أمريكا تعيد فتح المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغن بعد شكوك أمنية

أعادت الولايات المتحدة فتح المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغان بعد إغلاقه بشكل مؤقت لدواع دفاعية اليوم الأحد (12 فبراير/ شباط 2023)، بحسب بيان إدارة الطيران الاتحادية.

وقالت الهيئة في بيان "أغلقت هيئة الطيران المدني الفدرالية لفترة وجيزة جزءًا من المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغن لدعم عمليات وزارة الدفاع. وأعيد فتح المجال الجوي".

تواصلت وكالة فرانس برس مع وزارة الدفاع (البنتاغون) التي لم ترد على التساؤلات على الفور.

وكان قد ورد تحذير في البيان من أن الطيارين الذين سينتهكون التقييدات سيكونون عرضة للاعتراض والاعتقال.

وفي كندا، قال رئيس الوزراء جاستن ترودو اليوم الأحد إن المحققين الكنديين يتعقبون حطام الجسم الطائر الغامض الذي أسقطته مقاتلات أمريكية فوق أراضي يوكون، وقال كبير مشرعي مجلس الشيوخ الأمريكي إن الجسم، وآخر أٌسقط قبالة ساحل ألاسكا، بدا أنهما منطادان.

وقال ترودو للصحفيين "تعمل فرق البحث على الأرض، وتتطلع إلى العثور على الجسم وتحليله". ولم يشر إلى ماهية الجسم ولكنه قال إنه "مثل تهديدا منطقيا لأمن الرحلات الجوية المدنية". وأضاف "أمن مواطنينا هي أولويتنا القصوى وذلك سبب اتخاذي قرار إسقاط ذلك الجسم الغامض".

حالة تأهب

ودخلت أمريكا الشمالية حالة تأهب مرتفعة بسبب حالات اقتحام لمجالها الجوي عقب ظهور منطاد صيني أبيض وملفت للنظر في الأجواء الأمريكية هذا الشهر. وتسبب المنطاد الذي بلغ طوله 60 مترا، والذي اتهمت واشنطن بكين باستخدامه للتجسس على الولايات المتحدة، في حادث أدى إلى إلغاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن رحلة مخططا لها إلى الصين قبل ساعات فقط من الوقت الذي كان مقررا لإقلاعه.

وأغلق المسؤولون الأمريكيون المجال الجوي لمرتين في 24 ساعة، قبل أن يعاودوا فتحه سريعا. واليوم الأحد، أغلقت إدارة الطيران الاتحادية المجال الجوي فوق بحيرة ميشيجان. وأمس السبت، نشر الجيش الأمريكي طائرات مقاتلة في مونتانا للتحقيق في حالات اختراق لسرعة الرادار هناك.

وتنفي الصين أن المنطاد الأصلي كان يُستخدم للمراقبة، قائلة إنه مركبة بحوث مدنية، ونددت بإسقاط الولايات المتحدة للمنطاد قبالة سواحل ولاية ساوث كارولاينا يوم السبت الماضي.

ومع تركيز مسؤولي الجيش والمخابرات حديثا على التهديدات الجوية، أُسقط جسمان طائران آخران على الأقل فوق أمريكا الشمالية خلال مطلع الأسبوع.

البحث عن الحطام

وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي في مقابلة مع محطة إيه.بي.سي التلفزيونية الأحد إن مسؤولي الأمن القومي الأمريكيين يعتقدون أن الجسمين الطائرين، اللذين أُسقط أولهما فوق البحر المتجمد بالقرب من ديدهورس بولاية ألاسكا يوم الجمعة ودُمر ثانيهما فوق يوكون أمس السبت، كانا منطادين.

وأضاف "يعتقدون أنهما (منطادان) كذلك، أجل، ولكن أصغر كثيرا من الأول".

وقال البيت الأبيض إن الجسمين المُسقطين حديثا "لم يشبها من قريب"المنطاد الصيني، مكررا وصف شومر للجسمين بأنهما "أصغر كثيرا".

وقال شومر إنه واثق من أن المحققين الأمريكيين الذين يمشطون المحيط قبالة سواحل ولاية ساوث كارولاينا لاستعادة الحطام والأجهزة الإلكترونية من المنطاد الأصلي سيخلصون إلى سبب استخدام المنطاد. وأضاف "يحتمل أن نستطيع جمع جميع أجزاء منطاد المراقبة الكامل هذا وأن نعرف بالضبط ما يجري".

رئيس الوزراء جاستن ترودو

مساع كندية

ربما يواجه المحققون الكنديون الذين يحاولون جمع أجزاء ما أٌسقط فوق يوكون تحدياتهم الخاصة. فيوكون هي منطقة يندر فيها السكان في أقصى شمال غرب كندا المتاخم لولاية ألاسكا. وربما يكون البرد قارسا في الشتاء، ولكن درجات الحرارة معتدلة على نحو غير معتاد في هذا الوقت من العام وهو ما من شأنه تسهيل جهود استعادة الحطام.

وقال مايكل مكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، متحدثا لمحطة فوكس نيوز، إن المنطاد الذي أُسقط فوق ساحل ساوث كارولاينا كان في مهمة للحصول على صور لمواقع نووية أمريكية حساسة. وأضاف "يريدون الحصول على صور، والحصول على معلومات عن قدرتنا العسكرية، وبالتحديد النووية.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)