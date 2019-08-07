ألمانية غامرت بحياتها وقفزت في النهر من أجل إنقاذ هاتفها!

اختفت امرأة ألمانية في نهر الدانوب بعدما قفزت في مياهه لتبحث عن هاتفها المحمول الذي سقط منها في النهر. وذكرت الشرطة في مدينة نوي أولم، استنادا لأقوال شهود عيان، أن المرأة (31 عاما) قفزت من فوق جسر سكك حديدية في الماء وسبحت لمسافة قصيرة حول أعمدة الجسر لكنها ما لبثت أن اختفت.
وقال متحدث باسم الشرطة إن زميل المرأة في السكن اتصل بشرطة النجدة ولفت المتحدث إلى أن التيار في هذه المنطقة قوي للغاية.
ولا تزال المرأة مختفية حتى ظهر اليوم السبت (10 أغسطس/آب)، وتتبع الشرطة حاليا مدى حقيقة إشارة من السكان أفادت بأنها تمكنت من إنقاذ نفسها والخروج من النهر.
وبحثت قوات الإطفاء وغواصون من شرطة المسطحات عن المرأة ليلة الجمعة/السبت الماضية كما استعانت فرق البحث بمروحية من الشرطة وقارب سونار.
وبحسب تصريحات المتحدث، لم يتضح بعد ما إذا كانت المرأة قد غرقت أم استطاعت الخروج من الماء.
ع.ج.م (د ب أ)
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الكاتب: زابينه أولتسه / عبد الكريم اعمارا