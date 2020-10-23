أمريكا- إقبال الناخبين يتجه لتحقيق أعلى مشاركة منذ 100 عام

كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن وكبار مساعديهم جولاتهم المكوكية في ولايات حاسمة في الغرب الأوسط الصناعي والساحل الجنوب الشرقي في سباق مع الزمن قبل 72 ساعة من الانتخابات الرئاسية في محاولة لحشد الناخبين، مسدلين الستار على مرافعاتهم الختامية.

وفي تأكيد على المخاطر الكبيرة -- والتأثير التخريبي لوباء فيروس كورونا -- تم بالفعل الإدلاء بـ 90 مليون صوت مبكر، حيث تتجه المنافسة المحتدمة نحو أكبر إقبال للمقترعين خلال قرن على الأقل.

إذ أدلى أكثر من 90 مليون أمريكي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بحسب إحصاء السبت (31 تشرين الأول/ أكتوبر 2020) من مشروع الانتخابات الأمريكية في جامعة فلوريدا، مما يمهد الطريق لأعلى مشاركة منذ ما يربو على 100 عام.

وتعكس الوتيرة التي حطمت الرقم القياسي، والتي بلغت حوالي 65 في المئة من إجمالي المشاركة في عام 2016، الاهتمام الشديد بالتصويت حيث يواجه الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب المرشح الديمقراطي جو بايدن، نائب الرئيس السابق.

مشاهدة الفيديو 01:42 شارك ترامب يشن حملة انتخابية محمومة إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3kZ8i ترامب يشن حملة انتخابية محمومة

وصوت عدد كبير عن طريق البريد أو في مواقع الاقتراع المبكر وسط مخاوف من التعرض للإصابة بفيروس كورونا في أماكن الاقتراع المزدحمة في يوم الانتخابات.

ويتخلف ترامب عن بايدن في استطلاعات الرأي على مستوى البلادوسط انتقادات لأسلوب تعامل إدارته مع كوفيد-19 الذي أودى بحياة ما يقرب من 229 ألفا في الولايات المتحدة فيما سجل عدد الإصابات اليومية الجديدة مرة أخرى رقما قياسيا مع اقتراب يوم الانتخابات.

ويتمتع الديمقراطيون بميزة كبيرة في التصويت المبكر بسبب تبنيهم للتصويت بالبريد، الذي أدلى به الجمهوريون في الماضي بأعداد كبيرة لكنهم تجنبوا ذلك وسط هجمات ترامب المتكررة التي لا أساس لها إذ يقول إن النظام عرضة للتزوير واسع النطاق.

ع.ج/ ص.ش (رويترز، أ ف ب)