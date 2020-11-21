أمريكا تسمح باستخدام علاج تلقاه ترامب أثناء إصابته بكوفيد 19

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريحا طارئا للعلاج التجريبي الذي تم استخدامه في علاج الرئيس الأمريكيالمنتهية ولايته دونالد ترامب من فيروس كورونا المستجد. وصدر التصريح الطارئ للعلاج الذي طورته شركة الأدوية ريجينيرون يوم السبت (21 تشرين الثاني/ أكتوبر 2020).

ويعني هذا أن المزيج المؤلف من اثنين من الأجسام المضادة، كازيريفيماب وإيمديفيماب، يمكن استخدامه لعلاج أعراض كوفيد- 19 الخفيفة إلى المعتدلة لدى المرضى الذين تفوق أعمارهم 12 عاما والمعرضين لخطر تحول حالتهم إلى مستو خطير. ولا يمكن استخدامه مع مرضى كوفيد- 19 الذين يتلقون العلاج في المستشفى أو من يحتاجون إلى الأوكسجين.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن الموافقة على التصريح الطارئ يتم تحديدها من خلال تقييم توازن المخاطر والفوائد المحتملة للمنتج في حالات الطوارئ، موضحة أنها ليست مثل تلك الموافقة التي تمنحها إدارة الأغذية والدواء.

وقال ستيفن هان، المسؤول في إدارة الأغذية والعقاقير، إن "السماح بهذه العلاجات بالأجسام المضادة الأحادية النسيلة قد يتيح للمرضى تجنب دخول المستشفى ويخفف العبء على نظام الرعاية الصحية لدينا". وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأمر بعد تجربة سريرية لـ 799 بالغا لا يتلقون العلاج في المستشفى ويعانون من أعراض خفيفة إلى معتدلة لكوفيد- 19.

وأكدت الشركة الأمريكية المنتجة للدواء ترخيص الإدارة المتخصصة باستخدام الدوام بشكل طارئ.

وقال ليونارد شلايفر الرئيس التنفيذي لشركة ريجينيرون، إن هذا يشكل "خطوة مهمة في مكافحة كوفيد-19، إذ سيتمكن المرضى المعرضون لمخاطر عالية في الولايات المتحدة، من الحصول على علاج واعد في وقت مبكر من مسار العدوى".

وبعد إصابة ترامب بفيروس كورونا وتعافيه في تشرين الأول/ أكتوبر، أشاد بمزيج الأجسام المضادة وقال إنه يريد الحصول على موافقة طارئة له وإتاحته للشعب مجانا. وقال "أريد أن أمنحكم ما حصلت عليه وسأجعله بالمجان"، مضيفا أن هناك "مئات الآلاف من الجرعات التي ستكون متاحة قريبا".

ع.ج/ م.س (رويترز، أ ف ب)