ألماني يرفع دعوى ضد سلطات مدينته لتخصيصها مواقف سيارات للنساء فقط

سلط موقع "ميركور" الألماني الضوء على حالة استياء أصابت مواطنا ألمانيا اعتبر أن تخصيص أماكن خاصة للسيدات فقط عند ركن سيارتهن تمييزا في حق الرجال. المواطن الألماني رفع دعوى ضد بلدية مدينته "آيشتيت" لأنها خصصت مواقف سيارات خاصة بالنساء فقط دون الرجال. ويقول الرجل إن النساء يتعرضن أيضا للتمييز بسبب تصويرهن على أنهن "ضعيفات".

واتفقت مدينة "آيشتيت" مع المتقدم بالدعوى على أن يتم تجديد العلامات، التي كانت تشير إلى ضرورة تخصيص مواقف سيارات للنساء فقط، وتعويضها مستقبلا بعلامات بديلة تشير إلى أن تخصيص هذه المواقف للنساء فقط مجرد توصية غير ملزمة، حسب ما ذكره موقع صحيفة "فرانكفورته ألغيماينه" الألماني.

وكانت مدينة "آيشتيت" قد أقدمت على تخصيص مواقف سيارات للنساء فقط لتعرُّض امرأة عام 2016 للاغتصاب بالقرب من موقف للسيارات. وحسب ما جاء في موقع صحيفة "فرانكفورته ألغيماينه"، خصصت بلدية المدينة بعد هذا العمل العدواني حوالي 14 في المائة من مجموع 420 مكانا لركن السيارات للنساء فقط، تكون مضاءة بشكل أفضل وليست بعيدة لتشعر النساء بالأمان. وأضاف الموقع الألماني أنه في حال استخدام الرجال لهذه الأماكن المخصصة للنساء لن يُعتبر ذلك مخالفة يُجبرون فيها على تأدية أي غرامة مالية تُذكر.

وتوفر بعض المراكز التجارية أيضا مواقف للسيارات بمساحة أكبر، ليست بعيدة عن مداخلها الرئيسية، خاصة للأمهات لإنزال عربات أطفالهن. ويذكر موقع "فرانكفورته ألغيماينه" الألماني أنه يمكن للبعض اعتبار تخصيص هذا النوع من مواقف السيارات للأمهات فقط تمييز في حق الآباء أيضا. في كلا الحالتين يشعر الرجال بالتمييز تجاههم، لكن الواقع أثبت أن النساء يتعرضن في أكثر من حالة للاعتداء، الشيء الذي يدفع بالمسؤولين إلى تخصييص مواقف سيارات للنساء.

ع.اع. / ع.ش (DW)