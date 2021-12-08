 أماكن لا تخطر على البال تتواجد فيها البكتيريا داخل المنزل | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 19.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

أماكن لا تخطر على البال تتواجد فيها البكتيريا داخل المنزل

يبدو أن فكرة بقاء بعض الأماكن في المنزل بعيدة للغاية عن خطر تواجد البكتيريا ليست صحيحة تماما. أربعة أماكن قد لا تخطر على البال تتكاثر فيها البكتيريا. فما هي يا ترى؟

تتواجد البكتيريا في أمكنة قد لا تخطر على البال أحيانا.

تتواجد البكتيريا في أمكنة قد لا تخطر على البال أحيانا.

لاشك أن تنظيف المنزل من الأمور الضرورية التي يقوم بها كل واحد منا تقريبا من أجل العيش في بيئة نظيفة وصحية. وينعكس تنظيف المنزل على الصحة النفسية لصاحبه، ويساهم في تحسين المزاج، حسب ما توصلت إليه دراسات سابقة.

ويتطلب تنظيف المنزل الكثير من الجهد بهدف إبقاء خطر البكتيريا بعيدا عنه. بيد أن البكتيريا قد تخفي نفسها وتتواجد في أمكنة لا تخطر على البال أحيانا. مجلة "فيتال" الألمانية رصدت أربعة أماكن في المنزل تتواجد فيها البكتيريا.

مختارات

إسفنجة المطبخ

تعد إسفنجة المطبخ من الأشياء الأكثر عرضة لخطر البكتيريا. ويعود سبب ذلك إلى أن إسفنجة المطبخ دائما ما تكون رطبة وتلمس بكثرة بقايا الطعام، ما يجعلها أرضا خصبة للجراثيم. وربما تتسبب الإسفنجة الملوثة في نشر البكتيريا عند عملية استخدامها في المطبخ. لذلك، ينصح دائما باستبدال وتنظيف إسفنجة المطبخ بشكل دوري.

يشار إلى أن دراسة صدرت العام الماضي عن جامعة ديوك الأمريكية أن هيكل إسفنجة المطبخ قد يلعب بدوره دورا في تكاثر البكتيريا ويجعلها مكانا مثاليا للميكروبات، حسب ما أورده موقع مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

كأس فرشاة الأسنان

كيف يعمل جهاز المناعة لدينا؟

يعد كأس فرشاة الأسنان من الأماكن التي لا تخطر على البال لتواجد البكتيريا. وسبب ذلك، هو أن الكثير من الناس نادرا ما يقومون بتنظيف كأس فرشاة الأسنان. وينصح دائما بنتظيف ليس فقط فرشاة الأسنان بل أيضا كأس فرشاة الأسنان لصد البكتيريا، والبقاء بصحة جيدة.

الثلاجة

تواجد البكتيريا في الثلاجة أمر لا يخطر على بال الكثير من الناس، لاسيما وأنها معدة للحفاظ على مختلف الأطعمة الشهية. إلا أن الصورة مغايرة تماما، فالثلاجة واحدة من بين أكثر الأماكن التي تتواجد فيها البكتيريا في المنزل. وتذكر مجلة "فيتال" أن دراسات سابقة توصلت إلى أن هناك عددا أكبر من الجراثيم في الثلاجة مقارنة مع مقعد المرحاض مثلا. لذلك، يجب تنظيف الثلاجة بشكل منتظم ويفضل باستخدام ماء الخل لما له من تأثير مضاد على البكتيريا.

لوح التقطيع

ألواح التقطيع ضرورية للغاية في كل مطبخ. إذ تستعمل لتقطيع الخضار واللحوم والفواكه وغيرها. وما قد لا يعرفه الكثير من الناس أن هذه الألواح مكان خصب للبكتيريا، حيث يمكن أن تتواجد هناك بكل سهولة خاصة في الشقوق الصغيرة. ولا تفرق البكتيريا  بين ألواح تقطيع مصنوعة من الخشب أو البلاستيك، فهي تتواجد هناك. ويجب دائما تنظيف هذه الألواح بكثرة، واستخدام ألواح مختلفة للأطعمة المختلفة على غرار لوح خاص باللحوم وآخر بالخضراوات والفواكه.

ر.م

  • Aflatoxine – das Gift der Pilze

    أبرز خمسة أسباب لانتشار الجراثيم في الغذاء!

    الأفلاتوكسين - سم الفطر

    الأفلاتوكسينات هي سموم طبيعية تتكون من أنواع مختلفة من الرشاشية (نوع من الفطر). ويزدهر العفن الفطري بشكل خاص في المناطق المدارية وشبه المدارية. وتعتبر المكسرات والبذور والحبوب والذرة من الأكثر تضرراً من هذه السموم، مما يؤدي إلى تدمير 25 في المائة من المحاصيل كل عام، حسب منظمة الصحة العالمية "WHO".

  • Tödlicher Schimmel

    أبرز خمسة أسباب لانتشار الجراثيم في الغذاء!

    عفن فطري قاتل

    يمكن لكميات صغيرة من الأفلاتوكسين أن تؤدي إلى سرطان الكبد وتشوهات في الرحم. أما كميات أكبر من هذا السم، فقد تتسبب في الإصابة بتسمم حاد في الكبد أو حتى الموت. كما أن الطبخ لا يعني القضاء بالمرة على السموم. لذلك، من الضروري دائماً فحص الأطعمة جيداً بحثاً عن العفن.

  • Salmonellen mögen nicht nur Hühnchen

    أبرز خمسة أسباب لانتشار الجراثيم في الغذاء!

    بكتيريا السالمونيلا

    السالمونيلا هي بكتيريا موجودة في الجهاز الهضمي لدى العديد من الحيوانات. وغالباً ما تكون العدوى من دون أعراض. ويصاب الطعام بالتلوث خاصة عندما لا يتم الوفاء بمعايير النظافة، إذ لا يؤثر هذا فقط على الدجاج والبيض (تنتقل بسهولة بينها) بل أيضاً على بعض الأطعمة على غرار: شاي الأعشاب أو حبوب السمسم. ويساعد الطبخ على التخلص من البكتيريا، التي لا تحب الحرارة على الإطلاق.

  • E. coli und EHEC

    أبرز خمسة أسباب لانتشار الجراثيم في الغذاء!

    الإشريكية القولونية و "EHEC"

    الإشريكية القولونية هي بكتيريا معوية تلعب أدواراً جد مهمة في الجسم. بيد أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، قد يصابون بعدوى مختلفة بسبب الإشريكية القولونية. أما الأخطر فهي بكتيريا "EHEC"، فبكتيريا القولون هذه تنتج السموم، التي تسبب التهاب الأمعاء.

  • Jetzt haben wir den Salat

    أبرز خمسة أسباب لانتشار الجراثيم في الغذاء!

    الآن لدينا سلطة

    مثل بكتيريا السالمونيلا يمكن القضاء على بكتيريا "Kolibakterien" عن طريق الحرارة. غير أنها يمكن للبكتيريا أن تصيب أيضاً الخس أو الخيار. والخضراوات التي يتم تناولها نيئة يجب أن تكون طازجة قدر الإمكان من أجل صحة أفضل.

  • Listerien: selten aber gefährlich

    أبرز خمسة أسباب لانتشار الجراثيم في الغذاء!

    الليستيريا: نادرة لكنها خطيرة

    الليستيريا هي بكتيريا قابلة للتكيف بشكل كبير للغاية، وتظهر في كل مكان تقريباً ومن بينها طعامنا. وفي حال ظهور الليستيريا في الجسم، فقد تؤدي إلى تسمم الدم أو التهاب السحايا، خاصة لدى كبار السن والأطفال الصغار. ويمكن القضاء على هذه البكتيريا عن طريق الحرارة.

  • Nicht nur Bakterien

    أبرز خمسة أسباب لانتشار الجراثيم في الغذاء!

    ليست فقط بكتيريا

    يعد النوروفيروس (فيروس) من أحد الأسباب الأكثر شيوعاً للتقيؤ والإسهال. وكما هو الحال مع باقي أنواع البكتيريا، يعتبر الافتقار إلى النظافة هو المدخل الرئيسي للبكتيريا من أجل الوصول إلى الأغذية. وتستطيع البكتيريا البقاء 12 يوماً على قيد الحياة في الخضراوات واللحوم. لهذا السبب، يجب غسل اليدين جيداً بالإضافة إلى الحرارة (الطبخ).

  • Immer gut zu wissen

    أبرز خمسة أسباب لانتشار الجراثيم في الغذاء!

    غسل الأيدي

    يمكن للمواد الغذائية أن تتلوث أثناء عملية إنتاجها. كما يمكن أن يقع هذا التلوث في منازلنا. إلاّ أنه قبل وقوع هذا نستطيع حماية أنفسنا جيداً من خلال اتباع بعض قواعد النظافة البسيطة. والقاعدة الأهم هي غسل الأيدي قبل عملية طهو الطعام.

  • Die goldenen Regeln der Küchenhygiene

    أبرز خمسة أسباب لانتشار الجراثيم في الغذاء!

    القاعدة الذهبية للنظافة

    بالنسبة للحوم النيئة، يجب استخدام سكاكين وألواح تقطيع أخرى لا تستعمل في تقطيع وتحضير الخضراوات النيئة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم فصل الأطعمة المجمدة عن باقي الأطعمة الأخرى عند شرائها في السوبر ماركت، وكذلك طهي اللحوم والأسماك لمدة 10 دقائق على الأقل وعلى درجة حرارة 70 مئوية ثم تناولها بسرعة. إعداد: صوفيا فاغنر/ر.م


مواضيع ذات صلة

Zahnbürsten-WG Sieben Zahnbürsten und eine Tube Zahnpasta stehen am Donnerstag (24.01.2008) auf zwei Zahnputzgläsern verteilt in einem Badezimmer in München. Foto: Peter Kneffel dpa/lby +++(c) dpa - Report+++

على رأسها فرشاة الأسنان.. تغيير هذه الأشياء أمر حيوي لصحتك! 08.12.2021

هل تغير فرشاة أسنانك بعد الإصابة بالمرض؟ كم مرة تغسل المناشف الخاصة بك وتبدل ملابسك الداخلية؟ هناك الكثير من الأشياء التي نستخدمها يومياً وتتطلب استبدالها بانتظام، تعرف عليها!

Little girl with a toy car looking at his brother cooking in the kitchen | Royalty free: Bei werblicher Verwendung Preis auf Anfrage., Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

الإفراط في تنظيف منزلك يضر بصحة طفلك! 16.03.2023

من أجل حماية أنفسهم وأطفالهم من الأمراض، قد يفرط كثيرون في تنظيف وتطهير منازلهم. هوس قد يضر بصحة الأطفال ويعرضهم لأمراض الحساسية والمناعة الذاتية. فهل من حل وسط؟

Male passenger looking out the window on commercial flight |

من أجل رحلة صحية .. نصائح مهمة لمن يسافرون بالطائرات 10.01.2023

من منا لم يسافر بالطائرة ولم يسمع تعليمات الأمان من المضيفين والمضيفات، مثل وجوب ربط المقاعد وإغلاق الهواتف؟ لكن هناك نصائح أخرى لا يذكرونها تتعلق بصحتك خلال الرحلة وبعدها. أحد المضيفين الجويين قدم عدة نصائح نعرضها لكم.