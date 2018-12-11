ألمانية تعرض زوجها للبيع على موقع "إيباي"!

عرضت امرأة ألمانية زوجها للبيع مقابل 18 يورو فقط على موقع "إيباي" ، قائلة إنها "سأمت من نظرته السلبية للأمور". جاء ذلك حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية. وقالت المرأة (40 عاما) من هامبورغ، في إعلانها الذي نشرته على الموقع إنها متزوجة منذ سبع سنوات، "لكن علاقتها بزوجها باتت شبه منعدمة حاليا". وذكرت في الإعلان: "عزيزاتي النساء، زوج مستعمل لمن يهتم".
ونقل موقع صحيفة "هامبورغر مورغنبوست" عن صحيفة "هامبرغر أبندبلات" أن المرأة فكرت بالموضوع خلال عطلة عيد الميلاد وقررت كتابة الإعلان. وكانت عند المرأة أفكارا لتحقيقها مع زوجها، لكنه يفكر بصورة سلبية جدا. وأضافت: "في مرحلة ما لقد سأمت من الأمر".
وبعد هذا الإعلان، قالت المرأة لصحيفة "هامبرغر أبندبلات" إن إعلانها لقي ردود فعل إيجابية وأرسل لها الكثير من الأشخاص رموز ابتسامات تعبيرية، وقالت إن الهدف من الإعلان كان للترفيه فحسب.
وحسب المرأة فإن زوجها لم يسمع بعد بقضية الإعلان عن بيعه، ولا يُعرف فيما إذا كان سيكون سعيدا بشأن مسألة بيعه في موقع "إيباي" أم لا.
ز.أ.ب/ ع.خ (د ب أ)
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