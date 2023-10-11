أمريكا "تعمل" مع إسرائيل ومصر لإنشاء ممر آمن للمدنيين في غزة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين، الأربعاء (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، إن إدارة الرئيس بايدن تجري مناقشات نشطة مع إسرائيل للمساعدة في توفير ممر آمن لنقل المدنيين من غزة مع قيام إسرائيل بضرب القطاع في أعقاب هجوم دام شنته حماس في مطلع الأسبوع.

وأضاف كيربي "نناقش هذا الأمر بنشاط مع نظرائنا الإسرائيليين والمصريين. نؤيد ممرا آمنا للمدنيين". واستدرك المتحدث الأمريكي قائلا: "نعتقد أن الممر الآمن مهم ونرغب في أن نرى ممرا آمنا مفتوحا".

ويشار إلى أنه لم ترد تعليقات من مصر وإسرائيل حول هذه الفكرة.

وكشف كيربي أن 22 أمريكيا قتلوا وما زال مصير 17 آخرين في إسرائيل غير معلوم.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قال في وقت سابق إنّ واشنطن تتحدث أيضا مع إسرائيل ومصر بشأن فكرة إنشاء ممر آمن للمدنيين للخروج من غزة.

واشنطن "قلقة" من ضربات حزب الله تجاه إسرائيل

كما أعرب كيربي عن "قلق" بلاده "الواضح" من القصف الصاروخي الذي ينفذه حزب الله اللبناني تجاه شمال إسرائيل منذ الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس، يوم السبت الماضي، قائلا: "نتابع بقلق بعض الهجمات الصاروخية عبر الحدود الشمالية لإسرائيل، ومصدرها بطبيعة الحال حزب الله".

وفي حدث ذي صلة نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هاغاري وقوع أي حادث أمني شمالي البلاد، قائلا إنّ الجيش يتحقق من السبب وراء دوي صافرات الإنذار للتحذير من هجوم بطائرات مسيرة.

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية قد ذكرت في موقعها الإلكتروني مساء اليوم أن إسرائيل تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة قادمة من لبنان، يصاحبه هبوط مسلحين بطائرات شراعية.

وأذهل إسرائيل الهجوم واسع النطاق الذي شنه مسلحو حماس من قطاع غزة جنوبا السبت الماضي، وانتقمت له بضربات جوية ضخمة ضد القطاع الذي تحكمه الحركة.

ويشار إلى أن حركة حماس، وهي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى أنها منظمة إرهابية.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن مسؤوليته عن هجوم صاروخي على موقع إسرائيلي قرب الحدود اللبنانية صباح اليوم، قائلا إنّ إطلاق الصواريخ كان انتقاما للهجوم الذي شنته إسرائيل الاثنين وأسفر عن مقتل ثلاثة من أعضائه.

وشهدت الأيام القليلة الماضية عدة مناوشات صغيرة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي عقب شن حماس هجماتها. وأشار حزب الله إلى استعداده للقتال بعدما تم إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط.

وفر العديد من اللبنانيين بجنوب لبنان من البلاد بالفعل خشية تصعيد عسكري محتمل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

ويشار إلى أن دولا عديدة تصنف حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته "منظمة إرهابية".

الجامعة العربية تدين الحصار الإسرائيلي لغزة وقتل المدنيين "من الجانبين"

في غضون ذلك دانت الجامعة العربية الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة وقتل المدنيين "من الجانبين"، وذلك في اجتماع طارئ عقدته الأربعاء.

وأكد الوزراء في أعقاب الاجتماع في مقر الجامعة بالقاهرة "ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود اليه، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة".

كما طالبوا بـ"إلغاء قرارات إسرائيل الجائرة وقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عنها".

وتفرض إسرائيل حصارا على القطاع منذ أكثر من 15 عاما، الا أنها أمرت بعد العملية بقطع الكهرباء والمياه والمواد الغذائية والوقود عن القطاع.

ف.ي/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)