أن تستقبل تلك الدول على أراضيها المسافرين القادمين من الاتحاد الأوروبي بحسب مصدر دبلوماسي. كما يستقبل رعايا أندورا وموناكو والفاتيكان وسان مارينو.
ولا تشمل القائمة الولايات المتحدة الأكثر تضرراً بوباء كوفيد-19 من حيث عدد الإصابات والوفيات مع 124732 وفاة لأكثر من 2,4 مليون حالة، كما لا القائمة البرازيل وروسيا. وقال مصدر أوروبي إنه ستتم مراجعة القائمة كل أسبوعين.
ورغم أن مراقبة الحدود من صلاحية كل دولة، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التنسيق قدر الإمكان حول المسافرين الذين يسمح لهم دخول أراضيه بسبب حرية التنقل التي استؤنفت في فضاء شنغن مع رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.
والتنقل غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي محظور منذ منتصف آذار/ مارس. وسيرفع هذا الإجراء تدريجياً اعتباراً من الأول من تموز/ يوليو من خلال السماح بالدخول للزوار الآتين من دول أوضاعها الوبائية مشابهة لدول الاتحاد حيث تراجع تفشي الفيروس بشكل كبير.
وأبدت دول سياحية رغبتها في تسريع هذه الخطوة، إذ بدأت اليونان اعتباراً من 15 حزيران/ يونيو بإعادة فتح مطاراتها أمام دول خارج الاتحاد كالصين ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية. وطالبت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو " بالتوصل سريعاً إلى اتفاق".
والاقتراح الأوروبي يحدد عدة معايير وبائية لإدراج بلد على هذه القائمة خصوصاً معدل الإصابات الجديدة بكوفيد-19يكون قريباً أو دون 16 لكل 100 ألف نسمة (وهو المعدل في الاتحاد) خلال الأيام الـ 14 الماضية. وأيضا الاتجاه نحو استقرار أو تراجع عدد الحالات الجديدة وكذلك التدابير المطبقة في بلد لمكافحة الفيروس منها نسبة إجراء فحوص كشف الإصابة. وأعلنت دول أعضاء أن البيانات الوبائية التي تقدمها بعض الدول خصوصا الصين "لا يمكن الوثوق بصحتها".
م.م/ع.ج (أ ف ب)
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
ساحل بودريس بريلا في كرواتيا
تستهوي كرواتيا السياح الألمان لأنّ الوصول الى الدولة المطلة على بحر الأدرياتيك ممكن بسياراتهم الخاصة. وهكذا تُهرع قوافل السيارات التي تحمل أرقاماً ألمانية في الصيف إلى منتجع ماركارسكا على شاطئ الريفيرا. هذه السواحل المسماة "بريلا"، ويظهر في الصورة جزؤها المعروف بـ "بودريس"، هي من أجمل سواحل كرواتيا.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
فارنه مونده في ألمانيا
من المرجح ان يبقى هاشتاغ "ابق في البيت" قائما في موضوع عطل صيف عام 2020 بأوروبا، وسيذهب كثير من الألمان لقضاء عطلهم داخل بلدهم، سواحل ألمانيا على بحر البلطيق في ميكلينبورغ فيسترن بوميرانيا تتصدر قائمة السواحل التي يحتمل أن يزورها الألمان هذا الصيف. ساحل فارنه مونده الجميل يبلغ طوله 15 كيلومترا، فإذا كان الطقس جميلا فمتعة العطلة مضمونة هنا.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
سانكت بيتر اوردنغ في ألمانيا
لا ساحل جميل على بحر البلطيق مثل شاطئ سانكت بيتر أوردنغ بولاية شلزفيغ هولشتاين، فعلى امتداد 12 كيلومتراً وبعرض يصل إلى 2 كيلومتر، يعوم الناس مع الموج، والمحطة المثالية لاسترخاء مريح على الساحل هي الاستلقاء على كراس للراحة انتشرت في هذا الشاطئ. هذا العام وضعت فاصلات تباعد بين الكراسي، وبوسع الزائر أن يبحر في الماء أو يمارس رياضة ركوب الأمواج.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
شاطئ بلايا ايس ترينس في مايوركا بإسبانيا
بالنسبة لكثير من الألمان تمثل شواطئ بلايا وكاليه وموانئ مالوركا الوجهة المثلى لقضاء عطلة الصيف. فهي لا تبعد أكثر من 45 دقيقة بالسيارة عن العاصمة الجميلة لابالما، التي يمتد فيها الساحل المقوس الجميل المعروف بايس ترينس بمياهه الزرقاء الصافية. هذا الساحل ومناظره الخلابة يخضع لسياسة حماية بيئية خاصة.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
بلايا لاباروسا في إسبانيا
تمتلك إسبانيا 566 شاطئاً منتشرة على مدى 8 آلاف كيلومتر على ضفاف المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. واحد من أكثر الشواطئ شعبية هو بلايا لاباروسا الواقع في أقصى الجنوب على ساحل لا لوز في الأندلس. بوسع المرء هنا أن يسترخي بمنتهى الراحة. منطقة لاباروسا حازت على جائزة "العلم الأزرق" الخاصة بالاتحاد الأوروبي لمطابقتها لمعايير الحفاظ على البيئة.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
كاموغالي في إيطاليا
بالنسبة للألمان أقصر طريق إلى إيطاليا والبحر الأبيض المتوسط يمر عبر النمسا وسويسرا عبر ساحل ليغوريان. وأشهر الأماكن في إيطاليا هي بوتوفينو، سينك تيره وسان ريمو. يعرف هذا الساحل بساحل الريفيرا الإيطالي وتتوزع عليه مدن ساحرة تتباعد عن بعضها بشواطئ تعج بالمصيفين. أجملها هو كامو غالي.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
ليسكاليه في فرنسا
يختلط الريفيرا الإيطالي بالريفيرا الفرنسي هنا ويصبح اسمه "كوت دا زور" قرب الشواطئ الباذخة الغارقة بالأنوار في كان ونيس، تتعاقب الموانئ هنا على طول الساحل، وأغلبها لا يمكن الوصول إليه سوى سيراً على الأقدام أو بالإبحار بزورق. شاطئ ليسكاليه قرب سانت تروبز ذو شعبية كبيرة، ولا يستوجب الدخول إليه أي تعريفة، بل يمكن للمرء ان يدخله بسيارته مجاناً.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
كيريما في فرنسا
المصطافون الذين لا تخيفهم الرياح ولا الأمطار، والذين يفضلون الأماكن المعزولة الهادئة يجب عليهم الاتجاه إلى شمال فرنسا. مناطق بريتاني وكوت دامور وفينيستيري بكثبانها الرملية تناسب مزاجهم. أكبر هذه المجموعة تلك الواقعة قرب كيريما الممتدة على مسافة خمسة كيلومترات. وخلف كل هضبة صغيرة يمتد شاطئ جميل، وكل شاطئ يفوق الذي سبقه جمالا.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
شاطئ إلاّفونيسي في جزيرة كريت باليونان
إلى أي جزيرة تريد أن تذهب؟ في اليونان 3000 جزيرة، لذا على المرء أن يعرف ما يريد بدقة. أكبر جزر اليونان هي كريت التي يقصدها سنوياً أكثر من مليون زائر يبحثون عن الشمس. الرمال تلمع تحت أشعة الشمس وعلى ضفاف الرمال تمتد المياه الزرقاء التي يعشقها المصطافون. واحد من أجمل هذه الشواطئ هو إلاّ فونيسي بشاطئه الرملي الناعم.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
باريا دو مارينا في البرتغال
لشاطئ "الغارفه" وجوه عدة، فهو مناسب للعائلات المصطافة، ومناسب لمن يعشقون الحفلات على الساحل، كما تجتذب أمواجه ونور شمسه عشاق التزلج على الماء. الحافات الصخرية التي يصل ارتفاعها إلى 30 متراً تحمي المنطقة وتجعل من باريا دو مارينا أحد أجمل الشواطئ في البرتغال. وبوسع من يجلس في ميرادورا أن يستمتع بالمنظر البانورامي الساحر.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
شاطئ أورزيشوفو في بولندا
تجذب سواحل بحر البلطيق في بولندا السائحين الألمان لا سيما أنّ الفنادق والمطاعم فيها منخفضة الأسعار. تمتد المنتجعات على سواحل البحر بطول 800 كيلومتر، وأشهرها مراكز الجذب السياحية في سوينويسكي أو كولوبريزغ، التي تبعد المصطافين عن ضجيج المدن وحركتها الصاخبة.