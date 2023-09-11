 ألواح الطاقة الشمسية المثبتة بالشرفات أو الحوائط: هل هي ذات جدوى؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 11.09.2023

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علوم وتكنولوجيا

ألواح الطاقة الشمسية المثبتة بالشرفات أو الحوائط: هل هي ذات جدوى؟

تزدهر أنظمة الطاقة الشمسية الخاصة بالشرفات في جميع أنحاء ألمانيا. ويقول خبراء إن توليد الكهرباء بهذه الطريقة يمكن أن يوفر المال ويجعل الناس مهتمين بالطاقة الخضراء. لكن هل تؤتي الأنظمة ثمارها للجميع؟

أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة مثل هذه أصبحت تلقى رواجا متزايدا (صورة رمزية)

أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة مثل هذه أصبحت تلقى رواجا متزايدا (صورة رمزية)

شهدت ألمانيا طفرة هائلة في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة، التي يتم تركيبها في المنازل أو المباني مباشرة، وزاد عدد الألواح الصغيرة المسجلة أكثر من سبعة أضعاف في الربع الأول من عام 2023؛ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الرسمية.

"السوق ضخم"، يقول كريستيان أوفنهويسله، مدير شركة "EmpowerSource" ومقرها برلين لـ DW. وتروج شركته لهذه الأنظمة الصغيرة الرخيصة نسبيًا. ويتوقع أنه بحلول عام 2030، قد يكون هناك "12 مليون نظام للطاقة الشمسية في ألمانيا" مركبة في المنازل.

رواج في الصين واهتمام في الغرب

وأصبحت أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة ذات شعبية متزايدة في الصين. كما تعمل شركة إنل (Enel) أكبر مورد للكهرباء، في إيطاليا على الترويج لهذا النوع من توليد الطاقة المنزلية عن طريق التركيب والتوصيل في المنزل مباشرة. وقال أوفنهويسله إن هناك "قدرا كبيرا من الاهتمام" بتلك التكنولوجيا في دول أوروبية أخرى مثل بولندا وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة والنمسا وسويسرا والمجر. وحاولت كل دولة أيضًا كسر الروتين حول تركيب مثل هذه الوحدات.

وتخطط ألمانيا أيضًا لتبسيط تركيب الأجهزة، حيث يقول المؤيدون إنها يمكن أن تكمل مشروع تحول الطاقة إذا قام عدد كافٍ من الأشخاص بتركيبها.

كيف تعمل الوحدات الشمسية الصغيرة؟

يمكن لأي ساكن أن ينتج الكهرباء من الطاقة الشمسية من خلال تركيب وحدة إلى ثلاث وحدات كهروضوئية على الشرفات أو الجدران، أو نصبها في الحديقة. والأهم من ذلك هو أن تلك الوحدات الصغيرة لا تتطلب التركيب بواسطة شخص تقني متخصص.

يتم توصيل التيار المنتج من الوحدة الشمسية مباشرة إلى محول صغير، حيث يتم تحويله إلى تيار متردد قياسي (AC). ومن ثم توصيل الوحدة ببساطة بشبكة الكهرباء في المنزل أو المسكن عبر أي مقبس عادي بالجدران.

محول يسمح بتوصيل لوح طاقة شمسية صغير بمقبس عادي في الحائط المنزلي

محول يسمح بتوصيل لوح طاقة شمسية صغير بمقبس عادي في الحائط المنزلي

ما هي كمية الكهرباء التي تولدها وحدة صغيرة؟

تنتج الوحدات الشمسية معظم الكهرباء في ضوء الشمس المباشر، ولهذا السبب تكون منتجة بشكل خاص في المناطق المشمسة وفي فصلي الربيع والصيف.

في الأجزاء المشمسة من أفريقيا والشرق الأوسط وأستراليا والصين وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة، يمكن لوحدة بقدرة 400 واط أن تولد ما يصل إلى 800 كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنويا. وينخفض هذا الرقم إلى حوالي النصف في ألمانيا ووسط أوروبا لأن فترات سطوع الشمس فيها أقل.

لكن وضعية الوحدة أمر بالغ الأهمية أيضًا. والاتجاه الأمثل للوحدات هو الجنوب (بالنسبة لنصف الكرة الشمالي) لأنها أفضل زاوية لإنتاج الكهرباء. فمثلا وحدة بقدرة 400 واط تم تركيبها في ألمانيا على واجهة أو شرفة متجهة للجنوب تجاه شعاع الشمس، تنتج في المتوسط حوالي 260 كيلوواط/ ساعة من الكهرباء سنويًا. بينما نفس الوحدة لو وضعت باتجاه الشرق أو الغرب تولد حوالي 190 كيلوواط/ ساعة سنويًا.

كما تختلف كمية الإنتاج بحسب فصول السنة ويكون فصل الربيع وفصل الصيف، هما الأكثر ملائمة لإنتاج أكبر كمية من الكهرباء باستخدام الوحدات الشمسية الصغيرة. أما في ظلام الشتاء فتقل الكمية بشكل كبير لكنها تبقى مثلا كافية لتشغيل أجهزة صغيرة مثل جهاز "الراوتر" (موزع الانترنت المنزلي) الذي يستهلك حوالي 10 واط، أو جهاز كمبيوتر محمول بقدرة 40 إلى 100 واط. لكنها لا تكفي لتشغيل جهاز كمبيوتر قوي مزود بشاشتين تبلغ قوتها جميعا حوالي 900 واط، أو غسالة كهربائية بقدرة 2000 واط، أو حتى غلاية كهربائية تستهلك ما بين 600 و2000 واط.

يمكن تركيب ألواح الطاقة الشمسية الصغيرة على جدار المنزل، وخاصة في الطابق العلوي حيث لا يوجد ظل من الشرفات الأخرى.

يمكن تركيب ألواح الطاقة الشمسية الصغيرة على جدار المنزل، وخاصة في الطابق العلوي حيث لا يوجد ظل من الشرفات الأخرى.

ما هي تكلفة أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة؟

تتكلف أنظمة الطاقة الشمسية التي تحتوي على لوحة واحدة إلى ثلاث لوحات ما بين 400 يورو و1200 يورو في المتاجر الألمانية بالإنترنت.

وقال توماس زيلتمان من جمعية إنتاج الطاقة الشمسية الألمانية ومقرها برلين، إن أسعار الكهرباء تتراوح حاليًا بين 30 إلى 50 سنتًا لكل كيلوواط/ ساعة، وستدفع الألواح ثم تكلفتها خلال ست إلى تسع سنوات. وبعد ذلك، تصبح الكهرباء التي تولدها الوحدة مجانية، وستظل كذلك لمدة عشر سنوات أخرى على الأقل. فالألواح الشمسية اليوم تعمل في المتوسط أكثر من 25 عامًا، بينما تعمل المحولات لمدة تصل إلى 15 عامًا.

إلى أي مدى هذه الوحدات آمنة؟

يقول زيلتمان: "في الأساس، تعتبر وحدات الطاقة الشمسية الموصولة بالكهرباء المنزلية آمنة للغاية. ولم يتم الإبلاغ عن أي ضرر حتى الآن".

جيرو روتر/ ص.ش

  • Agrophotovoltaik-Anlage in Heggelbach am Bodensee (Foto: Fraunhofer ISE )

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    حصاد مزدوج

    فوق طاقة كهربائية شمسية وتحت زراعة الحبوب أو البطاطس (انظر الصورة)، إذ يربح المزارعون مرتين هنا. الأولى هي إنتاج كهرباء رخيصة الثمن. أما الثانية فهي حصاد نوعية من البطاطس أفضل من تلك التي تزرع في حقول لا تعتمد على هذه التقنية، التي تُعتبر مثالية بالنسبة للمناطق الجافة.

  • LichtBlick Energie in Berlin Hellersdorf (für Bildergalerie freigegeben)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    سقف المنزل كمحطة للطاقة

    من سقف المنازل، يحصل السكان على الكهرباء في بعض منازل العاصمة الألمانية برلين. وتعد الطاقة الشمسية المُحصل عليها من سقف المنازل أرخص بنحو 60 في المائة من تلك التي توفرها شركات الكهرباء، فهي لا تتجاوز 10 سنتات لكل كيلوواط ساعي.

  • Drei Menschen vor einem Elektroauto mit Solarzellen (Foto: Sono Motors 2019)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    سيارة تنتج الكهرباء الخاصة بها

    تحتاج السيارات الكهربائية إلى محطات شحن. في هذه السيارة الخاصة (الصورة) دمجت خلايا شمسية في جسم السيارة، حيث تنتج كهرباء خاصة بها تساعد في القيام برحلة تصل إلى 30 كيلومتراً في اليوم.

  • Eine Anreihung von Solarzellen des Solarparks Villanueva Solar in Mexiko (Foto: Enel Group)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    كهرباء من حقول طاقة شمسية كبيرة

    يُعد حقل الطاقة الشمسية هذا في المكسيك (الصورة) واحداً من أكبر الحقول في العالم. فبقدرة إنتاج تصل إلى 828 ميغاواط، يتم إنتاج كهرباء يُعادل ما تنتجه محطة طاقة متوسطة الحجم تعمل بالفحم. وبالمقارنة مع الكهرباء المُحصل عليها من الفحم، فإن الكهرباء التي تنتج عن طريق الطاقة الشمسية لا تكلف سوى نصف المبلغ.

  • Supermarkt in Conil Spanien (DW/G. Rueter)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    الكهرباء والظل

    في بلدية كونيل الإسبانية، تُستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل مكيفات الهواء والثلاجات في السوبر ماركت. كما أن أسطح الطاقة الشمسية لا تُغطي فقط جزءا كبيراً من احتياجات الكهرباء في المكان، بل يمكن أيضاً أن تُوفر الظل لبعض السيارات هناك.

  • Menschen stehen auf dem Katamaran Race for Water (Foto: Race for Water/Peter Charaf)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    طاقة شمسية على متن قارب

    يُظهر هذا القارب ما هو ممكن حاليا. باستخدام الطاقة الشمسية يتم تشغيل المحرك وشحن البطاريات خلال الليل وإنتاج الهيدروجين وتخزينه. ويطوف هذا القارب "سباق من أجل الماء" من أجل دعم التحول في سياسة الطاقة في جميع أنحاء العالم، وكذلك ضد النفايات البلاستيكية.

  • Abu Dhabi Solar Impulse 2 startet zur Weltumrundung (Foto: Getty Images/J. Revillard)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    بالطاقة الشمسية حول العالم

    في عدة مراحل، طارت هذه الطائرة التي تعمل بالطاقة الشمسية حول العالم بين عامي 2015 و 2016. وتعمل الشركات المصنعة لهذه الطائرة خفيفة الوزن على صناعة أخرى أكبر حجماً. وإذا ما سارت الأمور وفق المخطط له، يُمكن للناس أن يطيروا باستخدام هذا النوع من الطائرات خلال 10 سنوات.

  • Ein Mann fährt ein Fahrrad mit Solardach in Nairobi, Kenia (Foto: DW/Sophie Mbugua)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    تنقل من نوع مختلف

    طورت جامعة كينية هذه الدراجة التي تعمل باستخدام لوح شمسي، وذلك للمساعدة على تقليل التلوث في العاصمة نيروبي، والمُنبعث من السيارات والدراجات البخارية. ويغطي اللوح الشمسي متطلبات الكهرباء للرحلات باستعمال هذه الدراجة في النهار.

  • Mobisol Photovoltaik Technologie in Ruanda (Mobisol)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    لأول مرة كهرباء في المنزل

    أكثر من مليار شخص يعيشون من دون موصل للطاقة. وبما أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية صارت أرخص، فإن المزيد من الناس يُمكنهم الحصول على الكهرباء. وفي (الصورة) يتم تركيب لوح يعمل بالطاقة الشمسية على أسطح أحد المنازل في رواندا. إعداد: غيرو رويتر/ر.م