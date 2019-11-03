 ألمانية من أصول مصرية رئيسة مشاركة لكتلة اليسار بالبرلمان الألماني | أخبار | DW | 12.11.2019

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أخبار

ألمانية من أصول مصرية رئيسة مشاركة لكتلة اليسار بالبرلمان الألماني

في إطار قيادة ثنائية من رجل وامرأة لكتلة حزب اليسار المعارض، اختار نواب الحزب بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) المحامية أميرة محمد علي، ذات الأصول المصرية، رئيسة مشاركة للكتلة، خلفاً للسياسية زاره فاغنكنشت.

Deutschland Abgeordnete Amira Mohamed Ali (Die Linke) (Imago Images/C. Spicker)

انتخب أعضاء حزب اليسار المعارض (دي لينكه) الثلاثاء (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) رئيسين مشتركين لكتلتهما البرلمانية بالبرلمان الألماني "بوندستاغ".

وبقي السياسي المخضرم ديتمار بارتش (61 عاماً) في منصبه كرئيس مشارك للكتلة البرلمانية، وحلت أميرة محمد علي، وهي ألمانية والدها مصري الأصل، محل ساره فاغنكنشت (50 عاماً) كرئيسة مشاركة للكتلة أيضاً. ولم تتقدم فاغنكنشت هذه المرة كمرشحة، بعدما بقيت رئيسة مشاركة للكتلة لمدة أربع سنوات.

مختارات

بدد استطلاع رأي جديد مخاوف المحافظين والاشتراكيين في ولايتي زاكسن وبراندنبورغ، بشأن تقدم حزب البديل عليهما في انتخابات محلية تجرى بعد نحو أسبوع. إذ حقق الحزبان تقدما إلى جانب حزب اليسار، في حين تراجع الخضر في الولايتين. (22.08.2019)

رفضت زعيمة حزب اليسار الألماني المعارض مشاركة ألمانيا في أي مهمة ذات طابع عسكري في منطقة الخليج. كلام الزعيمة اليسارية جاء بعد اقتراح بريطانيا تشكيل قوة عسكرية أوروبية لحماية الملاحة في مضيق هرمز. (29.07.2019)

وانخفض التأييد لديتمار بارتش كرئيس من الرجال هذه المرة، حيث حصل على 63.7 في المائة من أصوات زملائه، بينما كانت تلك النسبة 80 في المائة في الانتخابات الماضية قبل أربعة أعوام.

وقد اختار الأعضاء أميرة محمد علي (39 عاماً) كرئيسة من النساء على حساب زميلتها كارن لاي. وبلغت نسبة التأييد لأميرة محمد علي 52.2 في المائة، بينما حصلت لاي على 42 في المائة فقط.

يشار إلى أن أميرة محمد علي وُلدت في هامبورغ شمال ألمانيا عام 1980 لأب مصري وأم ألمانية، وتعيش منذ أعوام طويلة في مدينة أولدنبورغ بولاية سكسونيا السفلى، بحسب تصريحاتها، وتعمل محامية ومتحدثة باسم الكتلة البرلمانية لحزب اليسار عن شؤون حماية الحيوان وحماية المستهلك. كما أنها نائبة بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" منذ عام 2017.  

ص.ش/ ي.أ (د ب أ)

  • Deutschland Pressesprecherin Sawsan Chebli

    ألمان مسلمون وعرب في واجهة المشهد السياسي بألمانيا

    سوسن شبلي(36 عاماً) ولدت لأب وأم فلسطينيين، لا يجيدان القراءة والكتابة، في برلين الغربية. عانت في طفولتها بسبب عدم قبول طلب لجوء عائلتها. حصلت سوسن على شهادة جامعية في العلوم السياسية. وفي عام 2010 عينت رئيسة لقسم حوار الثقافات في وزارة داخلية حكومة برلين. وفي عام 2014 تسلمت منصب نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية.

  • Integrationsgipfel in Berlin (Angela Merkel)

    ألمان مسلمون وعرب في واجهة المشهد السياسي بألمانيا

    آيدن أوزغوز(49 عاماً)، المولودة لوالدين تركيين يعملان في تجارة المواد الغذائية، هي نائبة منذ عام 2009 في البرلمان الاتحادي الألماني(البوندستاغ). كما عينت عام 2011 كواحدة من ستة نواب لرئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي. منذ ديسمبر 2013 كلفت بشؤون الهجرة والاندماج واللاجئين في المستشارية الألمانية (بمنصب وزيردولة).

  • Bündnis 90/Die Grünen Tarek Al-Wazir, Abstimmung Koalition mit CDU 21.12.2013

    ألمان مسلمون وعرب في واجهة المشهد السياسي بألمانيا

    يحتفظ طارق الوزير(45 عاماً)، المولود لأب يمني وأم ألمانية، منذ عام 1995 بعضويته كنائب في برلمان ولاية هيسن. وترأس كتلة حزبه، حزب الخضر، في برلمان الولاية بين الأعوام 2000 و2014. ويشغل منذ يناير 2014 منصب نائب رئيس حكومة ولاية هيسن، ووزير الاقتصاد والطاقة والنقل والتنمية في نفس الحكومة.

  • DW Conflict Zone - Dreh mit Cem Özdemir

    ألمان مسلمون وعرب في واجهة المشهد السياسي بألمانيا

    كان جيم أوزديمير(51 عاماً) أول ألماني من والدين تركيين يفوز بعضوية البرلمان الاتحادي الألماني(البوندستاغ) في عام 1994. كما كان عضواً في البرلمان الأوروبي بين الأعوام 2004 و2009. ومنذ عام 2008 يشغل أوزديمير منصب أحد رئيسي حزب الخضر الألماني.

  • SPD / Generalsekretärin / Yasmin Fahimi

    ألمان مسلمون وعرب في واجهة المشهد السياسي بألمانيا

    ولدت ياسمين فهيمي(49 عاماً) في هانوفر لأب إيراني وأم ألمانية. كانت عضوة المكتب التنفيذي الاتحادي للمنظمة الشبابية التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، كما كانت نائبة رئيس الحزب في هانوفر. وشغلت بين عامي 2014 و2015 منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أقدم الأحزاب في ألمانيا. ومنذ يناير من هذا العام تشغل فهيمي منصب سكرتيرة دولة في وزارة العمل الاتحادية.

  • Muhterem Aras Porträt Bündnis 90/Die Grünen Stuttgart

    ألمان مسلمون وعرب في واجهة المشهد السياسي بألمانيا

    محترم آراس(50 عاماً). قدمت عائلتها من تركيا إلى ألمانيا عام 1978. بدأت مسيرتها السياسية عام 1992 وتدرجت في المناصب، فشغلت منصب رئيس حزب الخضر في شتوتغارت، ثم أصبحت عام 2011 أول مسلمة تدخل برلمان ولاية بادن فورتمبيرغ. في 11 آيار 2016 أصبحت أول مسلمة تفوز برئاسة برلمان ولاية ألمانية (ولاية بادن فورتمبيرغ).

  • Mögliche Wowereit-Nachfolger Raed Saleh

    ألمان مسلمون وعرب في واجهة المشهد السياسي بألمانيا

    رائد صالح الماني من أبوين فلسطينيين عمره (39 عاماً) انتسب إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1995. وتدرج في المناصب الحزبية والرسمية: لا يزال يحتفظ بعضويته كنائب في برلمان ولاية برلين منذ عام 2006، ويترأس كتلة الحزب النيابية في برلمان برلين منذ عام 2011. وقد رشح نفسه لمنصب عمدة العاصمة عام 2014 ولكنه لم يفز بالمنصب.

  • Younes Ouaqasse

    ألمان مسلمون وعرب في واجهة المشهد السياسي بألمانيا

    الألماني يونس وقاس(28 عاماً) المولود لأبوين مغربيين، أهتم بالسياسية في فترة مبكرة من حياته. فانتمى إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ومنظمته الشبابية. ثم أصبح بين الأعوام 2008 و2010 رئيساً اتحادياً لمنظمة التلاميذ المقربة من الحزب. ثم شغل بين الأعوام 2012 و2014 عضوية الهيئة الإدارية الاتحادية للحزب.

    الكاتب: خالد سلامة


مختارات

ألمان مسلمون وعرب في واجهة المشهد السياسي بألمانيا

شهدت السنوات الأخيرة تصدر عدد من الألمان من ذوي الخلفيات المسلمة والعربية المشهد السياسي. هذه جولة مصورة للتعرف على أبرز هذه الشخصيات، ومنابتها، ومسيرتها السياسية وأهم المناصب التي تبوّأتها. (13.05.2016)  

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