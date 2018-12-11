 ألمانية تعرض زوجها للبيع على موقع ″إيباي″! | عالم المنوعات | DW | 31.12.2018

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منوعات

ألمانية تعرض زوجها للبيع على موقع "إيباي"!

بعد سبع سنوات من الزواج قررت سيدة ألمانية عرض إعلان لبيع زوجها في موقع "إيباي" مقابل مبلغ زهيد مشيرة إلى انه "مستعمل". فما السر في هذا الإعلان وكيف تجاوب الناس معها؟

Ebay (picture-alliance/dpa)

عرضت امرأة ألمانية زوجها للبيع مقابل 18 يورو فقط على موقع "إيباي" ، قائلة إنها "سأمت من نظرته السلبية للأمور". جاء ذلك حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية. وقالت المرأة (40 عاما) من هامبورغ، في إعلانها الذي نشرته على الموقع إنها متزوجة منذ سبع سنوات، "لكن علاقتها بزوجها باتت شبه منعدمة حاليا". وذكرت في الإعلان: "عزيزاتي النساء، زوج مستعمل لمن يهتم".

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ونقل موقع صحيفة "هامبورغر مورغنبوست" عن صحيفة "هامبرغر أبندبلات" أن المرأة فكرت بالموضوع خلال عطلة عيد الميلاد وقررت كتابة الإعلان. وكانت عند المرأة أفكارا لتحقيقها مع زوجها، لكنه يفكر بصورة سلبية جدا. وأضافت: "في مرحلة ما لقد سأمت من الأمر".

وبعد هذا الإعلان، قالت المرأة لصحيفة "هامبرغر أبندبلات" إن إعلانها لقي ردود فعل إيجابية وأرسل لها الكثير من الأشخاص رموز ابتسامات تعبيرية، وقالت إن الهدف من الإعلان كان للترفيه فحسب.

وحسب المرأة فإن زوجها لم يسمع بعد بقضية الإعلان عن بيعه، ولا يُعرف فيما إذا كان سيكون سعيدا بشأن مسألة بيعه في موقع "إيباي" أم لا.

ز.أ.ب/ ع.خ (د ب أ)

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    كلما كانت ملابسك بسيطة وأنيقة كلما أعجب بك الطرف الآخر. يمكنك اتباع أحدث صيحات الموضة ولكن اختر منها ما يناسبك ويصلح للمكان الذي تلتقى فيه بالطرف الآخر.

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    وجه المهرج

    لا تضعى المكياج بشكل مبالغ فيه لكي لا تتحولي إلى مهرج. فأغلب الرجال يحبون البساطة في بعض الأحيان، وخاصة في أول لقاء. يمكنك وضع المكياج بشكل بسيط مع اختيار الألوان الهادئة كما لا يفضل وضع العدسات اللاصقة الملونة للعين في أول لقاء.

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    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    وجبات خفيفة

    يفضل إذا تمت دعوتك في اللقاء الأول للعشاء أن تختار طبقا خفيفا وابتعد عن الأطعمة الدسمة التي تسبب الخمول أو الانتفاخ. تجنب تناول الهامبرغر والمعكرونة والمأكولات التي تحتوي على البصل والثوم أوالفلفل الأحمر الحار.

  • Händewaschen (Colourbox)

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    وسواس النظافة

    تجنب النظافة الزائدة التي ربما تجعل الطرف الآخر يعتقد بأنك مصابا بالوسواس أو أنك شخصيا ليس نظيفا. كن بسيطا وتصرف بلباقة ولا تسرف في استخدام مواد التعقيم سواء كانت المناديل المعقمة أو سائل اليدين.

  • Social Media Influencer Leanne Lim Walker (picture-alliance/empics/D. Parry)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    سيلفي طبقى المفضل

    ممنوع تماما التقاط صور سيلفي لنفسك أو مع وجبتك المفضلة. فهذا من التصرفات التي تدمر العلاقة قبل أن تبدأ، في الحقيقة ربما عليك عدم استخدام الهاتف لتصفح وسائل التواصل الإجتماعي أو الرد على رسائل الواتس آب أثناء جلوسك مع الطرف الآخر.

  • Symbolbild Disziplin Pünktlichkeit deutsche Tugenden preußische Tugenden (Colourbox/Y. Iluhin)

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    لا تنظر في الساعة

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