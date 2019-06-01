أمريكا تبدأ بخطوات عقابية ضد تركيا رداً على صفقة الصواريخ الروسية

صعّدت واشنطن من الأزمة مع تركيا بسبب سعي أنقرة للحصول على نظام دفاع جوي روسي. وكشفت الولايات المتحدة عن خطة لاستبعاد شريكتها في حلف الناتو من برنامج مقاتلات إف-35 بما في ذلك الوقف الفوري لأي تدريب جديد لطيارين أتراك على هذه المقاتلات.

اتخذت الولايات المتحدة الخطوات الأولى لإبعاد تركيا عن برنامج مقاتلات "اف ـ35" بهدف الوصول إلى التعليق الكامل لمشاركتها في البرنامج بحلول 31 تموز/يوليو المقبل، وفقا لخطاب من وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان لنظيره التركي خلوص اكار.

وسيكون الإجراء الأول هو استبعاد تركيا من حضور اجتماع المائدة المستديرة الخاص بـ"اف ـ35" المقرر الأسبوع المقبل في بلجيكا كما أن أكار لن يشارك بعد الآن في صياغة الوثائق الخاصة بالطائرة المتقدمة.

ويأتي خطاب شاناهان إلى نظيره التركي، والذي أرسل الخميس وتم الكشف عنه أمس الجمعة (السابع من يونيو/حزيران)، في ظل إصرار أنقرة على المضي قدما في خططها لشراء منظومة "اس ـ400" الدفاعية من روسيا. وقد أكدت الولايات المتحدة مرارا أنه لا يمكن لتركيا أن تمتلك الاثنين معا. وقال شاناهان في خطابه "لا يزال أمامكم فرصة تغيير المسار بشأن /اس ـ400" واضعا خطوات محددة ستتخذها الولايات المتحدة على مدى الأسابيع السبعة المقبلة.

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وقالت ألين لورد مساعدة وزير الدفاع الأمريكي إنه في حال لم تتخلّ تركيا بحلول الحادي والثلاثين من تموز/يوليو عن شراء نظام إس-400، فإنّ الطيارين الأتراك الذين يتدرّبون حالياً في الولايات المتحدة على طائرات إف-35 سيطردون، وستلغى عقود ممنوحة لشركات تركية لصناعة قطع لطائرات إف-35.

وبرّرت المسؤولة الأمريكية هذا الإنذار بكون تركيا أرسلت عسكريين إلى روسيا للتدرّب على استخدام صواريخ إس-400. كما أنّ واشنطن لن تسلّم أنقرة أربع طائرات اف-35 اشترتها لكنّها لا تزال في الأراضي الأمريكية.

ويأتي هذا التصعيد الأمريكي بعد أيام قليلة من تصريحات جديدة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكّد فيها عدم التراجع عن الحصول على منظومة الصواريخ الروسية، مشيراً إلى أنّ تركيا لن تفكّر في شراء نظام باتريوت الأميركي المضادّ للصواريخ ما لم تكن شروط العقد منافسة لتلك الواردة في عقد صواريخ إس-400 مع روسيا. وقال إردوغان يومها "إلا أننا مع الأسف لم نتلقّ اقتراحات إيجابية من الطرف الأميركي بشأن الباتريوت".

ع.ج.م/ف.ي (أ ف ب، رويترز، د ب أ)